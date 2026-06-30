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“Marcaram 60% dos gols dessa forma!” – Jurgen Klopp critica o Arsenal em reação furiosa ao gol anulado da Alemanha na surpreendente derrota para o Paraguai na Copa do Mundo
Zebras sul-americanas surpreendem os gigantes
A Alemanha sofreu uma eliminação histórica após perder uma dramática disputa de pênaltis para o Paraguay, time considerado azarão, nas oitavas de final. Julio Enciso abriu o placar para os azarões com um gol de cabeça no primeiro tempo, antes que o atacante do Arsenal, Kai Havertz, empatasse após cruzamento de Florian Wirtz. Jonathan Tah pensou ter marcado o gol da vitória na prorrogação com uma cabeçada forte, mas o árbitro anulou o gol de forma polêmica por uma suposta falta no goleiro Orlando Gill, levando a partida para a disputa de pênaltis.
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Klopp critica a falta de consistência na arbitragem
O gol de cabeça anulado na prorrogação deixou a delegação alemã furiosa e gerou fortes críticas por parte dos comentaristas. Ao falar durante sua análise na Magenta TV, Klopp aproveitou a decisão polêmica para destacar a arbitragem considerada branda de que seus ex-rivais da Premier League costumam se beneficiar.
Klopp afirmou: “Se o gol for inválido, então o Arsenal não será campeão inglês. Eles marcaram 60% dos seus gols dessa forma. Nós vencemos a partida quando a bola entra. Então, é claro, isso é brutal. Existem coisas piores do que derrotas no esporte. Mas havia apenas um gol, um sonho, e ele foi destruído. Foi dramático. Existem 500 mil maneiras de vencer uma partida de futebol. Você só precisa encontrar uma.”
Havertz pede desculpas pelo fracasso
A derrota marca a primeira eliminação da Alemanha na história da Copa do Mundo por meio de disputa de pênaltis, após quatro vitórias anteriores. A estratégia tática de Klopp tem grande peso, já que o Arsenal estabeleceu recordes históricos durante a temporada 2025-26 da Premier League, liderando a divisão com um recorde histórico de 19 gols em escanteios — representando mais de um quarto de seus 71 gols no total — a caminho da conquista do título do campeonato.
Enquanto o técnico Julian Nagelsmann demonstrava grande indignação na linha lateral, Havertz enfrentou corajosamente a imprensa para assumir sua parcela de responsabilidade após perder sua primeira cobrança de pênalti. Ele acrescentou: “Não tenho muito a dizer. Esta é minha segunda Copa do Mundo e já perdemos a chance de avançar para a próxima fase duas vezes seguidas. Quero pedir desculpas por isso.
“Estamos todos muito decepcionados. Tínhamos muitos planos para a Copa do Mundo deste ano. Não é uma sensação muito boa decepcionar novamente. A equipe se esforçou muito. Um gol foi anulado. Tivemos um adversário muito forte; foi difícil criar chances e manter o ritmo.
“A seleção paraguaia se posicionou muito recuada na defesa e foi difícil manter o ritmo por muito tempo. Tentamos avançar pelas laterais, mas, infelizmente, não deu muito certo. Não acho que merecíamos vencer desta vez.”
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O Paraguai volta sua atenção para a Filadélfia
O Paraguai avança para uma emocionante partida das oitavas de final na Filadélfia, onde enfrentará uma das potências europeias: a França ou a Suécia. Enquanto isso, a seleção alemã, devastada, enfrenta um longo período de introspecção e uma possível reformulação da comissão técnica após mais uma eliminação precoce do torneio. Com uma grande reformulação do elenco se aproximando, os gigantes em declínio precisam resolver rapidamente suas deficiências no ataque antes do início do próximo ciclo de partidas das eliminatórias internacionais.