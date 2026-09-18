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Marco Rose exalta o "brilhante" Bournemouth após vitória histórica na Liga Europa sobre a Real Sociedad
Início impressionante garante triunfo
O Bournemouth fez história com uma vitória memorável em seu primeiro grande jogo europeu de todos os tempos graças aos gols no início da partida de Justin Kluivert e Rayan nos primeiros 20 minutos. O Bournemouth se tornou o 38º time inglês a disputar uma grande competição europeia, com seis dos nove neste século vencendo sua partida de estreia. A vitória também encerrou a sequência de cinco jogos de invencibilidade em casa do time basco na Europa, impondo sua primeira derrota como mandante desde outubro de 2024.
- ZUMA Press Wire
"Isso é o futebol do Bournemouth"
O treinador compartilhou seu orgulho pela determinação do elenco durante uma entrevista pós-jogo à TNT Sports. Elogiando a atuação corajosa de sua equipe antes do intervalo, ele disse: "Isso é o futebol do Bournemouth."
Explicando a tática agressiva da equipe e como ela precisou se superar depois, ele acrescentou: "Queremos ser ativos e defender à frente. Queremos criar chances. Tivemos uma cabeçada para abrir 3 a 0. O jogo tem 90 minutos, e o primeiro tempo foi realmente brilhante."
Refletindo mais sobre a atuação, ele observou: "Foi muito intenso e difícil. Primeiro tempo brilhante em tudo. A forma como ganhamos bolas e tivemos a posse em cima. No segundo tempo, precisávamos sofrer porque não fomos tão agudos. Precisamos falar sobre o segundo tempo."
Marco celebrado fora de casa
A vitória gerou comemorações emocionadas entre os milhares de torcedores visitantes que viajaram à Espanha para a noite histórica. Agradecendo aos torcedores que viajaram e estavam nas arquibancadas, o treinador acrescentou: "É uma vitória brilhante no nosso primeiro jogo europeu. É brilhante para o clube e para os 2.000 torcedores do Bournemouth."
Esse resultado positivo marcou sua segunda vitória no comando em todas as competições, após uma tranquila vitória por 4 a 0 sobre o Lincoln City na Carabao Cup.
- ZUMA Press Wire
Duríssimos testes domésticos estão por vir
Uma sequência exigente de jogos da Premier League agora espera o Bournemouth, com partidas contra Liverpool e Chelsea dos dois lados da pausa para a data Fifa. Transformar vantagens em vitórias será vital depois de deixar posições de vitória escaparem em partidas anteriores nesta temporada. Quando essa dura sequência doméstica terminar, o clube receberá seu primeiro jogo europeu da história no Vitality Stadium, contra o time austríaco Sturm Graz.
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