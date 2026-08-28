De acordo com o The Times, Rashford deve permanecer no Manchester United para a temporada 2026/27 após recusar um forte interesse do Fenerbahce. O clube turco, depois de garantir classificação para a Champions League, queria fazer do jogador de 28 anos sua contratação de impacto do verão.

No entanto, Rashford deixou claro que não tem interesse em se transferir para a Super Lig, apesar do atrativo do futebol europeu em Istambul. A decisão representa uma mudança completa de perspectiva para o atacante, que começou a janela de verão com uma visão muito diferente sobre sua carreira no clube que o revelou.

O futuro da estrela da Inglaterra tem sido alvo de intensa especulação após um produtivo período por empréstimo no Barcelona na última temporada. Embora, segundo relatos, ele estivesse desesperado para selar uma transferência em definitivo para longe de Old Trafford no início deste verão, essa posição suavizou consideravelmente.

Com o prazo final da janela de transferências se aproximando na próxima terça-feira, Rashford agora está totalmente focado em se reintegrar ao elenco do United e provar seu valor ao técnico Michael Carrick, que tem sido enfático em seus elogios à aplicação recente do atacante e aos seus níveis de condicionamento físico durante a pré-temporada.