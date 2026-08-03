Marc Skinner deixa o cargo de técnico do Manchester United a apenas um mês da nova temporada da WSL, em meio à janela de transferências decepcionante dos Red Devils

É difícil ignorar que a saída de Skinner acontece no meio de uma janela de transferências em que o United tem sido extremamente discreto. Apesar de terminar a nove pontos de distância da vaga na Champions League na temporada 2025-26 da WSL, o Manchester United contratou apenas duas jogadoras, a talentosa jovem defensora Andrea Medina e Janina Leitzig, que deve ser a nova goleira reserva.

Isso também acontece apesar de Skinner ter pedido repetidamente mais investimento e reforços para o elenco durante a campanha anterior, já que a falta de profundidade se mostrou um obstáculo sério para um time do United que disputava a fase principal da Champions League Feminina pela primeira vez. O fato de ter chegado às quartas de final apesar disso e de ter feito jogo duro na derrota para o Bayern de Munique nessa fase foi impressionante, considerando que o elenco não tinha a profundidade necessária para competir em quatro frentes.

Enquanto isso, o restante da WSL tem sido muito ativo na janela de transferências, particularmente os times que o United tenta alcançar. O Arsenal talvez tenha tido o verão mais chamativo, ao contratar nomes como Georgia Stanway e Ona Batlle na tentativa de conquistar o primeiro título da liga desde 2019, o Manchester City acrescentou peças importantes ao seu time campeão e a grande contratação de verão do Chelsea foi Melvine Malard, que chegou por uma taxa elevada vinda do Man Utd.

Os times abaixo do United também fizeram bons negócios. O London City Lionesses contratou a bicampeã da Bola de Ouro Alexia Putellas, o ícone da Inglaterra Mary Earps e a tetracampeã da Champions League Mapi Leon, entre outras, enquanto Tottenham e Brighton, também parte desse pelotão intermediário da WSL, se reforçaram bem. Tudo isso levantou ainda mais questionamentos sobre o investimento do United e se há risco de ser ultrapassado nesta próxima temporada, além de ficar para trás em relação a City, Arsenal e Chelsea.