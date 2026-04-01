Marcus Rashford deve retornar ao Manchester United após o término da cláusula de transferência definitiva do Barcelona

O Barcelona não ativou a opção de compra prevista no contrato de empréstimo de Rashford, o que significa que o clube já não detém o direito unilateral de contratar o atacante por um valor fixo. O gigante catalão tinha até 31 de março para informar o Manchester United sobre sua intenção de exercer a cláusula de 30 milhões de euros (26 milhões de libras/35 milhões de dólares), mas essa data já passou sem que houvesse qualquer movimento oficial por parte do líder da La Liga, segundo a Cadena SER.

A situação deixa o jogador de 28 anos em um limbo após o que parecia ser uma recuperação bem-sucedida de sua carreira na Espanha. Embora o diretor esportivo Deco tivesse confirmado anteriormente a existência da opção de compra, sua falta de ação antes do prazo sugere que as pressões econômicas no clube estão mais uma vez ditando sua estratégia de transferências. A reportagem sugere que o Barcelona está interessado em um segundo acordo de empréstimo, mas o United tem pouco interesse nesse tipo de acordo, preferindo um rompimento definitivo e uma venda definitiva neste verão.