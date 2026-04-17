Marcos Rojo continua se metendo em encrencas! Ex-jogador do Manchester United recebe longa suspensão por “dar um soco no rosto de um jogador e insultar o árbitro”

Rojo voltou a ser o centro de uma tempestade disciplinar. Durante o acirrado confronto do campeonato no domingo, o jogador de 36 anos foi flagrado dando um soco no rosto de Lucas Martinez Quarta, do River Plate, deixando os árbitros sem outra opção a não ser mostrar um cartão vermelho direto. A partida, que o River Plate acabou vencendo por 2 a 0, se agravou ainda mais devido à sua reação. Em vez de sair de campo calmamente, o ex-jogador da seleção argentina iniciou uma furiosa discussão. O relatório oficial da partida registrou que ele confrontou o árbitro e o insultou antes de se dirigir ao vestiário.