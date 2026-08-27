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Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Marc Guiu, o Napoli é a prioridade: acordo com o jogador, negociação com o Chelsea

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Mercado da bola
M. Guiu

Negociação intensa para dar um novo atacante a Allegri

Marc Guiu escolheu o Napoli. O atacante espanhol nascido em 2006, atualmente pertencente ao Chelsea, considera o clube italiano sua primeira opção, deixando em segundo plano as propostas vindas da Espanha. A informação é de Fabrizio Romano, que atualiza a situação da negociação e a vontade do jovem centroavante.


No aspecto pessoal, a situação já parece bem definida: Guiu chegou a um acordo com o Napoli e teria dado seu aval para a transferência ao clube italiano. Um elemento importante na corrida pelo jogador, sobretudo considerando o interesse de outros clubes e as alternativas no mercado.


  • A negociação entre Napoli e Chelsea

    Resta, porém, encontrar o acordo entre os clubes. Napoli e Chelsea estão atualmente em negociação pelos direitos do atacante, com um valor destinado a superar os 15 milhões de euros. A pedida dos Blues, porém, é mais alta: o Chelsea pede 25 milhões de euros para liberar o jogador.


    A diferença econômica, portanto, ainda não foi completamente reduzida, mas o diálogo entre os dois clubes continua. Para complicar ainda mais a definição do negócio, há também uma exigência precisa por parte do Chelsea: segundo Fabrizio Romano, o clube inglês quer incluir na operação uma cláusula de futura revenda de Guiu, para manter uma participação econômica em caso de uma transferência posterior do atacante.


    O Napoli, por sua vez, segue trabalhando para encontrar a fórmula certa e concluir a operação. A vontade do jogador representa um ponto a favor da Itália, mas será necessário chegar a um acordo definitivo com o Chelsea sobre a avaliação e as condições da eventual transferência.


    • Publicidade

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