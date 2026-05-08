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Marco Silva vai para o Chelsea? O Fulham continua à espera de uma resposta sobre o novo contrato após seis meses, em meio ao interesse do Chelsea
Incerteza no Craven Cottage
O Fulham está, no momento, sem saber ao certo qual será o futuro de Silva no clube a longo prazo, embora continue desesperado para manter o técnico de 48 anos no comando. Segundo relatos, uma proposta de contrato de três anos está em aberto desde novembro, mas o ex-técnico do Everton tem se mostrado relutante em assinar o contrato, enquanto surgem várias oportunidades de destaque em outros clubes.
A situação deixou os Cottagers em uma posição difícil enquanto planejam a próxima temporada, segundo a BBC Sport. Embora a diretoria do clube mantenha um relacionamento positivo com o técnico, eles teriam começado a sondar planos de contingência e opções alternativas caso Silva decida que suas ambições estão fora do oeste de Londres após cinco temporadas.
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Lista de candidatos do Chelsea e interesse europeu
Silva surgiu como um candidato sério ao cargo no Chelsea, enquanto o clube busca um sucessor definitivo para Liam Rosenior. O time de Stamford Bridge está em busca de um líder capaz de estabilizar o elenco, embora ainda haja discussões internas sobre o perfil de Silva. O Chelsea também está considerando as contratações de Xabi Alonso e Andoni Iraola, enquanto o clube avalia diferentes opções para encontrar o técnico ideal para seu projeto de longo prazo.
Não se trata apenas de uma disputa nacional por seus serviços, já que um retorno à sua terra natal também pode estar nos planos. Com José Mourinho possivelmente deixando o Benfica para um retorno sensacional ao Real Madrid, o gigante português identificou Silva como seu principal alvo para assumir o comando no Estádio da Luz, complicando ainda mais as tentativas do Fulham de garantir sua contratação.
Silva se pronuncia sobre o processo de decisão
Em uma entrevista franca à DAZN, Silva falou abertamente sobre a situação atual em relação à sua passagem pelo Fulham. Ele reconheceu o desejo do clube de mantê-lo, afirmando: “O clube tem sido claro conosco quanto à sua intenção de que fiquemos aqui por mais alguns anos.” No entanto, o técnico se manteve firme quanto à necessidade de mais tempo antes de se comprometer com uma decisão definitiva.
Silva acrescentou que seu foco atual continua exclusivamente nas últimas partidas da temporada, enquanto o Fulham busca a classificação para as competições europeias. Ele insistiu que refletirá sobre a campanha como um todo antes de decidir se vai prolongar sua permanência ou buscar um novo desafio, tendo já demonstrado sua lealdade ao rejeitar ofertas lucrativas de vários clubes da Arábia Saudita no início do ano.
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A busca do Fulham pelo retorno às competições europeias
O Fulham ocupa atualmente a 11ª posição na tabela da Premier League, com 48 pontos, mantendo-se bem próximo das vagas para as competições europeias. Com apenas três jogos restantes na temporada, os Cottagers estão a apenas três pontos do sétimo colocado, o Brentford, e a quatro pontos do Bournemouth, que ocupa a sexta posição. Silva está otimista em levar o clube de volta às competições continentais, com o objetivo de encerrar um longo hiato; a última participação do Fulham em competições europeias foi na campanha da Liga Europa de 2011-2012, quando foi eliminado na fase de grupos. Isso se segue à sua histórica campanha até a final da Liga Europa na temporada 2009-2010, quando perdeu o troféu por pouco após uma derrota para o Atlético de Madrid.