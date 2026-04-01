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Marcus Rashford deve retornar ao Manchester United após o término da cláusula de transferência definitiva do Barcelona
O Barcelona perde o prazo final crucial para transferências
O Barcelona não ativou a opção de compra prevista no contrato de empréstimo de Rashford, o que significa que o clube já não detém o direito unilateral de contratar o atacante por um valor fixo. O gigante catalão tinha até 31 de março para informar o Manchester United sobre sua intenção de exercer a cláusula de 30 milhões de euros (26 milhões de libras/35 milhões de dólares), mas essa data já passou sem que houvesse qualquer movimento oficial por parte do líder da La Liga, segundo a Cadena SER.
A situação deixa o jogador de 28 anos em um limbo após o que parecia ser uma recuperação bem-sucedida de sua carreira na Espanha. Embora o diretor esportivo Deco tivesse confirmado anteriormente a existência da opção de compra, sua falta de ação antes do prazo sugere que as pressões econômicas no clube estão mais uma vez ditando sua estratégia de transferências. A reportagem sugere que o Barcelona está interessado em um segundo acordo de empréstimo, mas o United tem pouco interesse nesse tipo de acordo, preferindo um rompimento definitivo e uma venda definitiva neste verão.
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Desafios do fair play financeiro
Apesar de Rashford ter se consolidado como titular sob o comando de Flick, a negociação foi complicada pelas rígidas regulamentações financeiras da La Liga. Embora a taxa de transferência de € 30 milhões fosse considerada viável, as exigências salariais substanciais do jogador acabaram sendo o ponto de discórdia para um clube que ainda lida com uma dívida significativa. Deco abordou recentemente a incerteza em torno da transferência, admitindo que a decisão envolve vários fatores complexos. Ao falar sobre a permanência do atacante, ele disse: “[Rashford vai ficar?] A questão está ligada ao fair play financeiro, às prioridades, ao desempenho e à decisão do técnico, e é algo que ainda não decidimos porque não é o momento certo.”
Rivais da Premier League em alerta máximo
O Manchester United estaria tranquilo em relação à situação e não tem intenção de reduzir o valor pedido. Se o Barça não puder ou não quiser pagar o valor acordado, os Red Devils estão dispostos a considerar ofertas de rivais da Premier League pelo jogador formado na base. Há uma convicção crescente em Old Trafford de que o mercado inglês poderia render um valor mais alto do que os € 30 milhões que estavam anteriormente em jogo na Espanha.
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Incerteza no final da temporada
As últimas semanas da temporada serão agora decisivas para Rashford, que busca provar seu valor tanto para a diretoria hesitante do Barcelona quanto para possíveis novos empregadores. Seu desempenho tem caído recentemente, sem marcar nenhum gol ou dar nenhuma assistência desde janeiro.
Da forma como as coisas estão, uma permanência definitiva no Camp Nou parece muito complicada. Resta saber se isso levará a uma segunda chance no United sob o comando de Michael Carrick ou a uma transferência sensacional para um rival da Premier League, mas a rede de segurança da opção de compra na qual tanto o jogador quanto o clube confiavam desapareceu oficialmente.