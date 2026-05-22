O atacante reagiu ao anúncio nas redes sociais e admitiu que a decepção de ficar de fora da Euro 2024 se tornou uma força motriz para seu retorno. Ao expressar sua gratidão ao Villa e ao Barça, no entanto, ele omitiu visivelmente o United de sua declaração, tendo passado por uma fase conturbada no clube antes de sua saída definitiva.

“Hoje marca um momento de ciclo completo para mim, do desespero à alegria”, escreveu ele nas redes sociais. “Ficar de fora daquela seleção da Eurocopa [2024] me ajudou a crescer tanto como jogador quanto como pessoa e, o mais importante, me deu uma meta pela qual lutar. Muito obrigado por esta oportunidade, e mal posso esperar para vestir a camisa na Copa do Mundo.

Ele acrescentou: “Agradecimentos especiais a Unai, Hansi, Thomas, Aston Villa, Barcelona e Inglaterra por acreditarem em mim quando as coisas ficaram difíceis.”

No entanto, a reação à sua postagem gerou uma resposta de Rashford, que dizia: “Para deixar minha história no Instagram clara. Não é uma indireta de nenhum tipo! Sou torcedor do MU, e isso não muda.

"Eu estava demonstrando gratidão aos clubes e treinadores com quem trabalhei nos últimos 18 meses."

"Eles tiveram um papel importante nesta convocação [para a Inglaterra]."



