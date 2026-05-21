Getty Images Sport
Traduzido por
Marcus Rashford “conquistou o direito de ficar” no Barcelona, enquanto Frenkie de Jong elogia a “verdadeira ameaça” em meio à incerteza sobre o futuro do jogador emprestado pelo Manchester United
O elogio entusiástico de De Jong
De Jong não deixou dúvidas sobre sua posição em relação ao futuro de Rashford no Camp Nou. O jogador da seleção inglesa chegou ao gigante catalão por empréstimo do Manchester United por uma temporada e rapidamente se tornou um dos favoritos da torcida sob o comando de Hansi Flick. O meio-campista holandês acredita que as contribuições do atacante em campo justificam plenamente uma transferência definitiva.
Em entrevista ao SPORT, De Jong disse: “Sim, ele conquistou o direito de ficar. Nos minutos que jogou, ele nos deu muito: gols, assistências, jogadas ofensivas. É um jogador veloz que representa uma verdadeira ameaça para as defesas adversárias. Ficaria muito feliz se ele ficasse conosco”, explicou. “Eu o vi chegar cheio de entusiasmo. Ele estava muito feliz por estar aqui e, desde o primeiro momento, ficou claro que queria ficar. Ele tentou se adaptar da melhor maneira possível, e eu o vi se saindo bem.”
- AFP
O impacto de Rashford na disputa pelo título
O impacto do jogador de 28 anos na Espanha tem sido inegável, proporcionando a velocidade e a objetividade de que tanto faltava à linha de ataque de Flick. Em todas as competições, Rashford registrou 14 gols e 14 assistências, incluindo um gol que ficará para sempre na memória da torcida blaugrana. Sua contribuição foi essencial para a conquista do título da liga espanhola, superando o desafio imposto pelo Real Madrid.
Rashford ficou famoso por imitar Lionel Messi com uma cobrança de falta sublime durante a vitória por 2 a 0 no Clássico, que efetivamente selou o campeonato. Esse gol fez com que ele se tornasse o primeiro inglês em mais de quatro décadas a conquistar o título da primeira divisão espanhola com o Barça, consolidando ainda mais seu status como figura-chave na história de sucesso desta temporada.
Os desafios financeiros do Barcelona
Apesar do desejo do jogador de permanecer no clube e da aprovação do vestiário, os aspectos financeiros de uma transferência definitiva continuam complexos. O United teria se mantido firme em sua avaliação, e o Blaugrana está buscando formas criativas de reduzir o peso financeiro imediato sobre sua folha salarial.
Relatos sugerem que o clube está buscando um empréstimo com opção de compra obrigatória para adiar o pagamento principal. Rashford, por sua vez, teria concordado em ajustar seu salário substancial para garantir que não precise retornar a Manchester.
- Getty Images Sport
Uma última despedida na Espanha?
Essa determinação fora de campo em permanecer no clube está em sintonia com sua postura pública. Quando questionado diretamente se permaneceria na Catalunha na próxima temporada, Rashford deu uma resposta enigmática, mas otimista. “Não sei. Não sou mágico, mas se fosse, ficaria. Então, vamos ver”, admitiu.
Por enquanto, Rashford continua focado na última partida da temporada, contra o Valencia. Espera-se que tanto ele quanto De Jong participem do que é, na prática, um jogo sem importância, já que o Barcelona encerra a temporada sem nada a disputar. Se isso marca o fim da trajetória de Rashford na Espanha ou o início de um novo capítulo, continua sendo a grande questão da próxima janela de transferências.