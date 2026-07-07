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Hussein Hamdy

Traduzido por

Marca: Imam Ashour... Um príncipe sem coroa que leva o Egito a fazer história na Copa do Mundo

E. Ashour
M. Salah
Egito
Argentina
Al Ahly
Zamalek SC
Copa do Mundo
Egito
Argentina

Um grande brilho

A seleção egípcia se classificou, pela primeira vez em sua história, para as oitavas de final da Copa do Mundo, marcando um confronto muito aguardado contra a seleção argentina, após eliminar a Austrália nos pênaltis, em uma partida que não contou com muitos gols do astro Mohamed Salah, mas na qual Imam Ashour se destacou como o “príncipe sem coroa” da seleção dos Faraós.

O jornal espanhol “Marca” mencionou em uma reportagem que Imam Ashour, nascido em 1998 em Senbalawein e campeão da Copa Africana das Nações Sub-23 em 2019, cresceu como um dos maiores talentos promissores do Egito; ele iniciou sua carreira profissional no Ghazl El Mahalla, e, após passar uma temporada emprestado ao Haras El-Hodood, transferiu-se para o Zamalek, com o qual conquistou o título do Campeonato Egípcio duas vezes, em 2021 e 2022, a Copa do Egito duas vezes, em 2019 e 2021, e a Supercopa do Egito em 2020, antes de se transferir, em janeiro de 2023, para o clube dinamarquês Midtjylland por cerca de três milhões de euros.

  • Uma breve experiência profissional

    O jornal explicou que a experiência do astro egípcio na Europa começou com alguns obstáculos devido ao atraso na obtenção da autorização de trabalho; na época, Imam Ashour declarou: “Não foi fácil ter que esperar todo esse tempo para poder treinar com o time”.

    Embora seu início tenha sido promissor, com um gol na Liga Europa contra o Sporting de Lisboa e outro contra o Viborg, ele enfrentou grandes dificuldades para se adaptar, voltando ao Egito após apenas seis meses, por meio do Al-Ahly.

    O espanhol Albert Capillas, ex-técnico do Midtjylland, demitido poucas semanas após a contratação do jogador, confirmou que estava preocupado com Imam Ashour devido ao seu desejo de apoiá-lo na Dinamarca. Capillas disse: “Quando parti, estava preocupado com Imam porque ele precisava de ajuda na Dinamarca. Eu sabia que ele tinha fome de sucesso, e podia ver isso em seus olhos, mas a vida aqui era muito dura, e isso afetou profundamente um jogador que veio de outro país e com um estilo de vida totalmente diferente.”

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  • A Era do Al-Ahly

    A trajetória de Imam Ashour ganhou grande estabilidade após sua chegada ao Al-Ahly, clube no qual encontrou total conforto. O jogador expressou seu orgulho em defender a equipe, afirmando: “Tenho orgulho de jogar aqui, e minha relação com a torcida é excelente. Dei o meu melhor nos últimos três anos, e é isso que essa torcida merece”.

    O astro egípcio conquistou vários títulos com a camisa do Al-Ahly, tendo sido campeão da Liga dos Campeões da África, além de dois títulos do Campeonato Egípcio — nos quais foi artilheiro na temporada 2024-2025 —, além de uma Copa do Egito e dois títulos do Supercampeonato Nacional. Apesar desses sucessos, Ashour passou por momentos difíceis, como sua exclusão da concentração da seleção egípcia em março de 2025, por decisão do técnico Hossam Hassan, devido a uma “suposta lesão”, antes de sofrer, poucos meses depois, uma fratura na clavícula durante a partida de estreia da Copa do Mundo de Clubes contra o Inter de Miami, o que o afastou do restante das competições do torneio.

    O meio-campista internacional voltou às fileiras dos Faraós após o levantamento da punição antes da Copa Africana das Nações, onde sua entrada na escalação titular nas fases eliminatórias e sua participação em dois gols contra a Costa do Marfim foi fundamental para a classificação para as semifinais. Já na atual Copa do Mundo, Ashour representa o eixo central no qual se baseia o desempenho da seleção egípcia. O jogador comentou sobre essa participação, dizendo: “É um sonho que se tornou realidade, e minha esperança é que possamos deixar nosso povo orgulhoso”.

  • Papel de destaque com os Faraós

    O astro do Al-Ahly lidera o ataque da seleção egípcia com grande eficiência, apesar de atuar como ponta falsa, assumindo a função de dinamizar as jogadas de Mohamed Salah, Omar Marmoush e seus companheiros, e se destaca por sua extraordinária capacidade de manter a posse de bola e ditar o ritmo do jogo, e as estatísticas indicam que ele é o jogador que mais se movimenta para receber a bola na seleção egípcia, com 214 movimentações, e o segundo em passes bem-sucedidos no campo adversário, com 117 passes.

    Além disso, Ashour ocupa o terceiro lugar em dribles bem-sucedidos, com 7, e em passes no último terço do campo, com 66, sem deixar de lado suas funções defensivas, nas quais lidera a seleção com 22 desarmes e fica em terceiro lugar em recuperações de bola, com 15.

    As partidas da Copa do Mundo mostraram que Imam Ashour possui habilidades marcantes para marcar gols e chutes potentes, o que se traduziu em seu gol contra o goleiro Thibaut Courtois, marcando seu primeiro gol pela seleção egípcia após 30 partidas. Após a partida, ele declarou: “Foi uma sensação muito emocionante e comovente”.

    O jogador continuou a brilhar ao marcar um gol de cabeça contra a Austrália, o primeiro dos Faraós nas fases eliminatórias da Copa do Mundo.

    O astro Mohamed Salah conquistou o prêmio de melhor jogador da última partida, mas os analistas afirmam que é difícil imaginar a histórica classificação da seleção egípcia para a segunda fase sem o papel fundamental de Imam Ashour, que esteve presente em todas as áreas do campo durante toda a partida, tendo corrido uma distância de 12,5 quilômetros, tocado na bola 102 vezes, e completou 68 passes bem-sucedidos de um total de 75, confirmando sua preparação para níveis mais altos, apesar de ter escolhido há muito tempo ser o príncipe sem coroa do futebol egípcio.

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