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Marcus Rashford Barcelona 2025-26Getty
Muhammad Zaki

Traduzido por

Marcus Rashford “atende a muitos requisitos” do Chelsea, enquanto lenda do clube defende uma contratação surpresa do jogador rejeitado pelo Manchester United em meio à incerteza sobre sua transferência para o Barcelona

Mercado da bola
M. Rashford
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Joe Cole, lenda do Chelsea, instou os Blues a considerarem uma contratação sensacional de Marcus Rashford, enquanto o atacante do Manchester United se prepara para retornar a Old Trafford. O jogador de 28 anos passou uma temporada de sucesso emprestado ao Barcelona, mas agora se encontra em uma situação de incerteza no mercado de transferências, à beira de uma janela de verão crucial.

  • Cole defende Rashford

    Rashford vem de uma temporada produtiva na Espanha, onde marcou 14 gols e deu 11 assistências em todas as competições, ajudando o Barcelona a conquistar a La Liga e a Supercopa da Espanha, provando que ainda é capaz de ter um bom desempenho no mais alto nível após uma fase difícil em Manchester.

    Em entrevista ao SunSport, Cole comentou sobre a possível transferência, afirmando: “É apenas uma questão de salário e avaliação. Rashford preenche muitos requisitos, mas não se quer gastar uma fortuna com ele — ele faria um bom trabalho pelo Chelsea. Ele precisa continuar assim, Marcus, precisa manter a confiança, porque se reconstruiu no Barcelona, e ainda há outro nível para ele alcançar. É alguém que o Chelsea deveria sondar, mas vai depender do acordo.”


    • Publicidade
  • Marcus Rashford Josh Acheampong Chelsea v BarcelonaGetty Images

    A saída do Barcelona abre as portas

    Surgiu uma oportunidade para o Chelsea agir depois que o Barcelona teria decidido não exercer a opção de compra incluída no contrato de empréstimo. A equipe de Hansi Flick optou por contratar Anthony Gordon, deixando o jogador da seleção inglesa em busca de um destino definitivo fora do Manchester United.

    Cole está bem ciente das restrições financeiras que seu ex-clube enfrenta atualmente, observando que Alonso precisa ser astuto no mercado. Ele acrescentou: “O Chelsea precisa de gols no trio de ataque, um zagueiro central experiente e, possivelmente, um goleiro para pressionar os goleiros que já estão lá. É difícil para mim dizer quem eles deveriam contratar, porque eu adoraria Kylian Mbappé, Vinícius Júnior e Antonio Rüdiger. Mas Xabi Alonso precisa descobrir onde pode obter o melhor custo-benefício, porque, para ser sincero, não acho que haja muito dinheiro sobrando no Chelsea. Muito dinheiro foi desperdiçado, então ele talvez tenha que trabalhar com o que tem, mas se tiver que trabalhar com o que tem, os torcedores do Chelsea devem apoiá-lo e entender que este não é o Chelsea de 10 anos atrás.”


  • Arteta e o Arsenal estão de olho

    Se o Chelsea seguir o conselho de Cole, não será o único grande clube da Premier League de olho no atacante. O interesse da concorrência é grande, já que o Arsenal poderia estar prestes a lançar uma oferta sensacional pelo jogador para reforçar as opções ofensivas de Mikel Arteta. Os Gunners estariam buscando versatilidade, e a experiência de Rashford na primeira divisão inglesa o torna uma opção atraente.

    Rashford traz uma riqueza de experiência que falta ao elenco atual do Chelsea. Além de Tosin Adarabioyo, o astro inglês seria uma das figuras mais experientes em um vestiário jovem. Com quase 300 partidas na Premier League, 89 gols e 42 assistências em seu currículo, ele se tornaria imediatamente o jogador mais experiente no ataque dos Blues, ficando confortavelmente à frente do capitão Reece James em termos de experiência na liga.

  • Marcus Rashford Barcelona 2025-26Getty

    Um verão de grandes decisões

    Enquanto Rashford se concentra em suas obrigações com a seleção inglesa na Copa do Mundo, seu futuro no clube continua sendo alvo de intensas especulações. Embora tenha aproveitado sua passagem pela La Liga, o panorama financeiro na Catalunha e a chegada de novos reforços forçaram uma reavaliação. O diretor esportivo do Barcelona, Deco, elogiou recentemente o profissionalismo do atacante, mas parece que isso não foi suficiente para garantir sua permanência a longo prazo.

    Deco disse: “Marcus nos ajudou muito porque veio por empréstimo; não é fácil vir por empréstimo como um jogador como ele, pois é um jogador de ponta. Ele nos ajudou muito porque teve a responsabilidade de substituir Raphinha; não é fácil, mas ele se saiu muito bem.” Apesar das palavras gentis, o caminho agora leva de volta à Premier League. O Arsenal parece pronto para agir e, se depender de Cole, o Chelsea logo entrará na disputa.