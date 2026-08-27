Marc Guiu, o Napoli é a prioridade: acordo com o jogador, negociação com o Chelsea

Resta, porém, encontrar o acordo entre os clubes. Napoli e Chelsea estão atualmente em negociação pelos direitos do atacante, com um valor destinado a superar os 15 milhões de euros. A pedida dos Blues, porém, é mais alta: o Chelsea pede 25 milhões de euros para liberar o jogador.





A diferença econômica, portanto, ainda não foi completamente reduzida, mas o diálogo entre os dois clubes continua. Para complicar ainda mais a definição do negócio, há também uma exigência precisa por parte do Chelsea: segundo Fabrizio Romano, o clube inglês quer incluir na operação uma cláusula de futura revenda de Guiu, para manter uma participação econômica em caso de uma transferência posterior do atacante.





O Napoli, por sua vez, segue trabalhando para encontrar a fórmula certa e concluir a operação. A vontade do jogador representa um ponto a favor da Itália, mas será necessário chegar a um acordo definitivo com o Chelsea sobre a avaliação e as condições da eventual transferência.



