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AFC Bournemouth v SK Sturm Graz - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
Donny Afroni
Traduzido por

Marco Rose se empolga com o sonho europeu “perfeito” do Bournemouth após duas vitórias consecutivas na Liga Europa

M. Rose
Bournemouth
Sturm Graz
Liga Europa

O técnico do Bournemouth, Marco Rose, descreveu como um verdadeiro “privilégio” a oportunidade de comandar o clube em sua primeira partida europeia em casa, após uma atuação dominante no litoral sul. O Bournemouth manteve o início perfeito na Liga Europa com uma vitória convincente que deixou a torcida no Vitality Stadium sonhando com uma longa campanha na competição.

  • Uma noite histórica no Vitality Stadium

    O Bournemouth escreveu um novo capítulo de sua história na noite de quinta-feira ao vencer o Sturm Graz por 3 a 0 em sua primeira partida em casa por uma competição europeia. O Vitality Stadium viveu uma noite de muita emoção, enquanto o Bournemouth dava sequência ao início sensacional de sua campanha na Liga Europa. Depois da vitória sobre a Real Sociedad na estreia, o resultado mantém o clube da Premier League com 100% de aproveitamento no torneio.

    Os gols de Evanilson e Rayan deram o tom da noite, antes de Alvaro Rodriguez converter um pênalti com precisão e garantir os três pontos. A vitória foi uma bem-vinda pausa nas dificuldades enfrentadas nas competições nacionais e trouxe euforia a um clube que saiu da base da pirâmide do futebol inglês para competir no mais alto nível continental. O proprietário Bill Foley, que veio dos Estados Unidos especialmente para o jogo, acompanhou de perto os frutos de seu investimento em um grande palco.

  • AFC Bournemouth Training Session And Press Conference - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    Rose reflete sobre uma noite especial

    Depois de um fim de semana desgastante na Premier League, Rose ficou satisfeito com a forte reação de sua equipe. Apesar da fase difícil no campeonato nacional, ainda sem vencer e após sofrer uma dura derrota por 5 a 1 na casa do Chelsea, o Bournemouth conseguiu mudar o cenário e encontrar seu ritmo na competição europeia. Ele ressaltou que a atuação dominante, com três gols e nenhum sofrido, deve servir de base para recuperar a confiança da equipe e melhorar seus resultados daqui para frente.

    “É uma grande vitória, uma boa vitória. Estou muito orgulhoso e feliz. É um privilégio fazer parte disso. É uma noite especial. Devemos aproveitar esta atuação, o fato de não termos sofrido gols e os três gols marcados para ganhar confiança em nossas atuações e resultados”, disse Rose. O treinador destacou a importância do resultado para o ânimo do elenco: “É o começo perfeito, por não termos sofrido gols e pelo desempenho. O esforço, a atitude dos jogadores, a reação que pedíamos depois do jogo de sábado.”

  • Profundidade do elenco e rodízio tático

    Rose optou por fazer cinco mudanças na escalação titular de olho no próximo confronto pelo campeonato contra o Sunderland. As alterações resultaram em um início de primeiro tempo um pouco lento, mas a qualidade da equipe acabou aparecendo quando Evanilson abriu o placar com uma cabeçada forte. O treinador defendeu suas escolhas e ressaltou que confia plenamente na profundidade do elenco para disputar várias competições nesta temporada.

    “Fiz isso porque estava confiante e acredito nos jogadores. Temos muitos atletas em boa forma e tivemos boas semanas de treinamento. Isso me mostra que somos competitivos. Há disputa por posições no nosso time. É disso que precisamos. Fomos bem. O Sturm costuma ser uma equipe que pressiona alto. Não demos nenhuma chance a eles no primeiro tempo. Para mim, não sofrer gols foi muito importante”, acrescentou Rose.

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  • AFC Bournemouth v SK Sturm Graz - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    Em busca da tão aguardada primeira vitória

    As competições europeias têm proporcionado um alívio muito necessário diante das dificuldades do Bournemouth no futebol nacional. O time ainda busca sua primeira vitória na Premier League sob o comando de Rose, após sofrer uma dura derrota fora de casa para o Chelsea no fim de semana. O confronto do próximo fim de semana contra o Sunderland oferece uma oportunidade ideal para se reorganizar, reagir e, enfim, conquistar seus primeiros três pontos na competição.

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