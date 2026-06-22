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“Marcelo Bielsa nos ensinou a jogar com espírito esportivo!” - Técnico de Cabo Verde ficou “chateado” após incidente com cãibra no empate contra o Uruguai na Copa do Mundo
Controvérsia surge em torno do gol de empate do Uruguai
O incidente ocorreu pouco antes do intervalo, com Cabo Verde vencendo por 1 a 0 graças a uma brilhante cobrança de falta de Kevin Pina. Federico Vinas, do Uruguai, vinha ajudando Telmo Arcanjo, segurando a perna do jogador cabo-verdiano para aliviar uma cãibra, mas soltou abruptamente o membro e voltou à jogada ao perceber que o ataque de sua equipe estava se desenvolvendo. Em seguida, o Uruguai cruzou a bola para dentro da área, resultando em um gol de Maxi Araújo que empatou o placar.
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Bubista destaca o duplo padrão no fair play
Bubista ficou “chateado” depois que um jogador do Uruguai deixou de ajudar a tratar um de seus jogadores, que estava com cãibra, para se juntar ao ataque que resultou no gol de empate dos sul-americanos. Ele ficou visivelmente frustrado com a aparente falta de espírito esportivo demonstrada durante a jogada.
“Fiquei chateado com isso porque Bielsa nos ensinou a ter fair play. Isso aparece nas coletivas de imprensa dele, aparece nas partidas que suas equipes disputam. Aprendemos o que é fair play com a atitude dele”, comentou o técnico de Cabo Verde após o apito final. “Foi frustrante, mas isso faz parte do jogo e da experiência de amadurecer com a equipe.”
Reconhecendo que essa situação poderia acontecer com qualquer time
Bubista também refletiu sobre a responsabilidade de sua própria equipe no gol de empate. Ele acrescentou: “Podíamos ter feito algo para evitar essa situação, podíamos ter chutado a bola para fora do campo, mas estamos tentando fazer as coisas do nosso jeito. Também é natural que os jogadores, às vezes, se sintam pressionados, e podemos dizer o mesmo da seleção do Uruguai. Só podemos crescer com o que aconteceu.”
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Confronto decisivo entre Cabo Verde e Uruguai
Para Cabo Verde, o empate representa mais uma atuação impressionante no cenário mundial, já que a seleção continua superando as expectativas no Grupo H. A equipe disputará sua última partida contra a Arábia Saudita em Houston, com o objetivo de fazer história ao se classificar para a fase eliminatória. Já o Uruguai se encontra agora sob imensa pressão para apresentar um bom desempenho em sua última partida da fase de grupos contra a Espanha, campeã da Euro 2024.