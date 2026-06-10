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Marcus Rashford deve retornar ao Manchester United, já que o Barcelona decidiu não exercer a opção de compra após a transferência de Anthony Gordon
Excesso de jogadores no terço final do campo
O destino de Rashford já estava traçado no momento em que o Barcelona concretizou a contratação de Gordon. Com o ex-jogador do Newcastle agora oficialmente vestindo a camisa azul e vermelha, Hansi Flick viu-se com um excesso de opções na ala esquerda. Além de Gordon, o elenco já conta com Raphinha, que se consolidou como titular indiscutível no ataque.
O clube decidiu que não pagará os €30 milhões necessários para tornar a transferência de Rashford definitiva, conforme reportagem do Marca. Embora o jogador do Manchester United inicialmente parecesse uma opção de longo prazo, o investimento de €70 milhões em Gordon tornou seu companheiro de seleção inglesa um luxo caro que o clube simplesmente não pode justificar. Consequentemente, Rashford retornará ao Man Utd para definir seu futuro.
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Exigências táticas e fatores relacionados à idade
Duas razões esportivas fundamentais influenciaram a decisão final da diretoria. Flick é um técnico que exige um trabalho defensivo incansável de seus atacantes, e a comissão técnica considerou que Gordon oferecia maior intensidade no que diz respeito à pressão pela frente. Flick considera a defesa de alta pressão uma característica imprescindível para seu sistema, uma área em que Rashford era frequentemente visto como menos eficaz do que seu compatriota mais jovem.
A idade também desempenhou um papel fundamental na estratégia de contratação. Rashford completará 29 anos em outubro, o que o torna três anos e meio mais velho que Gordon. Para um clube que busca construir um projeto sustentável de longo prazo, o perfil de Gordon foi considerado mais atraente.
O equilíbrio financeiro
No papel, a comparação financeira entre os dois jogadores era surpreendentemente próxima. Rashford já havia concordado com uma redução salarial de 40% para facilitar sua permanência na Espanha, e sua amortização anual ficaria em torno de € 10 milhões. Em contrapartida, Gordon chega com um salário semanal muito mais baixo, mas seu valor de transferência de € 70 milhões significa que ele acarreta um custo de amortização anual mais alto, de € 14 milhões.
Ao somar salários e taxas, o custo anual para o clube era quase idêntico. No entanto, o Blaugrana considerou que Gordon representava um melhor investimento como ativo de longo prazo. O prazo para acionar a cláusula de Rashford expira nesta segunda-feira, e o clube deixou claro que não espera nenhuma reviravolta de última hora.
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O que vem a seguir para Rashford?
Embora Rashford esteja, tecnicamente, voltando ao United, seu futuro na Premier League continua longe de ser certo. Espera-se que o jogador de 28 anos rompa definitivamente com os Red Devils neste verão, e sua forma renovada na Espanha atraiu muitos admiradores. O Arsenal estaria entre os clubes que acompanham de perto sua situação, na tentativa de adicionar versatilidade ao seu ataque. No entanto, não são apenas os clubes ingleses que estão na disputa. Relatos recentes sugerem que o Bayern de Munique também está interessado no atacante, embora provavelmente exija que ele aceite uma redução salarial para facilitar a transferência para a Bundesliga.