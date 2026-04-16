Marcel Desailly, já farto, diz ao Chelsea para contratar um goleiro que “não cometa erros” enquanto critica duramente Robert Sanchez

Esse não é o caso do Chelsea, como admitiu o ex-capitão do clube, Desailly. Questionado sobre a necessidade de encontrar um novo goleiro titular, o francês campeão da Copa do Mundo, em entrevista concedida em parceria com o BetVictor Online Casino, disse ao GOAL: “Olha, nas últimas quatro partidas, falando apenas da Premier League, eles perderam três. Não há consistência.

“Talvez você termine muito bem e consiga passar o Manchester United. Nunca se sabe, eles podem cair de repente de onde estão no topo. De repente, um milagre acontece.

“Mas não há consistência porque o goleiro não está à altura. Ele cometeu um erro, não sai para dar aquela segurança à defesa para [Wesley] Fofana e os outros. Ele [Fofana] nem sequer é titular na seleção francesa. Ele não abaixa o nível, mas é o que é.

“É preciso ter jogadores internacionais como titulares na maioria das posições do time. Então, isso é um problema para o Chelsea. Como eu disse, o goleiro deveria ter mais experiência; mesmo que não seja um dos melhores, pelo menos que seja alguém que não cometa erros.”