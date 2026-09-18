O treinador compartilhou seu orgulho pela determinação do elenco durante uma entrevista pós-jogo à TNT Sports. Elogiando a atuação corajosa de sua equipe antes do intervalo, ele disse: "Isso é o futebol do Bournemouth."

Explicando a tática agressiva da equipe e como ela precisou se superar depois, ele acrescentou: "Queremos ser ativos e defender à frente. Queremos criar chances. Tivemos uma cabeçada para abrir 3 a 0. O jogo tem 90 minutos, e o primeiro tempo foi realmente brilhante."

Refletindo mais sobre a atuação, ele observou: "Foi muito intenso e difícil. Primeiro tempo brilhante em tudo. A forma como ganhamos bolas e tivemos a posse em cima. No segundo tempo, precisávamos sofrer porque não fomos tão agudos. Precisamos falar sobre o segundo tempo."