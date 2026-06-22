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Marcelo Bielsa critica duramente sua seleção uruguaia, que considera “extremamente desorganizada”, após o empate com Cabo Verde, o que os deixa diante de um “desafio gigantesco” contra a Espanha na última partida da fase de grupos da Copa do Mundo
Caos tático e oportunidades perdidas
A pequena nação de Cabo Verde continuou a desafiar as expectativas ao abrir o placar contra o Uruguai com um gol de Kevin Pina aos 21 minutos. O Uruguai conseguiu se recuperar pouco antes do intervalo, com gols de Araújo e Agustín Canobbio. No entanto, a vantagem durou pouco, já que a fragilidade defensiva reapareceu no segundo tempo. Um passe errado de Mathías Olivera permitiu que Helio Varela empatasse aos 61 minutos, garantindo a divisão dos pontos e deixando a classificação do Grupo H totalmente em aberto.
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Bielsa critica desempenho “altamente desorganizado”
Bielsa demonstrou frustração após o empate, resultado que obriga a equipe a vencer a Espanha para garantir a classificação. O técnico de 70 anos criticou abertamente a falta de organização de sua equipe durante uma partida caótica no Hard Rock Stadium, onde os azarões conseguiram furar a defesa uruguaia por duas vezes.
“A equipe estava muito desorganizada”, disse Bielsa após a partida. “Nós atacávamos correndo o risco de que eles marcassem contra nós no final da partida. Poderíamos ter vencido a partida e também poderíamos ter perdido. Sem dúvida, o Uruguai tem um elenco melhor do que Cabo Verde. Mas isso precisa ser demonstrado.”
O Uruguai enfrenta um “desafio gigantesco” contra a Espanha
O Uruguai agora enfrentará sua última partida do Grupo H com o peso de uma nação sobre os ombros, após não ter conseguido vencer nenhuma das duas primeiras partidas.
A equipe de Bielsa está atualmente em segundo lugar, com dois pontos, à frente de Cabo Verde pelo saldo de gols. O Uruguai também precisa superar um grande revés físico, já que o zagueiro Ronald Araújo não se recuperará a tempo de enfrentar a Espanha. “Temos a necessidade e a obrigação de vencer a Espanha. É um desafio gigantesco para todos nós”, afirmou Bielsa.
- AFP
Cabo Verde quer dar continuidade à sua trajetória de conto de fadas
Enquanto o Uruguai ficou em reflexão, o técnico de Cabo Verde, Bubista, estava compreensivelmente eufórico, já que sua equipe, após o empate contra a Espanha, conquistou mais um resultado histórico. Cabo Verde enfrenta a Arábia Saudita em sua última partida, com chances reais de chegar às oitavas de final.
“Estamos aqui para competir e realizar um novo sonho, que é a classificação para a segunda fase”, disse Bubista. “Agora estamos em um ponto em que podemos dizer que, com certeza, vamos lutar pela classificação.”