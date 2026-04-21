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FC Barcelona v Olympiacos FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3Getty Images Sport
Adhe Makayasa

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Marcus Rashford e Frenkie de Jong estão entre as CINCO estrelas do Barcelona que devem deixar o clube na janela de transferências de verão

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F. de Jong
M. Rashford
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R. Lewandowski
A. Christensen
M. Casado
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O Barcelona está se preparando para uma grande reformulação do elenco neste verão, que poderá levar à saída de cinco jogadores de destaque do Camp Nou, incluindo Marcus Rashford e Frenkie de Jong. Apesar do domínio nacional na La Liga, o gigante catalão busca equilibrar suas contas e renovar o time titular após mais uma eliminação decepcionante da Liga dos Campeões às mãos do Atlético de Madrid.

  • Planejada uma reformulação do elenco na Catalunha

    Hansi Flick e a diretoria do Barcelona teriam identificado cinco jogadores importantes que “concluíram um ciclo” e serão transferidos neste verão. De acordo com o Marca, a lista inclui jogadores com altos salários e aqueles cujos contratos estão chegando ao fim, já que o clube busca aliviar a pressão financeira. Rashford, emprestado pelo Manchester United, e o pilar do meio-campo De Jong são os nomes mais destacados, ao lado de Robert Lewandowski, Andreas Christensen e Marc Casado, formado na La Masia.

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  • FC Barcelona v RCD Espanyol de Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Preocupações com os custos salariais influenciam as decisões

    A diretoria do clube está priorizando a margem financeira para garantir a estabilidade futura, após uma temporada em que não conseguiu avançar nas competições europeias. De Jong, que atualmente ganha quase € 400.000 por semana, é visto como o principal candidato a ser vendido para aliviar a carga salarial do gigante espanhol. Enquanto isso, Chris Wheeler, do Mail Sport, sugere que o Manchester United também está ansioso para tirar o alto salário de Rashford de seus livros contábeis, já que se recusa a reduzir a cláusula de rescisão de 26 milhões de libras incluída em seu atual contrato de empréstimo. O Barça, até o momento, se recusa a se comprometer com a contratação definitiva de Rashford.

  • O United mantém-se firme quanto ao valor da transferência de Rashford

    Rashford marcou 12 gols e deu 13 assistências durante seu período de empréstimo, mas o Barcelona fez uma tentativa frustrada de renegociar a taxa de 26 milhões de libras com o United. O clube da Premier League se recusa a ceder em relação à cláusula, que expira em 15 de junho, apenas quatro dias após o início da Copa do Mundo na América do Norte. Consequentemente, parece provável que o atacante retorne a Old Trafford, onde seu futuro continua incerto.

  • FC Barcelona v Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    A disputa pelo título recomeça após a eliminação das competições europeias

    O Barcelona volta à ação no campeonato nacional nesta quarta-feira, quando recebe o Celta de Vigo, com o objetivo de manter a vantagem de nove pontos na liderança da tabela da La Liga. A equipe de Flick precisa se concentrar novamente na conquista do segundo título consecutivo da La Liga, após ter sido recentemente eliminada nas quartas de final da Liga dos Campeões pelo Atlético de Madrid.

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