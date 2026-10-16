O Bournemouth escreveu um novo capítulo de sua história na noite de quinta-feira ao vencer o Sturm Graz por 3 a 0 em sua primeira partida em casa por uma competição europeia. O Vitality Stadium viveu uma noite de muita emoção, enquanto o Bournemouth dava sequência ao início sensacional de sua campanha na Liga Europa. Depois da vitória sobre a Real Sociedad na estreia, o resultado mantém o clube da Premier League com 100% de aproveitamento no torneio.

Os gols de Evanilson e Rayan deram o tom da noite, antes de Alvaro Rodriguez converter um pênalti com precisão e garantir os três pontos. A vitória foi uma bem-vinda pausa nas dificuldades enfrentadas nas competições nacionais e trouxe euforia a um clube que saiu da base da pirâmide do futebol inglês para competir no mais alto nível continental. O proprietário Bill Foley, que veio dos Estados Unidos especialmente para o jogo, acompanhou de perto os frutos de seu investimento em um grande palco.