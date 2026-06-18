Marca - O Real Madrid está realmente interessado em Michael Olise e prepara uma nova oferta gigantesca de 220 milhões de euros

Ele levou apenas 45 minutos, aqueles em que virou de cabeça para baixo a defesa senegalesa e o desempenho, até então apagado, da seleção francesa. Micheal Olise, autor da belíssima assistência para o primeiro gol dos Bleus contra Mané e seus companheiros e de uma série de jogadas espetaculares, é hoje a estrela da seleção comandada por Didier Deschamps. Ainda mais do que Kylian Mbappé, que, apesar de ter decidido a partida com dois gols, no futuro poderá ser seu companheiro de time, mas vestindo outra camisa. De acordo com o Marca, o Real Madrid ainda não desistiu da ideia de contratar o fenômeno do Bayern de Munique como a cereja do bolo de uma campanha de transferências que começou com tudo.



