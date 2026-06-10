Marcus Rashford “atende a muitos requisitos” do Chelsea, enquanto lenda do clube defende uma contratação surpresa do jogador rejeitado pelo Manchester United em meio à incerteza sobre sua transferência para o Barcelona

Surgiu uma oportunidade para o Chelsea agir depois que o Barcelona teria decidido não exercer a opção de compra incluída no contrato de empréstimo. A equipe de Hansi Flick optou por contratar Anthony Gordon, deixando o jogador da seleção inglesa em busca de um destino definitivo fora do Manchester United.

Cole está bem ciente das restrições financeiras que seu ex-clube enfrenta atualmente, observando que Alonso precisa ser astuto no mercado. Ele acrescentou: “O Chelsea precisa de gols no trio de ataque, um zagueiro central experiente e, possivelmente, um goleiro para pressionar os goleiros que já estão lá. É difícil para mim dizer quem eles deveriam contratar, porque eu adoraria Kylian Mbappé, Vinícius Júnior e Antonio Rüdiger. Mas Xabi Alonso precisa descobrir onde pode obter o melhor custo-benefício, porque, para ser sincero, não acho que haja muito dinheiro sobrando no Chelsea. Muito dinheiro foi desperdiçado, então ele talvez tenha que trabalhar com o que tem, mas se tiver que trabalhar com o que tem, os torcedores do Chelsea devem apoiá-lo e entender que este não é o Chelsea de 10 anos atrás.”



