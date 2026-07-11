Marco Silva quer se reunir com João Palhinha: o novo técnico do Benfica busca se reunir com o meio-campista depois que o Spurs decidiu não concretizar a transferência definitiva

O Benfica voltou sua atenção para Palhinha após concluir as contratações de Clement Lenglet e Jakub Kaminski. Silva identificou o jogador da seleção portuguesa como seu meio-campista defensivo preferido, em busca de reforçar o meio-campo do time, segundo o jornal A Bola.

Silva e Palhinha trabalharam juntos no Fulham entre 2022 e 2024, período em que o meio-campista se consolidou na Premier League. A diretoria do Benfica, incluindo Rui Costa e Mario Branco, está agora avaliando se a negociação pode ser concretizada dentro dos limites financeiros do clube.

Palhinha foi transferido do Fulham para o Bayern de Munique por 50 milhões de euros em 2024, antes de passar a última temporada emprestado ao Tottenham. O Spurs decidiu não tornar a transferência definitiva, deixando o Bayern disposto a ouvir ofertas, já que busca recuperar cerca de 20 milhões de euros de seu investimento.







