Diante de um calendário lotado, Silva optou por fazer nove mudanças significativas na equipe que recentemente perdeu para o West Ham na Premier League. Defendendo sua rotação, ele afirmou: “Quando você faz nove mudanças – foi minha decisão, vou assumir a responsabilidade. Eu sou o técnico. Jogamos domingo, quarta-feira e domingo. Se dizemos que esses jogadores não são bons o suficiente para ganhar uma partida de copa, temos que olhar para isso de uma maneira diferente.” Ele também se recusou a culpar um polêmico gol anulado no primeiro tempo pela eliminação, insistindo: “Não vou nessa direção. Falar sobre esse momento é, para mim, encontrar desculpas.”

Para Silva e o Fulham, a decepção no final consolidou uma tarde profundamente frustrante. O técnico admitiu abertamente que o desempenho geral da equipe ficou muito aquém das expectativas e careceu da precisão necessária. Ele teve que aceitar as intensas críticas externas por suas mudanças radicais na escalação, enquanto internamente exigia uma reavaliação séria do espírito de luta geral do time e da capacidade de jogar sob pressão.