O Chelsea pensava assim e desembolsou uma taxa de transferência de £30 milhões (US$ 40 mi) ao vencer a disputa por uma assinatura muito cobiçada. Houve sucesso inicial no Mundial de Clubes da FIFA com os Blues, mas a concorrência por vagas, com Joao Pedro à frente dessa fila, fez com que ele marcasse apenas três gols em 47 partidas, com poucas oportunidades entre os titulares.

O Forest, porém, estava disposto a fazer de Delap sua contratação recorde de £50 milhões (US$ 66 mi) em agosto de 2026, e ele já começou bem pelos Reds, com um golaço contra o Aston Villa abrindo sua conta de gols por lá.

O jogador de 23 anos representou seu país em 12 ocasiões no nível sub-21 e nutre grande ambição quando se trata de dar esse próximo passo. O capitão recordista Kane, com 89 gols internacionais no currículo, continua liderando o ataque por enquanto.

Chegará o dia em que ele deixará a seleção, o que significa que alguém ficará encarregado da tarefa de ocupar as chuteiras do GOAT. Delap ainda tem o tempo a seu favor quando se trata de conquistar essa responsabilidade, com a força e a capacidade de finalização que possui fazendo dele um substituto óbvio para o maior artilheiro da Inglaterra.