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Marcelo Bielsa explica por que não voltou ao Leeds nos quatro anos desde sua demissão emocionante em Elland Road
O retorno de “El Loco”
O retorno de Bielsa ao Reino Unido marca a primeira vez que o argentino treina no país desde fevereiro de 2022. Contratado pelo Leeds em 2018, Bielsa ficou famoso por pôr fim ao exílio de 16 anos do clube da primeira divisão ao conquistar o Campeonato Inglês com 93 pontos em 2020. Seu estilo de alta intensidade, conhecido como “Bielsa-ball”, levou os Whites a um impressionante nono lugar em sua primeira temporada de volta à Premier League. No entanto, um colapso defensivo no início de 2022 — que viu sua equipe sofrer 14 gols em apenas três jogos — levou à sua demissão, uma decisão que o experiente técnico agora admite ter sido totalmente justificada, dada a situação precária do clube na época.
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Resistindo à nostalgia
Em declarações antes do confronto entre Uruguai e Inglaterra, Bielsa ofereceu um raro e sentimental vislumbre de seus sentimentos em relação ao seu antigo clube. Ele explicou: “Não voltei por causa da nostalgia. Às vezes, temos que resistir à vontade de voltar, e quero preservar esses sentimentos de nostalgia.
“Estar no Leeds me proporcionou as mais belas lembranças e um dos melhores presentes que o futebol já me deu. O verdadeiro poder do futebol inglês se baseia na torcida e no amor incondicional dos torcedores para construir uma grande liga. Esta liga inglesa não seria o que é se não fosse pelo sentimento de seus torcedores. No meu caso, fiquei no Leeds por quatro anos.
“Mas em três jogos, meu time sofreu 14 gols e seria muito difícil sobreviver a isso. Sempre entendi isso (ser demitido) como justificado.”
Ele acrescentou: “Espero que o Leeds consiga se manter na primeira divisão, porque é lá que eles devem estar. O clube é uma instituição com recursos e jogadores bons o suficiente para se manterem na primeira divisão.”
Um teste de qualidade
Bielsa encara o confronto com a Inglaterra como um importante termômetro tático para a seleção uruguaia, aproveitando a oportunidade para testar sua filosofia contra adversários do mais alto nível.
O experiente técnico explicou: “Cada partida é uma oportunidade. Obviamente, não ignoro a qualidade das seleções que enfrentamos, mas sempre prefiro que os jogos exijam o nosso melhor. E as especulações em torno de uma partida que aconteceu há quatro meses, além do resultado muito difícil que tive de aceitar... para mim, jogar contra os melhores sempre me entusiasma.”
Ele ainda falou mais sobre o desafio único que os Três Leões representam: “Competir contra uma seleção inglesa, dada a história do futebol inglês e o tipo de competição em que 90% dos jogadores deles participam, é sempre um teste que exige o nosso melhor para ser superado.”
- AFP
Wembley e além
Após o amistoso desta sexta-feira em Wembley, o Uruguai viajará para Turim para enfrentar a Argélia no Allianz Stadium na terça-feira, marcando seus últimos preparativos antes do início da Copa do Mundo de 2026. A equipe de Bielsa foi sorteada para o Grupo H do torneio, onde está programada para estrear contra a Arábia Saudita, antes de enfrentar Cabo Verde e, por fim, a Espanha.