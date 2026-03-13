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Vasco Da Gama v Palmeiras - Brasileirao 2026Getty Images Sport
Gabriel Marin

As marcas que Renato Gaúcho conseguiu superar na vitória do Vasco contra o Palmeiras

Triunfo por 2 a 1 em São Januário encerra longo jejum e tira o Cruzmaltino da lanterna do Brasileirão

A reestreia de Renato Gaúcho no comando do Vasco não poderia ter sido mais simbólica. Logo em seu primeiro jogo de volta ao clube, o treinador conduziu o time a uma vitória por 2 a 1 sobre o Palmeiras, de virada, na última quinta-feira (12), em São Januário, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

Com gols de Thiago Mendes e Cuiabano no segundo tempo, o Cruzmaltino virou o placar após sair atrás e colocou fim a uma sequência de marcas negativas contra o rival paulista. Além disso, conquistou sua primeira vitória nesta edição do Brasileirão e deixou a última posição da tabela.

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  • Vasco Da Gama v Palmeiras - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Fim de um jejum de quase 11 anos

    A vitória também representou o encerramento de um longo tabu. O Vasco não vencia o Palmeiras desde 8 de novembro de 2015, quando triunfou por 2 a 0 no Allianz Parque, com gols de Rafael Silva e Nenê.

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    Desde então, os cruzmaltinos acumulavam uma sequência de partidas sem superar o adversário paulista. A vitória, portanto, encerrou um período de quase 11 anos sem vencer no confronto.

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  • Vasco Da Gama v Atletico Mineiro - Copa Do BrasilGetty Images Sport

    São Januário volta a celebrar vitória sobre o Verdão

    Outro tabu quebrado foi dentro de casa. Em São Januário, o Vasco não derrotava o Palmeiras desde 13 de setembro de 2012, também pelo Campeonato Brasileiro.

    Na ocasião, o Verdão abriu o placar com Luan. A reação cruzmaltina veio com gols de Carlos Tenorio, Nilton e Juninho Pernambucano, garantindo a vitória por 3 a 1, de virada.

    Mais de uma década depois, o roteiro se repetiu, com o Vasco saiu atrás, mas mostrando poder de reação para virar o placar diante de sua torcida.

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    Vitória muda o cenário no Brasileirão

    Além de encerrar os jejuns contra o Palmeiras, o resultado teve impacto imediato na tabela do Campeonato Brasileiro.

    Antes da partida, o Vasco ocupava a lanterna da competição com apenas um ponto em quatro jogos. A vitória levou o time aos quatro pontos e o tirou da última posição, fazendo a equipe subir para o 15º lugar.

    O resultado também representa um início promissor para a terceira passagem de Renato Gaúcho pelo clube. O treinador voltou a São Januário após quase duas décadas desde seu último trabalho no comando da equipe.

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    Reestreia com impacto imediato

    Com poucos dias de trabalho desde sua contratação, Renato já conseguiu provocar uma mudança imediata no ambiente e no desempenho do time.

    Mais do que três pontos, a vitória simboliza uma tentativa de virada de página em uma temporada que começou turbulenta para o clube. Quebrar tabus, reagir dentro do jogo e deixar a lanterna do campeonato foram sinais claros de que o retorno do treinador já produziu efeitos.

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