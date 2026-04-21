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Thomas Hindle

Traduzido por

Marco Rose substituirá Andoni Iraola como técnico do Bournemouth quando o espanhol deixar o cargo ao final da temporada da Premier League

M. Rose
A. Iraola
Bournemouth
Premier League

O ex-técnico do RB Leipzig e do Borussia Dortmund, Marco Rose, assumirá o cargo de técnico do Bournemouth no final da temporada, confirmou o clube da Premier League nesta segunda-feira. O alemão assumirá o cargo que em breve será deixado por Andoni Iraola, que anunciou no início deste ano que deixará o cargo em maio. Espera-se que Iraola seja um profissional muito procurado neste verão.

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    Rose assume o cargo de diretora

    O Bournemouth agiu rapidamente no planejamento da sucessão para substituir Iraola. Embora o conceituado técnico do Ipswich, Kieran McKenna, estivesse supostamente sendo considerado, Rose assumiu o cargo principal.

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  • RB Leipzig v Borussia Dortmund - BundesligaGetty Images Sport

    Um pedigree impressionante

    Rose chegará à costa sul da Inglaterra com um currículo de peso. Outrora um dos treinadores mais conceituados da Europa, ele já ocupou vários cargos de destaque, incluindo os do Borussia Dortmund e, mais recentemente, do RB Leipzig. Ele conquistou a Bundesliga austríaca duas vezes e a Copa da Alemanha em 2023.

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    Iraola assume um cargo mais importante

    Espera-se que Iraola esteja na disputa por um cargo de destaque neste verão. O técnico do Bournemouth tem impressionado com seu futebol ofensivo e sua capacidade de lutar por uma vaga nas competições europeias com um elenco relativamente barato. Ele foi apontado como um possível sucessor de Pep Guardiola, caso este deixe o City neste verão. Outros clubes, como Real Madrid, Manchester United e Liverpool, também podem ter vagas a preencher.

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    O histórico impecável de Iraola

    Desde que assumiu o cargo em 2023, Iraola tem visto o Bournemouth melhorar a cada ano. Em sua primeira temporada no comando, o time somou 48 pontos, o maior número da história do clube. No ano passado, o time terminou em nono lugar. Nesta temporada, mesmo depois de perder jogadores avaliados em quase US$ 300 milhões, o time está na briga por uma vaga nas competições europeias.

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