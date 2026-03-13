Marcus Rashford envia mensagem especial a JJ Gabriel, enquanto o jovem prodígio do Manchester United treina com o time principal dos Red Devils aos 15 anos

A interação aconteceu no Instagram depois que Gabriel postou uma foto sua treinando ao lado dos craques do time principal do United. Rashford, que também se formou na mesma prestigiada academia, comentou: “O irmãozinho é uma estrela”, demonstrando seu apoio à próxima geração.

O jovem talento de 15 anos não demorou a responder, enviando um emoji de coração para agradecer ao jogador da seleção inglesa pelas palavras de incentivo, um gesto que destaca o forte laço que permanece dentro da família do United, apesar da passagem temporária de Rashford pela La Liga.