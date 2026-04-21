Marco Rose substituirá Andoni Iraola como técnico do Bournemouth quando o espanhol deixar o cargo ao final da temporada da Premier League

Espera-se que Iraola esteja na disputa por um cargo de destaque neste verão. O técnico do Bournemouth tem impressionado com seu futebol ofensivo e sua capacidade de lutar por uma vaga nas competições europeias com um elenco relativamente barato. Ele foi apontado como um possível sucessor de Pep Guardiola, caso este deixe o City neste verão. Outros clubes, como Real Madrid, Manchester United e Liverpool, também podem ter vagas a preencher.