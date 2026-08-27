Marc Guiu, o Napoli é a prioridade: acordo com o jogador, negociação com o Chelsea

Marc Guiu escolheu o Napoli. O atacante espanhol nascido em 2006, atualmente pertencente ao Chelsea, considera o clube italiano sua primeira opção, deixando em segundo plano as propostas vindas da Espanha. A informação é de Fabrizio Romano, que atualiza a situação da negociação e a vontade do jovem centroavante.
No aspecto pessoal, a situação já parece bem definida: Guiu chegou a um acordo com o Napoli e teria dado seu aval para a transferência ao clube italiano. Um elemento importante na corrida pelo jogador, sobretudo considerando o interesse de outros clubes e as alternativas no mercado.