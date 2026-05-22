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Marcus Rashford emite comunicado esclarecedor após ignorar o Manchester United ao agradecer a Unai Emery e Hansi Flick após ser convocado para a seleção inglesa
Rashford reflete sobre seu retorno à seleção inglesa após um período difícil
Rashford ficou muito feliz por ter sido convocado para a seleção inglesa para a Copa do Mundo de 2026. O atacante havia ficado de fora da convocação de Gareth Southgate para a Euro 2024 e enfrentava incertezas quanto ao seu futuro na seleção antes de recuperar sua melhor forma após ser emprestado pelo United ao Barcelona.
Ele creditou suas experiências recentes por ajudá-lo a crescer tanto pessoal quanto profissionalmente antes do torneio, incluindo passagens por empréstimo pelo Aston Villa e pelo Barcelona. Ele passou a segunda metade da temporada 2024-25 no Villa, onde marcou quatro gols em 17 partidas, antes de sua transferência por empréstimo no verão para o clube catalão, onde marcou 14 gols e deu 14 assistências para reconquistar seu lugar na seleção nacional.
Rashford agradece a Emery, Flick e Tuchel
O atacante reagiu ao anúncio nas redes sociais e admitiu que a decepção de ficar de fora da Euro 2024 se tornou uma força motriz para seu retorno. Ao expressar sua gratidão ao Villa e ao Barça, no entanto, ele omitiu visivelmente o United de sua declaração, tendo passado por uma fase conturbada no clube antes de sua saída definitiva.
“Hoje marca um momento de ciclo completo para mim, do desespero à alegria”, escreveu ele nas redes sociais. “Ficar de fora daquela seleção da Eurocopa [2024] me ajudou a crescer tanto como jogador quanto como pessoa e, o mais importante, me deu uma meta pela qual lutar. Muito obrigado por esta oportunidade, e mal posso esperar para vestir a camisa na Copa do Mundo.
Ele acrescentou: “Agradecimentos especiais a Unai, Hansi, Thomas, Aston Villa, Barcelona e Inglaterra por acreditarem em mim quando as coisas ficaram difíceis.”
No entanto, a reação à sua postagem gerou uma resposta de Rashford, que dizia: “Para deixar minha história no Instagram clara. Não é uma indireta de nenhum tipo! Sou torcedor do MU, e isso não muda.
"Eu estava demonstrando gratidão aos clubes e treinadores com quem trabalhei nos últimos 18 meses."
"Eles tiveram um papel importante nesta convocação [para a Inglaterra]."
Tuchel dá início a uma nova era na Inglaterra
A convocação de Tuchel para o primeiro grande torneio incluiu várias ausências de destaque. Harry Maguire, Phil Foden, Cole Palmer e Trent Alexander-Arnold ficaram de fora da lista final de 26 jogadores, o que constituiu uma das maiores surpresas na seleção. Os Três Leões chegam à Copa do Mundo sob nova liderança, com grandes expectativas mais uma vez.
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A Inglaterra se prepara para o primeiro grande torneio de Tuchel
A Inglaterra dará agora início aos preparativos para a Copa do Mundo de 2026, com Tuchel buscando estabelecer rapidamente seu esquema tático preferido e a hierarquia dentro do elenco. O retorno de Rashford dá à Inglaterra mais uma opção experiente no ataque, ao lado de Harry Kane. A seleção estreará no torneio com uma partida do Grupo L contra a Croácia, no dia 17 de junho, seguida por jogos da fase de grupos contra Gana e Panamá.