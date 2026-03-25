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Marco Reus dá conselhos a Jadon Sancho em meio a rumores de uma terceira passagem pelo Borussia Dortmund para o jogador afastado do Manchester United
Oportunidade de dar um novo fôlego à carreira em declínio
Reus apoiou publicamente seu ex-companheiro de equipe para que ele retorne à Bundesliga e dê um novo fôlego à sua carreira, que está estagnada. Reus, que atualmente joga na MLS pelo LA Galaxy, acredita que o ambiente familiar do Dortmund pode ser exatamente o que Sancho precisa para se reerguer após anos de dificuldades na Premier League.
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Reus deixa clara sua opinião sobre o retorno de Sancho
Em entrevista ao SportBild, Reus disse:“Meu principal conselho para o Jadon é que ele olhe ao redor e veja onde pode se sentir em casa novamente e voltar a jogar no seu melhor nível. E se isso acabar sendo no BVB, seria bom para ele e para o Dortmund.”
Durante os quatro anos que passaram juntos no BVB, entre 2017 e 2021, a dupla formou uma parceria devastadora que fez com que Sancho se tornasse um dos jovens talentos mais produtivos do futebol mundial. Reus lembra com carinho das qualidades que tornavam o astro nascido em Londres tão perigoso.
A lenda do Dortmund acrescentou: “Raramente joguei ao lado de um jogador que tomasse decisões tão boas instintivamente e em situações difíceis. Além de suas assistências e gols, ele sabe o que o jogo precisa e o que seus companheiros precisam. É um jogador que atrai dois ou três adversários para si e consegue avaliar exatamente quando precisa envolver seus companheiros no momento certo.”
O alto preço de um pesadelo do Manchester United
Os comentários de Reus surgem em um momento difícil na carreira de Sancho. Sua transferência para Old Trafford em 2021 não correspondeu às expectativas, revelando-se incrivelmente onerosa para o United. Estimativas indicam que, entre o valor da transferência de 73 milhões de libras e o salário elevado, o gasto total do United com o ponta gira em torno de 138 milhões de libras, com um retorno muito reduzido.
Depois de marcar apenas 12 gols pelo United e passar por um desentendimento altamente divulgado com o ex-técnico Erik ten Hag, o clube está ansioso para minimizar as perdas. Sancho terá permissão para sair como agente livre neste verão, principalmente para que os Red Devils possam eliminar de seus livros o salário de £ 250 mil por semana do jogador, enquanto a INEOS continua a reestruturar o elenco.
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Uma terceira passagem pelo Black and Yellow?
Embora um retorno ao seu antigo clube seja uma história e tanto, o acordo está longe de estar fechado. O Dortmund está avaliando a viabilidade de trazê-lo de volta pela terceira vez, após sua passagem inicial entre 2017 e 2021 e um empréstimo de curto prazo em 2024, mas a questão financeira é complicada. Relatos sugerem que o time da Bundesliga realmente deseja contratar um ponta, mas está avaliando várias opções.
Qualquer transferência definitiva para o Signal Iduna Park exigiria uma redução salarial significativa de Sancho. No entanto, com o interesse da Premier League esfriando após suas dificuldades no Villa Park, retornar a um ambiente onde ele se destaca pode ser a melhor chance do jogador de 26 anos de se reestabelecer como um atacante de elite na Europa.