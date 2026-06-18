Ele levou apenas 45 minutos, aqueles em que virou de cabeça para baixo a defesa senegalesa e o desempenho, até então apagado, da seleção francesa. Micheal Olise, autor da belíssima assistência para o primeiro gol dos Bleus contra Mané e seus companheiros e de uma série de jogadas espetaculares, é hoje a estrela da seleção comandada por Didier Deschamps. Ainda mais do que Kylian Mbappé, que, apesar de ter decidido a partida com dois gols, no futuro poderá ser seu companheiro de time, mas vestindo outra camisa. De acordo com o Marca, o Real Madrid ainda não desistiu da ideia de contratar o fenômeno do Bayern de Munique como a cereja do bolo de uma campanha de transferências que começou com tudo.
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Marca - O Real Madrid está realmente interessado em Michael Olise e prepara uma nova oferta gigantesca de 220 milhões de euros
O BAYERN SE FAZ UM MURO
Durante a campanha eleitoral para sua reeleição, Florentino Pérez apostou na promessa de uma oferta de 150 milhões de euros por um craque do futebol europeu para derrotar definitivamente a concorrência do adversário Enrique Riquelme. As várias pistas e o perfil traçado pelo presidente dos blancos realmente levaram à Alemanha e ao clube campeão da Bundesliga, que, no entanto, esclareceu imediatamente, por meio de seus principais representantes, sua total oposição a qualquer tipo de negociação envolvendo Olise, ainda mais por um valor considerado insuficiente para um jogador que marcou 22 gols e deu 31 assistências em 52 partidas na temporada.
FLORENTINO QUER A CONTRATAÇÃO GALÁCTICA
Segundo o jornal *Marca*, Florentino Pérez não pretende desistir após a primeira recusa do Bayern de Munique e, sobretudo por uma questão de princípio, está disposto a voltar à carga por algo que corre o risco de se transformar em uma verdadeira obsessão. Depois de trazer José Mourinho de volta ao banco do Real Madrid, 14 anos após sua última passagem pelo clube, e de fechar as contratações de Ibrahima Konaté, Marc Cucurella, Denzel Dumfries e Bernardo Silva, o presidente dos blancos ainda busca a clássica contratação “galáctica” para reacender o entusiasmo após duas temporadas muito ruins. E, para realizar seu sonho, está disposto a colocar na mesa algo em torno de 220 milhões de euros, a fim de derrubar a barreira erguida pelo time da Baviera.
DUAS TRANSFERÊNCIAS PARA A CONTRATAÇÃO DE OLISE
Um investimento colossal, um recorde até mesmo para um clube do porte do Real Madrid, que exigirá mais do que alguns sacrifícios para manter intactos certos equilíbrios financeiros. Ainda segundo o Marca, os dois principais candidatos a fazer as malas são Aurelien Tchouameni e Federico Valverde, os dois protagonistas da violenta discussão que culminou em briga em maio passado. Diante do interesse também pelo argentino Enzo Fernández, do Chelsea, pelo menos uma saída de alto nível no meio-campo está sendo considerada para financiar a grande contratação de Olise.