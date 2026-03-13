Getty/ GOAL
Traduzido por
Marcus Rashford envia mensagem especial a JJ Gabriel, enquanto o jovem prodígio do Manchester United treina com o time principal dos Red Devils aos 15 anos
A conexão do “irmãozinho”
A interação aconteceu no Instagram depois que Gabriel postou uma foto sua treinando ao lado dos craques do time principal do United. Rashford, que também se formou na mesma prestigiada academia, comentou: “O irmãozinho é uma estrela”, demonstrando seu apoio à próxima geração.
O jovem talento de 15 anos não demorou a responder, enviando um emoji de coração para agradecer ao jogador da seleção inglesa pelas palavras de incentivo, um gesto que destaca o forte laço que permanece dentro da família do United, apesar da passagem temporária de Rashford pela La Liga.
Carrick pede paciência
O técnico interino do United, Michael Carrick, também comentou sobre a evolução do jovem durante a coletiva de imprensa desta sexta-feira. “O JJ está indo muito bem. Temos alguns jogadores realmente bons na base e tentamos dar oportunidades aos mais jovens sempre que possível”, disse ele. “O JJ é um grande talento, isso é bastante óbvio, e ele teve uma temporada realmente boa na equipe sub-18. Obviamente, temos uma ótima opinião sobre ele, mas a paciência é importante, assim como saber lidar com tudo o que vem junto com isso. Trata-se de escolher o momento certo para promovê-lo e o momento certo para deixá-lo onde está.”
- Getty Images
O obstáculo da elegibilidade
Apesar de participar dos treinos da equipe principal, os torcedores terão que esperar um pouco mais para ver o jovem prodígio em ação em partidas oficiais, já que Gabriel ainda não está apto a jogar pelo Manchester United na Premier League.
As regras da competição determinam que os jogadores incluídos nas escalações dos jogos não podem ser de uma faixa etária inferior à Sub-16. Esse obstáculo regulamentar significa que, embora Gabriel possa aprimorar suas habilidades contra jogadores seniores de nível mundial durante a semana, sua estreia oficial permanecerá em espera até que ele atinja a idade mínima exigida.
O que vem a seguir para o Manchester United?
No que diz respeito ao futuro imediato, o United buscará se recuperar e consolidar ainda mais sua posição na terceira colocação da tabela da Premier League, à medida que a disputa pela classificação para a Liga dos Campeões continua a se intensificar. Os Red Devils terão um grande desafio pela frente ao se prepararem para receber o Aston Villa no Old Trafford no domingo. O confronto deve ser decisivo, já que a equipe de Unai Emery está apenas uma posição atrás do United na tabela e ansiosa para diminuir a diferença no que promete ser uma batalha acirrada pelas quatro primeiras colocações.
Publicidade