Marcos Senesi, que vai para o Tottenham, junta-se a Lionel Messi e companhia na seleção argentina para a Copa do Mundo, substituindo Leonardo Balerdi, que está lesionado

A comissão técnica expressou profunda decepção pela ausência do zagueiro, ao mesmo tempo em que explicou o meticuloso processo por trás da escolha de seu substituto.

Confirmando o diagnóstico médico e a estratégia de seleção subsequente por meio das redes sociais e de coletivas de imprensa, a seleção argentina declarou: “O zagueiro Leonardo Balerdi sofreu uma lesão muscular no sóleo da perna direita e não poderá fazer parte do elenco que disputará a Copa do Mundo.”

Scaloni acrescentou: “O teste de hoje me deixou satisfeito e esclareceu muitas dúvidas sobre o que poderia estar faltando à equipe... Talvez eu leve mais um ou dois dias para anunciar o substituto de Balerdi.”