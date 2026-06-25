Marco Palestra: Por que o Chelsea agiu rapidamente para atrapalhar a tentativa do Inter de contratar o veloz lateral de € 55 milhões

Um lateral versátil e agressivo, eleito o Melhor Defensor da Série A após uma temporada impressionante por empréstimo no Cagliari, o jogador de 21 anos era amplamente cotado para se transferir para o San Siro neste verão — mas o Chelsea agiu rapidamente para fechar o acordo.
Alonso teria dado o aval para a transferência, já que o jovem zagueiro parece se encaixar perfeitamente nos esquemas de três ou quatro zagueiros preferidos do técnico espanhol, uma vez que pode atuar em qualquer uma das laterais como lateral-ala ou lateral.
Mas por que exatamente o Chelsea agiu rapidamente para atrapalhar a contratação do Inter e assumir um compromisso financeiro tão significativo por um jogador com experiência limitada no time titular? O GOAL traz todas as respostas...