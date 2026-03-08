Getty Images Sport
Marco Silva se recusa a assumir a culpa pela surpreendente eliminação do Fulham da FA Cup para o Southampton, apesar de ter feito nove alterações na escalação
Pênalti no final sela o destino do Fulham
Uma partida altamente intrigante da FA Cup parecia destinada a uma exaustiva prorrogação, antes que uma grande reviravolta ocorresse. O Fulham sofreu uma humilhante derrota por 1 a 0 no Craven Cottage contra o Southampton, que atualmente compete na Championship.
A reviravolta dramática aconteceu no minuto 90. O meio-campista do Southampton, Finn Azaz, manteve sua corrida de ataque de forma inteligente para permanecer perfeitamente em posição legal, antes de ser derrubado de forma desajeitada dentro da área pelo zagueiro do Fulham, Joachim Andersen. O atacante Ross Stewart se posicionou com confiança para cobrar o pênalti e chutou com força e rasteiro, passando pelo goleiro Benjamin Lecomte, provocando comemorações delirantes entre os torcedores visitantes.
Silva defende forte rotação do elenco
Diante de um calendário lotado, Silva optou por fazer nove mudanças significativas na equipe que recentemente perdeu para o West Ham na Premier League. Defendendo sua rotação, ele afirmou: “Quando você faz nove mudanças – foi minha decisão, vou assumir a responsabilidade. Eu sou o técnico. Jogamos domingo, quarta-feira e domingo. Se dizemos que esses jogadores não são bons o suficiente para ganhar uma partida de copa, temos que olhar para isso de uma maneira diferente.” Ele também se recusou a culpar um polêmico gol anulado no primeiro tempo pela eliminação, insistindo: “Não vou nessa direção. Falar sobre esse momento é, para mim, encontrar desculpas.”
Para Silva e o Fulham, a decepção no final consolidou uma tarde profundamente frustrante. O técnico admitiu abertamente que o desempenho geral da equipe ficou muito aquém das expectativas e careceu da precisão necessária. Ele teve que aceitar as intensas críticas externas por suas mudanças radicais na escalação, enquanto internamente exigia uma reavaliação séria do espírito de luta geral do time e da capacidade de jogar sob pressão.
O técnico do Southampton tem como objetivo voltar a Wembley
Do outro lado do banco do Craven Cottage, o técnico do Southampton, Tonda Eckert, ficou eufórico após garantir uma vitória monumental. O ambicioso treinador imediatamente desafiou seus jogadores triunfantes a manter o ritmo e lutar pelo retorno a Wembley. “É importante que, depois de sentir um pouco como é vencer jogos de futebol, vocês continuem acelerando e seguindo em frente”, exortou Eckert.
Eckert também destacou o profundo significado histórico da atual campanha na copa, observando que os Saints estão usando camisas comemorativas especiais para marcar o 50º aniversário da vitória na final da FA Cup de 1976. Elogiando o enorme apoio fora de casa, ele acrescentou: “Você vê o quanto isso significa para o clube. Já se passaram 50 anos desde a última vez que vencemos. Quando chegamos de ônibus e você olha e vê que toda a rua está cheia de torcedores do Southampton, você pode definitivamente dizer que sentimos a importância disso.”
Fulham ficou para recolher os pedaços
Para o Fulham, o foco agora deve voltar para a campanha no campeonato, já que uma temporada promissora sofreu um golpe significativo. Silva reconheceu a magnitude da decepção e o trabalho necessário para evitar uma queda de rendimento após uma derrota tão importante na copa.
“É nossa obrigação, temos que entender que foi uma tarde muito, muito ruim. Sabemos que tudo pode acontecer em um campo de futebol, mas é mais do que isso. Temos que olhar mais a fundo, porque não foi bom o suficiente e isso começa comigo olhando para mim mesmo”, concluiu Silva, enquanto busca respostas antes do próximo jogo de sua equipe na Premier League, fora de casa, contra o Nottingham Forest.
