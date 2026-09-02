Marcus Rashford é desafiado a se tornar um “jogador do agora” no Manchester United, enquanto Bruno Fernandes acorda pensando: “Espero que outra pessoa marque mais gols”

Questionado sobre se estava surpreso com a aparente falta de interesse demonstrada no internacional inglês com 78 jogos, o ex-meio-campista do United Strachan, que falava em associação com Grosvenor Sport, disse à GOAL: “Isso não me surpreende. Não, não. Porque acho que é tudo um pouco... Contratar jogadores e ter jogadores é tudo muito imediato.

“Você não pode contratar jogadores pelo que eles fizeram há dois anos. É impossível fazer isso. Acho que Marcus Rashford, com os salários e coisas assim, quando você paga esse tipo de salário, nem sempre pode garantir sucesso. Esse jogador tem de dar certo.

“Além disso, como técnico, acho que quando você leva Marcus Rashford, porque ele está no Manchester United, tudo gira em torno de Marcus Rashford. Eu sempre pergunto: por que ele não está jogando? Por que ele não está lá? Isso aconteceu.

“Se você for para o Barcelona, e não é um Barcelona de anos atrás, com qualquer Xavi e Messi. É um Barcelona que é um bom Barcelona. Ele não tem jogo lá. Basicamente, ele foi reserva nos últimos dois anos. Você realmente quer isso no seu time?

“Seja lá o que for que ele receba, X quantia de dinheiro, eu entendo por que muita gente não teria comprado isso. Toma tempo demais. Poderia ser a mesma coisa para Michael Carrick. Se ele não o colocar para jogar, por que ele não está entrando em campo? É por causa disso? Ele é um cara que recebe muita atenção da mídia.

“Há muita atenção da mídia para o que ele era como jogador três anos atrás. Cabe a Marcus Rashford resolver isso e lidar com isso ele mesmo. E fazer de si mesmo um jogador do agora, em vez de dois ou três anos atrás. Você tem de ser um jogador do agora.

“Até mesmo as contratações feitas no último dia da janela, eu assisti a um jogo sub-19 com o Dundee, então voltei e estou vendo jogadores chegarem e assinarem por 45, 60 milhões, e eu nunca ouvi falar desses jogadores. Mas eles são jogadores do agora. As pessoas querem ação agora.

“Então é provavelmente por isso que Marcus... Há talento ali. Há absolutamente talento ali. Você não pode ser um talento consistente se tem esse jogo. Você não pode estar no jogo o tempo todo. O trabalho dele é marcar gols e criar gols.”