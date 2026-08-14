O ex-técnico do Chelsea e ícone holandês Ruud Gullit acredita que o retorno de Rashford ao United pode acabar sendo a “melhor contratação” do verão para os clubes da Premier League. O internacional inglês passou a campanha anterior emprestado ao Barcelona, onde conseguiu reencontrar parte de sua melhor forma, somando 14 gols e 14 assistências em 49 partidas.

O tempo de Rashford em Manchester parecia ter chegado ao fim quando ele se juntou ao Barcelona por empréstimo no verão passado, em um acordo que era esperado para se tornar permanente em um negócio de £ 26 milhões. No entanto, o gigante catalão decidiu não acionar uma opção de £ 26 milhões para tornar a transferência definitiva.

A situação deixou o United em uma posição difícil, já que inicialmente esperava recuperar uma taxa pelo astro de altos salários. Embora uma saída de Old Trafford parecesse muito mais provável no início do verão, a falta de interessados sérios dispostos a atender ao preço pedido de £ 40 milhões pelo United significa que o inglês agora parece destinado a ficar.

Com seu futuro imediato aparentemente resolvido, lendas do jogo estão percebendo sua evolução recente.



