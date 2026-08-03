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Marc Skinner deixa o cargo de técnico do Manchester United a apenas um mês da nova temporada da WSL, em meio à janela de transferências decepcionante dos Red Devils
Oficial: Marc Skinner deixa o Manchester United
A saída de Skinner foi noticiada pelo The Athletic na manhã de segunda-feira, com fontes dizendo ao veículo que Skinner havia oferecido sua renúncia antes de chegar a um acordo com o clube para rescindir seu contrato em comum acordo. O técnico de 43 anos assinou uma renovação de dois anos no verão passado, com opção por mais um ano, e, por isso, deveria permanecer no cargo até pelo menos o fim da próxima temporada 2026-27.
O United então anunciou a saída de Skinner, "em comum acordo", pouco depois, com um comunicado que dizia: "Marc sai depois de dar uma contribuição significativa ao progresso contínuo do Manchester United Women. O clube registra seus sinceros agradecimentos por seu profissionalismo, compromisso e dedicação durante seu período no United e deseja a ele muito sucesso no futuro."
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Janela de transferências decepcionante até o momento
É difícil ignorar que a saída de Skinner acontece no meio de uma janela de transferências em que o United tem sido extremamente discreto. Apesar de terminar a nove pontos de distância da vaga na Champions League na temporada 2025-26 da WSL, o Manchester United contratou apenas duas jogadoras, a talentosa jovem defensora Andrea Medina e Janina Leitzig, que deve ser a nova goleira reserva.
Isso também acontece apesar de Skinner ter pedido repetidamente mais investimento e reforços para o elenco durante a campanha anterior, já que a falta de profundidade se mostrou um obstáculo sério para um time do United que disputava a fase principal da Champions League Feminina pela primeira vez. O fato de ter chegado às quartas de final apesar disso e de ter feito jogo duro na derrota para o Bayern de Munique nessa fase foi impressionante, considerando que o elenco não tinha a profundidade necessária para competir em quatro frentes.
Enquanto isso, o restante da WSL tem sido muito ativo na janela de transferências, particularmente os times que o United tenta alcançar. O Arsenal talvez tenha tido o verão mais chamativo, ao contratar nomes como Georgia Stanway e Ona Batlle na tentativa de conquistar o primeiro título da liga desde 2019, o Manchester City acrescentou peças importantes ao seu time campeão e a grande contratação de verão do Chelsea foi Melvine Malard, que chegou por uma taxa elevada vinda do Man Utd.
Os times abaixo do United também fizeram bons negócios. O London City Lionesses contratou a bicampeã da Bola de Ouro Alexia Putellas, o ícone da Inglaterra Mary Earps e a tetracampeã da Champions League Mapi Leon, entre outras, enquanto Tottenham e Brighton, também parte desse pelotão intermediário da WSL, se reforçaram bem. Tudo isso levantou ainda mais questionamentos sobre o investimento do United e se há risco de ser ultrapassado nesta próxima temporada, além de ficar para trás em relação a City, Arsenal e Chelsea.
Cinco anos de altos e baixos: a passagem de Skinner pelo Manchester United
A saída de Skinner será celebrada por alguns torcedores. O técnico de 43 anos nem sempre foi popular em sua passagem de cinco anos, com a escalação da equipe, as táticas e a gestão durante os jogos sendo criticadas pelos torcedores em alguns momentos. De fato, gritos de "Skinner out" eram ouvidos das arquibancadas nos momentos de maior baixa, especialmente na temporada 2023-24, na qual o United terminou em quinto lugar, sua pior colocação na era da WSL.
Ele lidou bem com isso, porém, observando regularmente a pressão que vem com um cargo de tanto prestígio, ao mesmo tempo em que proporcionou alguns momentos de enorme sucesso, chegando a quatro finais de copa, vencendo a FA Cup, classificando-se para as quartas de final da Champions League em sua estreia na fase principal e brigando seriamente pelo título da WSL na campanha de 2022-23.
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Quem será o novo técnico do Manchester United?
Então, quem será a próxima pessoa a assumir esse posto? O United mudou sua abordagem nesta janela de verão, com o foco claramente voltado para o desenvolvimento de jovens jogadores. A integração do sub-21 em Carrington, para treinar ao lado do time principal, reforça isso, com três talentos da base também assinando seus primeiros contratos profissionais nas últimas semanas.
Não é surpresa, então, que a BBC Sport entenda que o clube está procurando um técnico que tenha "um histórico de desenvolver jogadores" para suceder Skinner. A reportagem também diz que a busca por um substituto está em estágio "avançado".
Ainda assim, está claro que esse time precisa de mais investimento na janela de transferências de verão para acompanhar os times do topo da WSL e disputar títulos nacionais, além do futebol europeu.
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