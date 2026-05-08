Marco Silva vai para o Chelsea? O Fulham continua à espera de uma resposta sobre o novo contrato após seis meses, em meio ao interesse do Chelsea

O Fulham está, no momento, sem saber ao certo qual será o futuro de Silva no clube a longo prazo, embora continue desesperado para manter o técnico de 48 anos no comando. Segundo relatos, uma proposta de contrato de três anos está em aberto desde novembro, mas o ex-técnico do Everton tem se mostrado relutante em assinar o contrato, enquanto surgem várias oportunidades de destaque em outros clubes.

A situação deixou os Cottagers em uma posição difícil enquanto planejam a próxima temporada, segundo a BBC Sport. Embora a diretoria do clube mantenha um relacionamento positivo com o técnico, eles teriam começado a sondar planos de contingência e opções alternativas caso Silva decida que suas ambições estão fora do oeste de Londres após cinco temporadas.