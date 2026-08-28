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Marcus Rashford dá reviravolta no Manchester United, já que astro da Inglaterra rejeita interesse do Fenerbahce e se compromete a ficar em Old Trafford
Rashford recusa gigantes turcos
De acordo com o The Times, Rashford deve permanecer no Manchester United para a temporada 2026/27 após recusar um forte interesse do Fenerbahce. O clube turco, depois de garantir classificação para a Champions League, queria fazer do jogador de 28 anos sua contratação de impacto do verão.
No entanto, Rashford deixou claro que não tem interesse em se transferir para a Super Lig, apesar do atrativo do futebol europeu em Istambul. A decisão representa uma mudança completa de perspectiva para o atacante, que começou a janela de verão com uma visão muito diferente sobre sua carreira no clube que o revelou.
O futuro da estrela da Inglaterra tem sido alvo de intensa especulação após um produtivo período por empréstimo no Barcelona na última temporada. Embora, segundo relatos, ele estivesse desesperado para selar uma transferência em definitivo para longe de Old Trafford no início deste verão, essa posição suavizou consideravelmente.
Com o prazo final da janela de transferências se aproximando na próxima terça-feira, Rashford agora está totalmente focado em se reintegrar ao elenco do United e provar seu valor ao técnico Michael Carrick, que tem sido enfático em seus elogios à aplicação recente do atacante e aos seus níveis de condicionamento físico durante a pré-temporada.
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Rota de saída do Barcelona se fecha
Um retorno ao Camp Nou era o destino preferido de Rashford, mas o caminho de volta à Catalunha foi bloqueado quando o Barcelona optou por não ativar uma cláusula de rescisão de £26 milhões em seu contrato. Em vez disso, o gigante espanhol voltou sua atenção para outros talentos da Premier League, garantindo as contratações de Anthony Gordon, do Newcastle United, e Karim Adeyemi, do Borussia Dortmund.
Com apenas alguns dias restantes na janela, o United parece satisfeito em manter sua estrela formada no clube, principalmente porque seus substanciais salários de £325.000 por semana limitaram o grupo de possíveis interessados capazes de viabilizar uma transferência em definitivo.
Carrick elogia Rashford "afiado" após retorno
A relação entre Rashford e Carrick parece ser uma força motriz por trás dessa reviravolta repentina. Rashford entrou no segundo tempo como substituto na recente derrota do United para o Hull City, no lugar de Patrick Dorgu, e suas atuações nos bastidores não passaram despercebidas.
Carrick recentemente expressou sua satisfação com o retorno do atacante ao grupo, afirmando: "Tem sido bem óbvio desde que Marcus voltou a treinar com Kobbie [Mainoo] e Licha [Martinez], praticamente em Dublin, que ele voltou fantasticamente bem, sabe.
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Permanência de Rashford dá impulso ofensivo a Carrick
Esse voto de confiança sugere que Rashford terá um papel importante no elenco enquanto a equipe se prepara para enfrentar o Ipswich Town neste domingo. Será um momento marcante para o atacante, já que essa será sua primeira partida em Old Trafford desde dezembro de 2024.
Depois de marcar 138 gols em 427 jogos pelo Manchester United, Rashford segue sendo uma figura de destaque no vestiário. Sua decisão de ficar dá a Carrick uma opção internacional experiente no terço final, fortalecendo um elenco que terminou em terceiro lugar na Premier League na temporada passada e busca dar sequência a esse embalo.
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