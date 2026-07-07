Marca: Imam Ashour... Um príncipe sem coroa que leva o Egito a fazer história na Copa do Mundo

A seleção egípcia se classificou, pela primeira vez em sua história, para as oitavas de final da Copa do Mundo, marcando um confronto muito aguardado contra a seleção argentina, após eliminar a Austrália nos pênaltis, em uma partida que não contou com muitos gols do astro Mohamed Salah, mas na qual Imam Ashour se destacou como o “príncipe sem coroa” da seleção dos Faraós.
O jornal espanhol “Marca” mencionou em uma reportagem que Imam Ashour, nascido em 1998 em Senbalawein e campeão da Copa Africana das Nações Sub-23 em 2019, cresceu como um dos maiores talentos promissores do Egito; ele iniciou sua carreira profissional no Ghazl El Mahalla, e, após passar uma temporada emprestado ao Haras El-Hodood, transferiu-se para o Zamalek, com o qual conquistou o título do Campeonato Egípcio duas vezes, em 2021 e 2022, a Copa do Egito duas vezes, em 2019 e 2021, e a Supercopa do Egito em 2020, antes de se transferir, em janeiro de 2023, para o clube dinamarquês Midtjylland por cerca de três milhões de euros.