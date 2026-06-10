Marcus Rashford deve retornar ao Manchester United, já que o Barcelona decidiu não exercer a opção de compra após a transferência de Anthony Gordon

O destino de Rashford já estava traçado no momento em que o Barcelona concretizou a contratação de Gordon. Com o ex-jogador do Newcastle agora oficialmente vestindo a camisa azul e vermelha, Hansi Flick viu-se com um excesso de opções na ala esquerda. Além de Gordon, o elenco já conta com Raphinha, que se consolidou como titular indiscutível no ataque.

O clube decidiu que não pagará os €30 milhões necessários para tornar a transferência de Rashford definitiva, conforme reportagem do Marca. Embora o jogador do Manchester United inicialmente parecesse uma opção de longo prazo, o investimento de €70 milhões em Gordon tornou seu companheiro de seleção inglesa um luxo caro que o clube simplesmente não pode justificar. Consequentemente, Rashford retornará ao Man Utd para definir seu futuro.