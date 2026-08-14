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Marcus Rashford apontado como a "melhor contratação" do verão para o Manchester United após retorno de empréstimo do Barcelona
A "melhor contratação" do Manchester United
O ex-técnico do Chelsea e ícone holandês Ruud Gullit acredita que o retorno de Rashford ao United pode acabar sendo a “melhor contratação” do verão para os clubes da Premier League. O internacional inglês passou a campanha anterior emprestado ao Barcelona, onde conseguiu reencontrar parte de sua melhor forma, somando 14 gols e 14 assistências em 49 partidas.
O tempo de Rashford em Manchester parecia ter chegado ao fim quando ele se juntou ao Barcelona por empréstimo no verão passado, em um acordo que era esperado para se tornar permanente em um negócio de £ 26 milhões. No entanto, o gigante catalão decidiu não acionar uma opção de £ 26 milhões para tornar a transferência definitiva.
A situação deixou o United em uma posição difícil, já que inicialmente esperava recuperar uma taxa pelo astro de altos salários. Embora uma saída de Old Trafford parecesse muito mais provável no início do verão, a falta de interessados sérios dispostos a atender ao preço pedido de £ 40 milhões pelo United significa que o inglês agora parece destinado a ficar.
Com seu futuro imediato aparentemente resolvido, lendas do jogo estão percebendo sua evolução recente.
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Gullit elogia a evolução tática de Rashford
Falando sobre as perspectivas de Rashford, Gullit disse ao Sport Witness: "Marcus Rashford pode acabar sendo a melhor contratação. Ele aprendeu muito no Barcelona e jogou muito melhor, com bem mais liberdade, do que jamais jogou no Manchester United.
"Foi culpa dele, ou isso se deveu ao ambiente no clube? É muito fácil apontar o dedo para o jogador. Mas, se ele atua bem em outro lugar, isso sugere que havia algo de errado em seu ambiente anterior.
"Então isso pode se provar uma movimentação fantástica para o Manchester United se ele ficar e atuar como atuou no Barcelona."
Carrick dá as boas-vindas ao cria da base de volta
Falando após o empate do United com o Leeds na pré-temporada, Michael Carrick deu a entender que Rashford estava em seus planos para a nova temporada. O técnico tem uma longa história com o jogador, que remonta aos tempos em que eram companheiros de equipe, e está ansioso para ver o que o atacante pode produzir após sua passagem por La Liga.
"Ele é nosso jogador, sabe, e voltou muito bem. Ele é como qualquer outro jogador", disse Carrick à ITV1. "Conheço Marcus há muito tempo e, sabe, ele nos oferece algo um pouco diferente. E ele tem estado de ótimo humor desde que voltou. Ele está de volta há dois ou três dias treinando e tem sido tudo bem normal, para ser sincero. E estamos ansiosos para o início da temporada."
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Um ponto a provar em Old Trafford
O atacante agora enfrenta um período crucial ao entrar nos dois últimos anos do lucrativo contrato de £ 325 mil por semana que assinou em 2023. Depois de assistir do banco de reservas ao amistoso recente contra o Leeds, espera-se agora que Rashford viaje para o último compromisso da pré-temporada, contra o Milan.
Embora anteriormente se entendesse que o jogador preferia uma saída definitiva do clube para dar sequência à retomada de sua carreira em outro lugar, a falta de uma proposta permanente adequada forçou uma mudança de cenário. Se conseguir manter a condição física e a agudeza mental que mostrou na Espanha, ele poderá oferecer o poder de decisão que o United sentiu falta em alguns momentos da última temporada.
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