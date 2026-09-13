Marco Rose segue otimista apesar de o Bournemouth estabelecer recorde indesejado da Premier League em empate com o Brentford

O resultado deixa o Bournemouth em 15º lugar na tabela e estabelece um recorde indesejado da Premier League, como o primeiro time a abrir vantagem em seus quatro jogos iniciais sem vencer nenhum deles.

Ainda assim, Rose elogiou a resiliência de seu elenco ao falar com o BBC Match of the Day após o apito final: "Ficamos atrás no placar pela primeira vez nesta temporada, reagimos bem e, felizmente para mim, não sofremos um gol no fim. Tivemos mais chances, mais posse de bola, fomos o melhor time.

"O Brentford é um adversário difícil, eles são bons nas segundas bolas e também têm jogadores bem fortes e de qualidade. Gostei de como competimos, da forma como defendemos na maioria das situações. Gosto da maneira como atacamos, da nossa atitude. Tivemos azar em algumas situações, então ficamos só com um ponto."