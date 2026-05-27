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Manchester United v Hull City - EFL Cup Semi-Final: First LegGetty Images Sport
Moataz Elgammal

Traduzido por

Marco Silva aceita substituir José Mourinho no Benfica, apesar de o Fulham ter dobrado a oferta do clube português

Marco Silva
Fulham
Premier League
Benfica
J. Mourinho
Campeonato Português

O técnico do Fulham, Marco Silva, está prestes a deixar o clube da Premier League para assumir o comando do Benfica. O técnico português teria chegado a um acordo verbal para suceder José Mourinho, apesar de o Fulham ter lhe oferecido um contrato significativamente mais lucrativo para que permanecesse no Craven Cottage. A saída iminente de Silva marca o fim de uma passagem bem-sucedida em Londres.

  • O Benfica mantém Silva, apesar da oferta lucrativa do Fulham

    De acordo com a talkSPORT, Silva chegou a um acordo verbal para se tornar o novo técnico do Benfica, sucedendo José Mourinho, que está de partida para o Real Madrid. O gigante português voltou sua atenção para o técnico de 48 anos depois que seu alvo principal, Ruben Amorim, mostrou-se relutante em aceitar o cargo.

    Silva já está tomando medidas para essa mudança, supostamente construindo uma casa perto de Lisboa. O Fulham fez uma tentativa desesperada de manter seu técnico, oferecendo-lhe um contrato de três anos no valor impressionante de 8 milhões de libras por ano. No entanto, essa proposta parece ter sido rejeitada, com o Benfica oferecendo um salário significativamente menor, de cerca de 4 milhões de libras por ano, para garantir seus serviços, já que seu contrato atual expira no final de junho.

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  • Fulham v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Uma passagem bem-sucedida por Londres chega ao fim

    O Fulham aguarda, neste momento, uma comunicação formal do seu técnico sobre sua intenção de deixar o clube. Silva ingressou no time londrino em julho de 2021, após o rebaixamento da equipe da Championship, e teve uma passagem de grande sucesso, levando o time a um retorno imediato à Premier League. Desde então, o clube consolidou-se na primeira divisão, alcançando um recorde de 54 pontos na temporada 2024-25 e chegando às semifinais da Carabao Cup.

    Apesar de uma declaração anterior do vice-presidente do Fulham, Tony Khan, em fevereiro, de que ele acredita que Silva permanecerá no clube por “muito tempo”, a saída parece inevitável após sua recente reunião de balanço de fim de temporada com a comissão técnica.

  • Jose MourinhoGetty Images

    Mourinho retorna ao Real Madrid em meio a uma grave crise no clube

    Mourinho está deixando o Benfica para iniciar sua segunda passagem pelo Real Madrid, ingressando em um clube que atualmente atravessa uma grave crise. O gigante espanhol vem passando por um período turbulento, sem conquistar nenhum título importante nas duas últimas temporadas. Consequentemente, o Real Madrid trocou três treinadores durante esse período caótico. Carlo Ancelotti deixou o clube no final da temporada 2024/25, abrindo caminho para Xabi Alonso. No entanto, Alonso foi demitido após apenas meia temporada no cargo. Álvaro Arbeloa assumiu então como técnico interino, mas agora deixou o cargo, permitindo que Mourinho inicie oficialmente sua tão esperada segunda passagem pelo Bernabéu.

  • O que vem por aí para Silva e o Fulham?

    Um retorno a Portugal significaria que Silva voltaria a treinar na Primeira Liga pela primeira vez em 11 anos. Sua tarefa imediata no Benfica será conduzir o time pela segunda fase de qualificação da Liga Europa para garantir a classificação para a fase de grupos. Enquanto isso, o Fulham precisa iniciar rapidamente a busca por um novo técnico antes de uma pré-temporada crucial, com o objetivo de consolidar a estabilidade que vem demonstrando recentemente na primeira divisão.