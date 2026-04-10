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Marcelo, ícone do Real Madrid, considera Lionel Messi o seu adversário “mais difícil”, à frente de Cristiano Ronaldo
O maior rival do El Clásico
Poucos jogadores estão mais bem posicionados para avaliar os dois maiores jogadores de sua geração do que Marcelo. O lateral-esquerdo brasileiro passou 15 anos no Real Madrid, o que o colocou na linha de frente da rivalidade mais intensa da era moderna. Embora tenha dividido a lateral e a vitrine de troféus com Ronaldo entre 2009 e 2018, suas temporadas no campeonato nacional foram frequentemente marcadas pelo pesadelo de tentar marcar Messi durante os confrontos do El Clásico.
Em entrevista recente à RomarioTV, Marcelo não hesitou quando questionado sobre quem representou o desafio mais difícil durante sua ilustre carreira. “Messi [foi mais difícil de enfrentar]”, disse o jogador de 37 anos. “Messi era extraordinário, como se eu ainda estivesse procurando por ele hoje, caramba. Cara, ele é extraordinário... Messi entende muito bem todas as posições em campo. Ele sabe quando o cara está vindo com a bola. Ele já sabe para onde ir, por onde sair e coisas assim. Acho que ele é extraordinário.”
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Uma história complicada com CR7
Essa confissão é particularmente marcante, dada a forte ligação que Marcelo tinha com Ronaldo no Bernabéu. A dupla formou uma parceria letal na ala esquerda, conquistando juntos quatro títulos da Liga dos Campeões. No entanto, a relação entre os dois não começou da melhor maneira. Durante um amistoso internacional entre Brasil e Portugal em 2008, os dois quase chegaram às vias de fato após uma discussão acalorada em campo. Durante aquela vitória do Brasil por 6 a 2, Ronaldo deu uma cotovelada em Marcelo após uma entrada violenta, levando o brasileiro a retaliar com um chute. O atacante português então agarrou Marcelo pelo pescoço antes que os árbitros pudessem intervir. Apesar dessa introdução explosiva, a dupla tornou-se inseparável após a transferência de Ronaldo para a Espanha, poucos meses depois.
Comparando os gigantes da estatística
Os números por trás dessas duas lendas continuam impressionando à medida que elas chegam ao crepúsculo de suas carreiras. Ronaldo continua sendo o maior artilheiro, tendo ultrapassado recentemente a marca de 900 gols e somando atualmente 967 gols por clubes e pela seleção. Messi seguiu o mesmo caminho em março, marcando seu 900º gol na carreira durante uma partida da CONCACAF Champions Cup pelo Inter Miami.
Embora Ronaldo tenha vantagem no total de gols, as estatísticas subjacentes muitas vezes inclinam a balança de volta para o capitão do Inter Miami. Messi ostenta uma média de gols superior, de um gol a cada 104 minutos, em comparação com os 111 de Ronaldo.
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Sonhos da Copa do Mundo e arrependimentos na final
Além da rivalidade individual, Marcelo também mencionou o único troféu que lhe escapou durante sua trajetória de 25 títulos pelo Real Madrid. Embora tenha conquistado cinco Ligas dos Campeões e seis títulos da La Liga, a Copa do Mundo permaneceu fora de seu alcance. Em uma admissão surpreendente, o lendário zagueiro revelou que sacrificaria seus títulos europeus pela glória internacional com a Seleção. Quando questionado se trocaria suas cinco medalhas da Liga dos Campeões por uma medalha de campeão da Copa do Mundo, Marcelo disse: “Essa pergunta é louca. Vou ser sincero com você. Sim, eu as trocaria.”
Enquanto Marcelo se afastou da cena internacional, tanto Messi quanto Ronaldo estão de olho em uma última participação na Copa do Mundo de 2026 na América do Norte, com Messi esperando defender o título que finalmente conquistou no Catar em 2022.