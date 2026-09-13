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Marco Rose segue otimista apesar de o Bournemouth estabelecer recorde indesejado da Premier League em empate com o Brentford
Bournemouth segura empate em jogo eletrizante
Schade abriu o placar para os visitantes antes de Justin Kluivert empatar a partida, com Tavernier virando o jogo pouco depois do intervalo. No entanto, uma falha custosa do goleiro Djordje Petrovic permitiu que o atacante alemão marcasse seu segundo gol na partida e garantisse o empate. O reserva Ben Gannon-Doak então viu sua finalização nos acréscimos explodir na trave, negando aos Cherries uma tão aguardada primeira vitória na campanha.
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Rose destaca atuação positiva
O resultado deixa o Bournemouth em 15º lugar na tabela e estabelece um recorde indesejado da Premier League, como o primeiro time a abrir vantagem em seus quatro jogos iniciais sem vencer nenhum deles.
Ainda assim, Rose elogiou a resiliência de seu elenco ao falar com o BBC Match of the Day após o apito final: "Ficamos atrás no placar pela primeira vez nesta temporada, reagimos bem e, felizmente para mim, não sofremos um gol no fim. Tivemos mais chances, mais posse de bola, fomos o melhor time.
"O Brentford é um adversário difícil, eles são bons nas segundas bolas e também têm jogadores bem fortes e de qualidade. Gostei de como competimos, da forma como defendemos na maioria das situações. Gosto da maneira como atacamos, da nossa atitude. Tivemos azar em algumas situações, então ficamos só com um ponto."
Andrews exige execução mais afiada
Um ponto muito disputado amplia para nove jogos a invencibilidade do Brentford contra o Bournemouth na elite (V5 E4), igualando o início de quatro partidas sem perder da campanha 2023-24.
O técnico dos Bees, Andrews, sentiu que sua equipe ficou abaixo dos próprios padrões, apesar de elogiar a atuação de seu atacante de dois gols: "Achei que poderíamos ter ido melhor. Não atingimos os níveis que estabelecemos para nós mesmos.
"Viemos a um lugar difícil. Eles jogam de uma forma muito específica, e às vezes foi difícil lidar com isso. Ao mesmo tempo, não facilitamos nossa vida por certas coisas que estávamos fazendo. No geral, acho que foi um jogo de empate.
"Ele [Schade] foi elétrico, realmente foi. Desde o momento em que voltou na pré-temporada, a forma como atacou tudo. Ele está em um bom ritmo no seu jogo. No momento, parece muito solto, então tomara que isso continue por muito tempo."
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Campanha europeia começa na próxima rodada
O Bournemouth precisa se ajustar rapidamente na defesa antes de sua estreia na Liga Europa fora de casa contra a Real Sociedad na quinta-feira, 17 de setembro. A sequência desafiadora continua três dias depois, quando o Bournemouth volta à ação no cenário doméstico para receber o Liverpool no Vitality Stadium pela quinta rodada. O técnico enfrenta um teste crucial para encontrar uma fórmula vencedora e encerrar essa sequência sem vitórias em meio a uma tabela congestionada.
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