“Marcaram 60% dos gols dessa forma!” – Jurgen Klopp critica o Arsenal em reação furiosa ao gol anulado da Alemanha na surpreendente derrota para o Paraguai na Copa do Mundo

A derrota marca a primeira eliminação da Alemanha na história da Copa do Mundo por meio de disputa de pênaltis, após quatro vitórias anteriores. A estratégia tática de Klopp tem grande peso, já que o Arsenal estabeleceu recordes históricos durante a temporada 2025-26 da Premier League, liderando a divisão com um recorde histórico de 19 gols em escanteios — representando mais de um quarto de seus 71 gols no total — a caminho da conquista do título do campeonato.

Enquanto o técnico Julian Nagelsmann demonstrava grande indignação na linha lateral, Havertz enfrentou corajosamente a imprensa para assumir sua parcela de responsabilidade após perder sua primeira cobrança de pênalti. Ele acrescentou: “Não tenho muito a dizer. Esta é minha segunda Copa do Mundo e já perdemos a chance de avançar para a próxima fase duas vezes seguidas. Quero pedir desculpas por isso.

“Estamos todos muito decepcionados. Tínhamos muitos planos para a Copa do Mundo deste ano. Não é uma sensação muito boa decepcionar novamente. A equipe se esforçou muito. Um gol foi anulado. Tivemos um adversário muito forte; foi difícil criar chances e manter o ritmo.

“A seleção paraguaia se posicionou muito recuada na defesa e foi difícil manter o ritmo por muito tempo. Tentamos avançar pelas laterais, mas, infelizmente, não deu muito certo. Não acho que merecíamos vencer desta vez.”