O nome do francês Hervé Renard, técnico da seleção saudita, voltou a ser associado à seleção de Gana, cerca de 18 anos após deixar o cargo.
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Marcada por uma derrota histórica para a Arábia Saudita... A história do primeiro mandato de Renard à frente da seleção de Gana
Negociações em Gana
O jornal francês “L’Équipe” havia confirmado que Renard deseja deixar o cargo de técnico da seleção saudita antes do início da Copa do Mundo de 2026, devido à sua percepção de que é difícil alcançar o sucesso com a equipe nas circunstâncias atuais.
O jornal indicou que a Federação Gana de Futebol está considerando contratar o técnico francês para comandar a seleção principal, em substituição a Otto Addo, que foi demitido do cargo em março deste ano, a menos de dois meses e meio do início da Copa do Mundo.
O início da viagem pela África
Renard iniciou sua carreira como técnico na África com a própria seleção de Gana, mais precisamente entre 2007 e 2008, como assistente do técnico francês Claude Le Roy, antes que toda a comissão técnica fosse demitida.
Após essa experiência, Renard comandou outras quatro seleções no continente africano, sendo a primeira delas a seleção da Zâmbia, com a qual conquistou a Copa Africana das Nações de 2012, além de Angola e da Costa do Marfim, terminando com a seleção do Marrocos, com a qual se classificou para a Copa do Mundo de 2018.
10 partidas da Gana
O técnico francês começou a trabalhar como assistente técnico de Claude Le Roy na seleção de Gana, a partir de julho de 2007, antes de deixar o cargo em maio de 2008.
Durante esse período, a seleção de Gana disputou 10 partidas, vencendo 6 delas, com uma taxa de aproveitamento de 60%, enquanto sofreu 3 derrotas e empatou apenas uma vez.
Bronze africano
Desses dez jogos, a seleção de Gana disputou seis na Copa Africana das Nações de 2008, em casa e diante de sua torcida, conquistando a medalha de bronze.
A seleção dos “Estrelas Negras” liderou seu grupo com pontuação máxima, após vencer a Guiné (2 a 1), a Namíbia (1 a 0) e o Marrocos (2 a 0), antes de superar a Nigéria nas quartas de final por 2 a 1.
Os companheiros de Loro e Renard, da Camaraun, perderam por 1 a 0 para a Nigéria nas semifinais, mas conquistaram a medalha de bronze após vencerem a Costa do Marfim por 4 a 2 na disputa pelo terceiro lugar.
Derrota histórica da Arábia Saudita
Além do Campeonato Africano, a seleção de Gana disputou quatro amistosos sob o comando de Le Roy e Renard, três deles antes da Copa das Nações: empatou o primeiro em 1 a 1 com o Senegal, antes de vencer o Marrocos por 2 a 0.
Mas o terceiro amistoso foi o pior da trajetória de Renard com a seleção de Gana, quando perdeu para a seleção saudita por 5 a 0, em 11 de setembro de 2007, na última partida amistosa antes do início da “Can”.
Após a Copa das Nações, Renard disputou outro amistoso com a seleção de Gana, no qual perdeu para o México por 2 a 1, antes de toda a comissão técnica, liderada por Claude Le Roy, deixar o cargo em maio de 2008.