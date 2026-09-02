Getty
Traduzido por
Marcus Rashford é desafiado a se tornar um “jogador do agora” no Manchester United, enquanto Bruno Fernandes acorda pensando: “Espero que outra pessoa marque mais gols”
Rashford de volta ao Manchester United após empréstimo ao Barcelona
O meia português Fernandes, que fez história na Premier League ao registrar 21 assistências na última temporada, continua carregando o United nas costas em alguns momentos. Ele vem fazendo isso há quase sete anos.
Há muitos jogadores talentosos ao lado dele em Manchester, mas companheiros demais têm enfrentado dificuldades para manter a consistência. Isso precisa mudar para que o United volte a brigar pelos maiores troféus nacionais e continentais.
Rashford está sendo chamado a ajudar nessa causa em 2026-27, depois de passagens por Aston Villa e Barça, com o jogador de 28 anos bem familiarizado com as exigências da vida em Old Trafford após fazer 428 partidas pelo Manchester United e marcar 128 gols. Foi há apenas três anos que ele balançou as redes 30 vezes ao longo da campanha de 2022-23.
Houve uma queda após essas façanhas, e a assinatura de um contrato lucrativo, mas uma página em branco foi apresentada. Não apareceram interessados na última janela de transferências, enquanto Rashford entra nos dois últimos anos de seu contrato de £ 325.000 por semana.
- Getty
Falta de interesse em Rashford durante a janela de transferências
Questionado sobre se estava surpreso com a aparente falta de interesse demonstrada no internacional inglês com 78 jogos, o ex-meio-campista do United Strachan, que falava em associação com Grosvenor Sport, disse à GOAL: “Isso não me surpreende. Não, não. Porque acho que é tudo um pouco... Contratar jogadores e ter jogadores é tudo muito imediato.
“Você não pode contratar jogadores pelo que eles fizeram há dois anos. É impossível fazer isso. Acho que Marcus Rashford, com os salários e coisas assim, quando você paga esse tipo de salário, nem sempre pode garantir sucesso. Esse jogador tem de dar certo.
“Além disso, como técnico, acho que quando você leva Marcus Rashford, porque ele está no Manchester United, tudo gira em torno de Marcus Rashford. Eu sempre pergunto: por que ele não está jogando? Por que ele não está lá? Isso aconteceu.
“Se você for para o Barcelona, e não é um Barcelona de anos atrás, com qualquer Xavi e Messi. É um Barcelona que é um bom Barcelona. Ele não tem jogo lá. Basicamente, ele foi reserva nos últimos dois anos. Você realmente quer isso no seu time?
“Seja lá o que for que ele receba, X quantia de dinheiro, eu entendo por que muita gente não teria comprado isso. Toma tempo demais. Poderia ser a mesma coisa para Michael Carrick. Se ele não o colocar para jogar, por que ele não está entrando em campo? É por causa disso? Ele é um cara que recebe muita atenção da mídia.
“Há muita atenção da mídia para o que ele era como jogador três anos atrás. Cabe a Marcus Rashford resolver isso e lidar com isso ele mesmo. E fazer de si mesmo um jogador do agora, em vez de dois ou três anos atrás. Você tem de ser um jogador do agora.
“Até mesmo as contratações feitas no último dia da janela, eu assisti a um jogo sub-19 com o Dundee, então voltei e estou vendo jogadores chegarem e assinarem por 45, 60 milhões, e eu nunca ouvi falar desses jogadores. Mas eles são jogadores do agora. As pessoas querem ação agora.
“Então é provavelmente por isso que Marcus... Há talento ali. Há absolutamente talento ali. Você não pode ser um talento consistente se tem esse jogo. Você não pode estar no jogo o tempo todo. O trabalho dele é marcar gols e criar gols.”
Fernandes precisa de apoio de Rashford e companhia
Strachan, que passou cinco anos no United entre 1984 e 1989, acrescentou sobre o que o Manchester United precisa como coletivo: “Acho que Bruno Fernandes acordaria de manhã, iria para o jogo e pensaria: ‘Espero que outra pessoa marque mais gols e crie jogadas do que eu, porque sou eu o tempo todo’.
“E é aí que Marcus Rashford e gente assim precisam dizer: ‘certo, deixamos esse cara fazer tudo, agora eu quero fazer alguma coisa’. Não sei se esses dias já ficaram para trás para ele, de ‘quero ser o melhor jogador em campo e quero fazer isso’, e existe um tipo de energia vindo dele. Não sei se essa energia ainda está lá. Espero estar errado. Espero que o cara vá muito bem, porque ele parece ser um sujeito decente.”
- Getty
Jogos do Manchester United em 2026-27: viagem a Everton é a próxima parada
Rashford participou das duas partidas do United no início da temporada 2026-27 da Premier League, saindo do banco na decepcionante derrota por 2 a 0 para o Hull City, antes de começar como titular na vitória em casa por 5 a 2 sobre o Ipswich.
O último prazo da janela de transferências terminou sem que nenhuma venda fosse sancionada, o que significa que o jogador nascido em Manchester seguirá à disposição de Michael Carrick até pelo menos janeiro. O United voltará a campo no domingo, quando viajará a Merseyside para enfrentar o Everton.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.