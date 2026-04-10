Marcelo, ícone do Real Madrid, considera Lionel Messi o seu adversário “mais difícil”, à frente de Cristiano Ronaldo

Poucos jogadores estão mais bem posicionados para avaliar os dois maiores jogadores de sua geração do que Marcelo. O lateral-esquerdo brasileiro passou 15 anos no Real Madrid, o que o colocou na linha de frente da rivalidade mais intensa da era moderna. Embora tenha dividido a lateral e a vitrine de troféus com Ronaldo entre 2009 e 2018, suas temporadas no campeonato nacional foram frequentemente marcadas pelo pesadelo de tentar marcar Messi durante os confrontos do El Clásico.

Em entrevista recente à RomarioTV, Marcelo não hesitou quando questionado sobre quem representou o desafio mais difícil durante sua ilustre carreira. “Messi [foi mais difícil de enfrentar]”, disse o jogador de 37 anos. “Messi era extraordinário, como se eu ainda estivesse procurando por ele hoje, caramba. Cara, ele é extraordinário... Messi entende muito bem todas as posições em campo. Ele sabe quando o cara está vindo com a bola. Ele já sabe para onde ir, por onde sair e coisas assim. Acho que ele é extraordinário.”