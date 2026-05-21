Marcus Rashford “conquistou o direito de ficar” no Barcelona, enquanto Frenkie de Jong elogia a “verdadeira ameaça” em meio à incerteza sobre o futuro do jogador emprestado pelo Manchester United

De Jong não deixou dúvidas sobre sua posição em relação ao futuro de Rashford no Camp Nou. O jogador da seleção inglesa chegou ao gigante catalão por empréstimo do Manchester United por uma temporada e rapidamente se tornou um dos favoritos da torcida sob o comando de Hansi Flick. O meio-campista holandês acredita que as contribuições do atacante em campo justificam plenamente uma transferência definitiva.

Em entrevista ao SPORT, De Jong disse: “Sim, ele conquistou o direito de ficar. Nos minutos que jogou, ele nos deu muito: gols, assistências, jogadas ofensivas. É um jogador veloz que representa uma verdadeira ameaça para as defesas adversárias. Ficaria muito feliz se ele ficasse conosco”, explicou. “Eu o vi chegar cheio de entusiasmo. Ele estava muito feliz por estar aqui e, desde o primeiro momento, ficou claro que queria ficar. Ele tentou se adaptar da melhor maneira possível, e eu o vi se saindo bem.”