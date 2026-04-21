Marcus Rashford e Frenkie de Jong estão entre as CINCO estrelas do Barcelona que devem deixar o clube na janela de transferências de verão

A diretoria do clube está priorizando a margem financeira para garantir a estabilidade futura, após uma temporada em que não conseguiu avançar nas competições europeias. De Jong, que atualmente ganha quase € 400.000 por semana, é visto como o principal candidato a ser vendido para aliviar a carga salarial do gigante espanhol. Enquanto isso, Chris Wheeler, do Mail Sport, sugere que o Manchester United também está ansioso para tirar o alto salário de Rashford de seus livros contábeis, já que se recusa a reduzir a cláusula de rescisão de 26 milhões de libras incluída em seu atual contrato de empréstimo. O Barça, até o momento, se recusa a se comprometer com a contratação definitiva de Rashford.