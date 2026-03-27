Marcelo Bielsa explica por que não voltou ao Leeds nos quatro anos desde sua demissão emocionante em Elland Road

Em declarações antes do confronto entre Uruguai e Inglaterra, Bielsa ofereceu um raro e sentimental vislumbre de seus sentimentos em relação ao seu antigo clube. Ele explicou: “Não voltei por causa da nostalgia. Às vezes, temos que resistir à vontade de voltar, e quero preservar esses sentimentos de nostalgia.

“Estar no Leeds me proporcionou as mais belas lembranças e um dos melhores presentes que o futebol já me deu. O verdadeiro poder do futebol inglês se baseia na torcida e no amor incondicional dos torcedores para construir uma grande liga. Esta liga inglesa não seria o que é se não fosse pelo sentimento de seus torcedores. No meu caso, fiquei no Leeds por quatro anos.

“Mas em três jogos, meu time sofreu 14 gols e seria muito difícil sobreviver a isso. Sempre entendi isso (ser demitido) como justificado.”

Ele acrescentou: “Espero que o Leeds consiga se manter na primeira divisão, porque é lá que eles devem estar. O clube é uma instituição com recursos e jogadores bons o suficiente para se manterem na primeira divisão.”