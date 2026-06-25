Marco Palestra: Por que o Chelsea agiu rapidamente para atrapalhar a tentativa do Inter de contratar o veloz lateral de € 55 milhões

Nascido em Buccinasco, nos arredores de Milão, em março de 2005, Palestra deu o primeiro passo em sua trajetória rumo à carreira profissional ao ingressar no clube local Assago aos cinco anos de idade.

Na verdade, ele foi contratado pelo Inter quatro anos depois, passando a integrar as categorias de base da Accademia Inter, mas os Nerazzurri o mantiveram por apenas um ano antes que a Atalanta — cuja sede fica em Bergamo, não muito longe de Milão — o contratasse aos 10 anos, impressionada com seu desempenho, e ele está no clube desde então.

Ele se tornou lateral-direito quase por acaso; originalmente meio-campista pela esquerda, foi transferido para a lateral direita depois de impressionar nessa posição como substituto de emergência na categoria Sub-17 durante a temporada 2021-22, tendo também atuado mais à frente, na ponta. Essa tem sido sua posição principal desde então, e essa mudança de função ajuda a explicar sua versatilidade.

Palestra subiu rapidamente nas categorias de base, impressionando na equipe Sub-19 aos 17 anos, na temporada 2022-23, com 10 assistências, o que lhe rendeu uma promoção para a recém-formada equipe Sub-23 na Série C antes da temporada 2023-24.