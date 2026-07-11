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Marco Silva quer se reunir com João Palhinha: o novo técnico do Benfica busca se reunir com o meio-campista depois que o Spurs decidiu não concretizar a transferência definitiva
O Benfica faz de Palhinha sua prioridade
O Benfica voltou sua atenção para Palhinha após concluir as contratações de Clement Lenglet e Jakub Kaminski. Silva identificou o jogador da seleção portuguesa como seu meio-campista defensivo preferido, em busca de reforçar o meio-campo do time, segundo o jornal A Bola.
Silva e Palhinha trabalharam juntos no Fulham entre 2022 e 2024, período em que o meio-campista se consolidou na Premier League. A diretoria do Benfica, incluindo Rui Costa e Mario Branco, está agora avaliando se a negociação pode ser concretizada dentro dos limites financeiros do clube.
Palhinha foi transferido do Fulham para o Bayern de Munique por 50 milhões de euros em 2024, antes de passar a última temporada emprestado ao Tottenham. O Spurs decidiu não tornar a transferência definitiva, deixando o Bayern disposto a ouvir ofertas, já que busca recuperar cerca de 20 milhões de euros de seu investimento.
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O Benfica avalia a transferência
A mesma reportagem sugere que o Bayern está disposto a vender o meio-campista, enquanto o Benfica enfrenta a concorrência da Juventus e do AC Milan. O clube português espera que a perspectiva de um retorno ao país possa fortalecer sua posição, embora o salário de Palhinha continue sendo um obstáculo significativo. O Benfica também está considerando um empréstimo com opção de compra, o que lhes permitiria distribuir o custo financeiro sem sair da estratégia de transferências do clube.
Silva quer um meio-campista defensivo especializado
Palhinha é visto como um alvo tático fundamental, e não como uma contratação por motivos sentimentais. Silva acredita que o jogador de 31 anos pode trazer a estabilidade defensiva que atualmente falta no meio-campo do Benfica e criar uma base mais sólida para os jogadores de ataque da equipe. Qualquer contratação provavelmente dependerá das saídas do clube. Espera-se que o Benfica abra espaço no elenco e equilibre suas finanças antes de concretizar outra contratação importante.
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O Benfica precisa abrir espaço para fechar o negócio
O Benfica continuará explorando a possibilidade de um acordo com o Bayern, ao mesmo tempo em que trabalha na venda de jogadores para financiar a contratação. Um empréstimo com obrigação de compra continua sendo uma solução possível, caso os dois clubes cheguem a um acordo sobre os termos. Espera-se também que o clube reforce outras posições do elenco, e acredita-se que Silva queira um novo ponta para dar mais profundidade ao elenco.
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