As marcas que Renato Gaúcho conseguiu superar na vitória do Vasco contra o Palmeiras

A reestreia de Renato Gaúcho no comando do Vasco não poderia ter sido mais simbólica. Logo em seu primeiro jogo de volta ao clube, o treinador conduziu o time a uma vitória por 2 a 1 sobre o Palmeiras, de virada, na última quinta-feira (12), em São Januário, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

Com gols de Thiago Mendes e Cuiabano no segundo tempo, o Cruzmaltino virou o placar após sair atrás e colocou fim a uma sequência de marcas negativas contra o rival paulista. Além disso, conquistou sua primeira vitória nesta edição do Brasileirão e deixou a última posição da tabela.