“Marcelo Bielsa nos ensinou a jogar com espírito esportivo!” - Técnico de Cabo Verde ficou “chateado” após incidente com cãibra no empate contra o Uruguai na Copa do Mundo

Bubista ficou “chateado” depois que um jogador do Uruguai deixou de ajudar a tratar um de seus jogadores, que estava com cãibra, para se juntar ao ataque que resultou no gol de empate dos sul-americanos. Ele ficou visivelmente frustrado com a aparente falta de espírito esportivo demonstrada durante a jogada.

“Fiquei chateado com isso porque Bielsa nos ensinou a ter fair play. Isso aparece nas coletivas de imprensa dele, aparece nas partidas que suas equipes disputam. Aprendemos o que é fair play com a atitude dele”, comentou o técnico de Cabo Verde após o apito final. “Foi frustrante, mas isso faz parte do jogo e da experiência de amadurecer com a equipe.”