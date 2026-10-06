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Marca de 10 gols renderia a Liam Delap uma convocação para a Inglaterra atrás de Harry Kane? Lenda do Nottingham Forest, Des Walker discute as melhores qualidades do atacante forte
Revelado na base do Manchester City brilhou pelo Ipswich
Muitos esperavam que Delap estivesse mais adiantado nessa trajetória do que está no momento, com o filho do ex-astro do Stoke City Rory chamando atenção pela primeira vez ao sair do sistema de base do Manchester City.
Uma transferência em 2024 para o Ipswich Town deu ao talentoso atacante um palco na Premier League para mostrar seu futebol, e a impressionante marca de 12 gols por uma equipe que foi rebaixada da elite sugeria que ele estava destinado a coisas maiores e melhores.
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Transferência recorde do Forest após dificuldades no Chelsea
O Chelsea pensava assim e desembolsou uma taxa de transferência de £30 milhões (US$ 40 mi) ao vencer a disputa por uma assinatura muito cobiçada. Houve sucesso inicial no Mundial de Clubes da FIFA com os Blues, mas a concorrência por vagas, com Joao Pedro à frente dessa fila, fez com que ele marcasse apenas três gols em 47 partidas, com poucas oportunidades entre os titulares.
O Forest, porém, estava disposto a fazer de Delap sua contratação recorde de £50 milhões (US$ 66 mi) em agosto de 2026, e ele já começou bem pelos Reds, com um golaço contra o Aston Villa abrindo sua conta de gols por lá.
O jogador de 23 anos representou seu país em 12 ocasiões no nível sub-21 e nutre grande ambição quando se trata de dar esse próximo passo. O capitão recordista Kane, com 89 gols internacionais no currículo, continua liderando o ataque por enquanto.
Chegará o dia em que ele deixará a seleção, o que significa que alguém ficará encarregado da tarefa de ocupar as chuteiras do GOAT. Delap ainda tem o tempo a seu favor quando se trata de conquistar essa responsabilidade, com a força e a capacidade de finalização que possui fazendo dele um substituto óbvio para o maior artilheiro da Inglaterra.
Delap pode se tornar o herdeiro de Kane na camisa 9 da Inglaterra?
Ele ainda espera pela primeira convocação até agora, mas alcançar dois dígitos pelo Forest nesta temporada pode colocá-lo no radar de Thomas Tuchel. Questionado se esse será o caso, o ex-zagueiro de Liverpool e Inglaterra Walker, que falou em associação com pay by mobile casino, disse à GOAL: “Antes de tudo, o Forest precisava de um centroavante de referência. Liam tem uma presença enorme. Treinei Liam quando ele tinha por volta de 13 ou 14 anos e ele sempre foi um jogador de muita arrancada e um garoto forte. Ele entende o jogo e sabe onde fica o gol. Ele dá ao Forest algo que o time realmente não tinha: velocidade na frente, força e um ponto de referência.
“Em termos de Inglaterra, qualquer um que marque dois dígitos vai ser observado porque há muito poucos atacantes por aí. Estamos bem servidos de camisas 10, mas camisas 9 de verdade são escassos. Há espaço para alguém como Delap. Ele vai marcar gols.
“O Forest criou chances para seus centroavantes no último ano. O problema do time não tem sido criar oportunidades, e sim colocar o suficiente delas no fundo da rede. Espero que ele consiga corrigir isso, e isso só vai ajudar suas perspectivas com a Inglaterra. Ele é uma boa referência, é grande e forte, e não é mais um garoto.
“Ele passou por diferentes clubes e aprendeu o ofício. Agora conseguiu sua transferência e tem de baixar a cabeça e entregar. Ele certamente tem capacidade.”
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Mais história a ser feita pelo maior de todos os tempos da Inglaterra, Kane
Nomes como Ollie Watkins, Ivan Toney e Dominic Calvert-Lewin têm ficado em segundo plano em relação a Kane ultimamente, mas Delap é mais jovem do que todos eles e deve estar no auge quando o atacante, agora com 33 anos, eventualmente decidir encerrar a carreira.
A Inglaterra voltará a atuar pela Liga das Nações da UEFA na terça-feira, quando receberá a Tchéquia, com esse confronto devendo fazer Kane igualar outra grande lenda do Forest, o ex-goleiro Peter Shilton, em número de partidas na história, ao se preparar para chegar à 125ª convocação.
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