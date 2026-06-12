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Marcos Senesi, que vai para o Tottenham, junta-se a Lionel Messi e companhia na seleção argentina para a Copa do Mundo, substituindo Leonardo Balerdi, que está lesionado
Reorganização de última hora na defesa dos campeões mundiais
Lionel Scaloni foi obrigado a fazer uma alteração inesperada em seus planos para o torneio depois que Balerdi sofreu uma grave lesão muscular na perna direita durante um treino. O técnico adiou sua decisão final até depois de um amistoso de preparação contra a Islândia, aproveitando a partida para avaliar suas opções táticas. Senesi, que estava na lista de reservas, foi então convocado para preencher a vaga e agora está a caminho do centro de treinamento em Kansas City.
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Scaloni esclarece dúvidas sobre a escalação
A comissão técnica expressou profunda decepção pela ausência do zagueiro, ao mesmo tempo em que explicou o meticuloso processo por trás da escolha de seu substituto.
Confirmando o diagnóstico médico e a estratégia de seleção subsequente por meio das redes sociais e de coletivas de imprensa, a seleção argentina declarou: “O zagueiro Leonardo Balerdi sofreu uma lesão muscular no sóleo da perna direita e não poderá fazer parte do elenco que disputará a Copa do Mundo.”
Scaloni acrescentou: “O teste de hoje me deixou satisfeito e esclareceu muitas dúvidas sobre o que poderia estar faltando à equipe... Talvez eu leve mais um ou dois dias para anunciar o substituto de Balerdi.”
O marco histórico de Senesi
Foram 24 horas memoráveis para o jogador de 29 anos, que conta com apenas três partidas pela seleção nacional. O ex-jogador do Bournemouth, que já recusou uma convocação da Itália, fechou recentemente um acordo para se transferir a título gratuito para o Tottenham a partir de 1º de julho. Ele agora se juntará ao futuro companheiro de clube Cristian Romero na defesa repleta de estrelas da Albiceleste, que o estreou contra a Estônia em 2022.
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O desafio africano aguarda no Kansas
A Argentina está dando os últimos retoques em sua preparação tática antes de iniciar sua campanha contra a Argélia na próxima semana. A equipe de Scaloni enfrenta um calendário desafiador no Grupo J, que também inclui confrontos contra a Áustria e a Jordânia. Seus adversários africanos já provaram, ao longo da história, que são capazes de furar a defesa da Albiceleste, o que significa que a recém-formada dupla defensiva precisa encontrar seu ritmo rapidamente para evitar uma surpresa logo na estreia.