Marcada por uma derrota histórica para a Arábia Saudita... A história do primeiro mandato de Renard à frente da seleção de Gana

O jornal francês “L’Équipe” havia confirmado que Renard deseja deixar o cargo de técnico da seleção saudita antes do início da Copa do Mundo de 2026, devido à sua percepção de que é difícil alcançar o sucesso com a equipe nas circunstâncias atuais.

O jornal indicou que a Federação Gana de Futebol está considerando contratar o técnico francês para comandar a seleção principal, em substituição a Otto Addo, que foi demitido do cargo em março deste ano, a menos de dois meses e meio do início da Copa do Mundo.