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Marcel Desailly, já farto, diz ao Chelsea para contratar um goleiro que “não cometa erros” enquanto critica duramente Robert Sanchez
De Kepa a Sánchez, passando por Mendy: os problemas do Chelsea com os goleiros
Kepa Arrizabalaga tornou-se o goleiro mais caro da história ao se transferir para o oeste de Londres por 72 milhões de libras (98 milhões de dólares) em 2018. Edouard Mendy assumiu a titularidade em 2020, conquistando o prêmio de Melhor Goleiro Masculino da FIFA um ano depois, graças à conquista da Liga dos Campeões.
Ele também perdeu espaço na hierarquia, com o goleiro espanhol Sánchez sendo contratado do Brighton, rival da Premier League, em 2021. Outros 25 milhões de libras (34 milhões de dólares) foram investidos nessa transação, mas ainda há mais perguntas do que respostas quando se trata da última linha de defesa no Stamford Bridge.
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Sanchez causa nervosismo quando tem a bola nos pés
Numa época em que se espera que os goleiros saiam jogando da defesa e se sintam tão à vontade com a bola nos pés quanto ao defendê-la com as mãos, Sanchez não tem conseguido convencer com sua distribuição de bola no chão.
O nervosismo se espalha pelo campo e pela torcida quando os passes são devolvidos em sua direção, e essa é uma situação que não favorece ninguém. Aqueles que ocupam as posições na defesa precisam ter total confiança no jogador que atua diretamente atrás deles.
O Chelsea precisa contratar um novo goleiro em 2026?
Esse não é o caso do Chelsea, como admitiu o ex-capitão do clube, Desailly. Questionado sobre a necessidade de encontrar um novo goleiro titular, o francês campeão da Copa do Mundo, em entrevista concedida em parceria com o BetVictor Online Casino, disse ao GOAL: “Olha, nas últimas quatro partidas, falando apenas da Premier League, eles perderam três. Não há consistência.
“Talvez você termine muito bem e consiga passar o Manchester United. Nunca se sabe, eles podem cair de repente de onde estão no topo. De repente, um milagre acontece.
“Mas não há consistência porque o goleiro não está à altura. Ele cometeu um erro, não sai para dar aquela segurança à defesa para [Wesley] Fofana e os outros. Ele [Fofana] nem sequer é titular na seleção francesa. Ele não abaixa o nível, mas é o que é.
“É preciso ter jogadores internacionais como titulares na maioria das posições do time. Então, isso é um problema para o Chelsea. Como eu disse, o goleiro deveria ter mais experiência; mesmo que não seja um dos melhores, pelo menos que seja alguém que não cometa erros.”
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O Blues está pronto para gastar pesado nesta nova janela de transferências
O Chelsea, apesar de ter registrado prejuízos recordes, provavelmente terá mais recursos para investir durante o verão — especialmente se conseguir alcançar times como o United, contra quem enfrenta no Stamford Bridge neste sábado, e garantir a classificação para a Liga dos Campeões de 2026-27.
Há várias posições que poderiam ser reforçadas por Liam Rosenior, ou quem quer que esteja no comando do banco, e um novo goleiro poderia figurar com destaque em qualquer lista de alvos elaborada entre agora e a próxima janela de transferências, que se abre em 15 de junho.