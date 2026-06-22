Marcelo Bielsa critica duramente sua seleção uruguaia, que considera “extremamente desorganizada”, após o empate com Cabo Verde, o que os deixa diante de um “desafio gigantesco” contra a Espanha na última partida da fase de grupos da Copa do Mundo

Bielsa demonstrou frustração após o empate, resultado que obriga a equipe a vencer a Espanha para garantir a classificação. O técnico de 70 anos criticou abertamente a falta de organização de sua equipe durante uma partida caótica no Hard Rock Stadium, onde os azarões conseguiram furar a defesa uruguaia por duas vezes.

“A equipe estava muito desorganizada”, disse Bielsa após a partida. “Nós atacávamos correndo o risco de que eles marcassem contra nós no final da partida. Poderíamos ter vencido a partida e também poderíamos ter perdido. Sem dúvida, o Uruguai tem um elenco melhor do que Cabo Verde. Mas isso precisa ser demonstrado.”