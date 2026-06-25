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Marco Palestra GFXGOAL
Krishan Davis

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Marco Palestra: Por que o Chelsea agiu rapidamente para atrapalhar a tentativa do Inter de contratar o veloz lateral de € 55 milhões

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Mais um verão, mais uma contratação do Chelsea de um jovem jogador promissor. Desta vez, porém, a situação pode ser diferente. O Chelsea entrou em ação para atrapalhar a negociação do Inter com Marco Palestra, jovem promessa da Atalanta, que agora deve se tornar a primeira contratação da era Xabi Alonso, em um negócio no valor de 55 milhões de euros (47 milhões de libras/62 milhões de dólares).

Um lateral versátil e agressivo, eleito o Melhor Defensor da Série A após uma temporada impressionante por empréstimo no Cagliari, o jogador de 21 anos era amplamente cotado para se transferir para o San Siro neste verão — mas o Chelsea agiu rapidamente para fechar o acordo.

Alonso teria dado o aval para a transferência, já que o jovem zagueiro parece se encaixar perfeitamente nos esquemas de três ou quatro zagueiros preferidos do técnico espanhol, uma vez que pode atuar em qualquer uma das laterais como lateral-ala ou lateral.

Mas por que exatamente o Chelsea agiu rapidamente para atrapalhar a contratação do Inter e assumir um compromisso financeiro tão significativo por um jogador com experiência limitada no time titular? O GOAL traz todas as respostas...

  • Marco Palestra AtalantaGetty

    Onde tudo começou

    Nascido em Buccinasco, nos arredores de Milão, em março de 2005, Palestra deu o primeiro passo em sua trajetória rumo à carreira profissional ao ingressar no clube local Assago aos cinco anos de idade.

    Na verdade, ele foi contratado pelo Inter quatro anos depois, passando a integrar as categorias de base da Accademia Inter, mas os Nerazzurri o mantiveram por apenas um ano antes que a Atalanta — cuja sede fica em Bergamo, não muito longe de Milão — o contratasse aos 10 anos, impressionada com seu desempenho, e ele está no clube desde então.

    Ele se tornou lateral-direito quase por acaso; originalmente meio-campista pela esquerda, foi transferido para a lateral direita depois de impressionar nessa posição como substituto de emergência na categoria Sub-17 durante a temporada 2021-22, tendo também atuado mais à frente, na ponta. Essa tem sido sua posição principal desde então, e essa mudança de função ajuda a explicar sua versatilidade.

    Palestra subiu rapidamente nas categorias de base, impressionando na equipe Sub-19 aos 17 anos, na temporada 2022-23, com 10 assistências, o que lhe rendeu uma promoção para a recém-formada equipe Sub-23 na Série C antes da temporada 2023-24.

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  • FBL-EUR-C1-ATALANTA-STURM GRAZAFP

    A grande chance

    Palestra foi incluído nas escalações para as partidas da Série A por Gian Piero Gasperini no final da temporada 2022-23, mas não chegou a entrar em campo. Ele acabou fazendo sua estreia na equipe principal em uma participação de seis minutos na Liga Europa contra o Rakow, em dezembro de 2023, aos 18 anos, mas isso não foi o prelúdio para mais oportunidades, já que ele continuou seu desenvolvimento na equipe sub-23.

    O jovem foi promovido ao time principal antes da temporada 2024-25, mas, após atuar nas três primeiras partidas do campeonato pela Atalanta, ficou restrito ao banco de reservas antes que uma lesão no tendão da coxa prejudicasse a segunda metade de sua campanha.

    A transferência por empréstimo para o Cagliari no final da janela de transferências do verão de 2025 acabou sendo um divisor de águas, já que Palestra ganhou uma oportunidade para se destacar. Desde então, ele não parou mais, em meio a uma ascensão meteórica na Sardenha.

  • Cagliari Calcio v US Lecce - Serie AGetty Images Sport

    Como estão as coisas?

    Titular desde o início, Palestra se destacou como lateral-lateral agressivo pelo Cagliari — chamando a atenção apesar de fazer parte de um time que lutou até o fim para evitar o rebaixamento.

    Ele demonstrou sua versatilidade atuando como lateral-direito, ala-direito e lateral-esquerdo, somando quatro assistências ao longo da temporada 2025-26. O jovem zagueiro teve uma atuação decisiva contra a Fiorentina em janeiro, dando a assistência para o primeiro gol com um cruzamento preciso antes de avançar rapidamente e marcar com calma, garantindo a vitória crucial por 2 a 1.

    Palestra conquistou suas primeiras convocações para a seleção principal da Itália em março, entrando como reserva nas partidas da repescagem das eliminatórias para a Copa do Mundo — incluindo o infeliz confronto final contra a Bósnia e Herzegovina, que terminou em mais uma decepção para os Azzurri.

    Seu desempenho ao longo da campanha, especialmente no ataque, rendeu-lhe o prêmio de “Zagueiro do Ano” da Série A na cerimônia de premiação de fim de temporada, além de despertar grande interesse de transferência por parte da Inter e, posteriormente, do Chelsea.

  • Cagliari Calcio v US Cremonese - Serie AGetty Images Sport

    Principais pontos fortes

    Apesar de ser, antes de tudo, um zagueiro, Palestra é habilidoso com a bola nos pés, e sua estatura esguia de 6'1" permite que ele cubra rapidamente grandes distâncias — o que o torna ideal para a posição de lateral-ala.

    O jogador de 21 anos ficou no 100º percentil em tentativas de dribles na Série A na última temporada (3,11), completando 1,58 a cada 90 minutos, e apenas Kenan Yildiz, da Juventus — um ala por excelência —, completou mais dribles do que os 70 de Palestra. Quando se encontra na posição certa, ele também não tem medo de cruzar a bola.

    Ele também é ambidestro, o que contribui para sua versatilidade e o tornará um verdadeiro trunfo para o Chelsea, que, segundo relatos, acredita que ele será capaz de atuar em várias posições sob o comando de Alonso, que provavelmente utilizará sistemas táticos fluidos.

    Com a transferência para Stamford Bridge se aproximando, o diretor esportivo do Cagliari, Guido Angelozzi, falou do jovem em termos elogiosos. “Eu o conheço desde que ele era jogador da base”, disse ele aoTuttomercato.“Ele tem tudo: físico, força, velocidade, drible. Estamos falando de um jogador completo em todos os sentidos.

    “Ele também é um ótimo rapaz que vive para o futebol, tem uma família maravilhosa que o apoia. E um bom agente. Ele tem tudo o que é preciso para ter uma grande carreira.”

  • ACF Fiorentina v Cagliari Calcio - Serie AGetty Images Sport

    Há espaço para melhorias

    Como você deve ter percebido pelo que leu até agora, a defesa nem sempre é a principal prioridade de Palestra, mesmo ele sendo, nominalmente, um lateral. O italiano tem enfrentado dificuldades nos duelos aéreos e sua concentração já foi questionada em algumas ocasiões. Ele também terá que se preparar para os rigores físicos do futebol inglês, mesmo que pareça estar bem adaptado a isso.

    Nas posições de ataque, o jogador formado na base da Atalanta precisará aprimorar sua calma, seus chutes e sua finalização para se tornar realmente um lateral-ala completo, do mesmo calibre do futuro companheiro de equipe Reece James quando este estava no auge de sua explosão.

    Aos 21 anos, é inevitável que Palestra ainda tenha algumas arestas a limar e, embora o Chelsea esteja ansioso para ver uma melhora, especialmente no aspecto defensivo de seu jogo, o clube espera e acredita que isso venha com o tempo.

  • Cagliari Calcio v Udinese Calcio - Serie AGetty Images Sport

    E agora, o que vem a seguir?

    Tendo sido anteriormente associado ao Arsenal e ao Manchester City, já se acreditava há algum tempo que Palestra iria para a Inter, vencedora do Scudetto, neste verão — clube pelo qual ele jogou e que, acredita-se, torcia quando era criança. Mas o Chelsea entrou na disputa, supostamente superando com folga a oferta financeira e as condições contratuais apresentadas pelos Nerazzurri.

    Em um sinal interessante da influência de Alonso como novo diretor esportivo do Chelsea — e não como técnico —, o espanhol teria aprovado essa negociação, e o clube agiu rapidamente para chegar a um acordo com a Atalanta, assumindo a liderança em questão de 24 horas para impedir a contratação do zagueiro pelo Inter.

    O pacote significativo de 55 milhões de euros representa lucro puro para a La Dea, já que o clube supostamente decidiu há algum tempo lucrar com o jogador formado na base, em vez de reintegrá-lo após seu empréstimo bem-sucedido.

    Palestra agora segue para Stamford Bridge em vez de San Siro, e Angelozzi está certo de que ele terá sucesso na Inglaterra: “Eu estava convencido de que ele iria para a Premier League; eles acompanharam o Marco e viram que ele é um jogador adequado para o campeonato inglês. O único clube na Itália que poderia tê-lo contratado era o Inter, mas, evidentemente, em determinado momento, a oferta deles foi superada.”

    Questionado se o jogador terá sucesso, ele acrescentou: “Com certeza. Ele é um campeão na sua posição.”