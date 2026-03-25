Marco Reus dá conselhos a Jadon Sancho em meio a rumores de uma terceira passagem pelo Borussia Dortmund para o jogador afastado do Manchester United

Em entrevista ao SportBild, Reus disse: “Meu principal conselho para o Jadon é que ele olhe ao redor e veja onde pode se sentir em casa novamente e voltar a jogar no seu melhor nível. E se isso acabar sendo no BVB, seria bom para ele e para o Dortmund.”

Durante os quatro anos que passaram juntos no BVB, entre 2017 e 2021, a dupla formou uma parceria devastadora que fez com que Sancho se tornasse um dos jovens talentos mais produtivos do futebol mundial. Reus lembra com carinho das qualidades que tornavam o astro nascido em Londres tão perigoso.

A lenda do Dortmund acrescentou: “Raramente joguei ao lado de um jogador que tomasse decisões tão boas instintivamente e em situações difíceis. Além de suas assistências e gols, ele sabe o que o jogo precisa e o que seus companheiros precisam. É um jogador que atrai dois ou três adversários para si e consegue avaliar exatamente quando precisa envolver seus companheiros no momento certo.”