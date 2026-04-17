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Marcos Rojo continua se metendo em encrencas! Ex-jogador do Manchester United recebe longa suspensão por “dar um soco no rosto de um jogador e insultar o árbitro”
Conduta violenta e cartão vermelho contra o River Plate
Rojo voltou a ser o centro de uma tempestade disciplinar. Durante o acirrado confronto do campeonato no domingo, o jogador de 36 anos foi flagrado dando um soco no rosto de Lucas Martinez Quarta, do River Plate, deixando os árbitros sem outra opção a não ser mostrar um cartão vermelho direto. A partida, que o River Plate acabou vencendo por 2 a 0, se agravou ainda mais devido à sua reação. Em vez de sair de campo calmamente, o ex-jogador da seleção argentina iniciou uma furiosa discussão. O relatório oficial da partida registrou que ele confrontou o árbitro e o insultou antes de se dirigir ao vestiário.
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Registro disciplinar e histórico recente de transferências
Após uma análise do incidente, as autoridades confirmaram uma suspensão de quatro partidas para o zagueiro. Essa suspensão representa um duro golpe para o Racing Club, que tem contado fortemente com sua experiência desde que ele chegou como jogador sem contrato, vindo do Boca Juniors, em agosto de 2025. No entanto, seu histórico disciplinar tornou-se motivo de grande preocupação. Desde que chegou ao seu atual clube, ele já foi expulso duas vezes em apenas 15 partidas. Notavelmente, esta última expulsão significa que ele já recebeu 13 cartões vermelhos ao longo de sua carreira profissional oficial.
Um legado de Old Trafford ofuscado pela instabilidade
Depois de se transferir para o Manchester United por 20 milhões de euros em 2014, ele disputou 122 partidas, marcando dois gols e dando quatro assistências. Durante sua passagem por Old Trafford, conquistou a FA Cup, a Copa da Liga e a Liga Europa. Curiosamente, apesar de sua reputação explosiva e de ter acumulado 13 cartões vermelhos na carreira, ele nunca foi expulso durante sua passagem pelo gigante inglês. Ele acabou sendo transferido definitivamente para o Boca Juniors em fevereiro de 2021 por € 6 milhões.
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O que o futuro reserva para o experiente zagueiro?
Com sua carreira chegando ao fim e seu contrato com o Racing Club prestes a expirar em junho, resta saber quanto tempo ele ainda tem para oferecer no futebol de alto nível. Essa última explosão de raiva e a longa suspensão que se seguiu levantam sérias dúvidas sobre se algum outro clube se arriscará a contratá-lo.