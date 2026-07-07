O astro do Al-Ahly lidera o ataque da seleção egípcia com grande eficiência, apesar de atuar como ponta falsa, assumindo a função de dinamizar as jogadas de Mohamed Salah, Omar Marmoush e seus companheiros, e se destaca por sua extraordinária capacidade de manter a posse de bola e ditar o ritmo do jogo, e as estatísticas indicam que ele é o jogador que mais se movimenta para receber a bola na seleção egípcia, com 214 movimentações, e o segundo em passes bem-sucedidos no campo adversário, com 117 passes.

Além disso, Ashour ocupa o terceiro lugar em dribles bem-sucedidos, com 7, e em passes no último terço do campo, com 66, sem deixar de lado suas funções defensivas, nas quais lidera a seleção com 22 desarmes e fica em terceiro lugar em recuperações de bola, com 15.

As partidas da Copa do Mundo mostraram que Imam Ashour possui habilidades marcantes para marcar gols e chutes potentes, o que se traduziu em seu gol contra o goleiro Thibaut Courtois, marcando seu primeiro gol pela seleção egípcia após 30 partidas. Após a partida, ele declarou: “Foi uma sensação muito emocionante e comovente”.

O jogador continuou a brilhar ao marcar um gol de cabeça contra a Austrália, o primeiro dos Faraós nas fases eliminatórias da Copa do Mundo.

O astro Mohamed Salah conquistou o prêmio de melhor jogador da última partida, mas os analistas afirmam que é difícil imaginar a histórica classificação da seleção egípcia para a segunda fase sem o papel fundamental de Imam Ashour, que esteve presente em todas as áreas do campo durante toda a partida, tendo corrido uma distância de 12,5 quilômetros, tocado na bola 102 vezes, e completou 68 passes bem-sucedidos de um total de 75, confirmando sua preparação para níveis mais altos, apesar de ter escolhido há muito tempo ser o príncipe sem coroa do futebol egípcio.