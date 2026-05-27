Marco Silva aceita substituir José Mourinho no Benfica, apesar de o Fulham ter dobrado a oferta do clube português

De acordo com a talkSPORT, Silva chegou a um acordo verbal para se tornar o novo técnico do Benfica, sucedendo José Mourinho, que está de partida para o Real Madrid. O gigante português voltou sua atenção para o técnico de 48 anos depois que seu alvo principal, Ruben Amorim, mostrou-se relutante em aceitar o cargo.

Silva já está tomando medidas para essa mudança, supostamente construindo uma casa perto de Lisboa. O Fulham fez uma tentativa desesperada de manter seu técnico, oferecendo-lhe um contrato de três anos no valor impressionante de 8 milhões de libras por ano. No entanto, essa proposta parece ter sido rejeitada, com o Benfica oferecendo um salário significativamente menor, de cerca de 4 milhões de libras por ano, para garantir seus serviços, já que seu contrato atual expira no final de junho.