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Everton v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport
Mohamed Saeed

Traduzido por

Marc Guehi, o que você está fazendo?! Erro crasso do zagueiro do Manchester City dá ao Everton o gol de empate decisivo, depois que Thierno Barry havia sido inicialmente flagrado em impedimento no empate que custou caro

M. Guehi
Manchester City
Everton
Premier League
Arsenal
T. Barry

As ambições do Manchester City pelo título da Premier League sofreram um duro golpe no Hill Dickinson Stadium, quando um caótico empate em 3 a 3 deixou o time atrás do líder Arsenal. Em uma partida repleta de reviravoltas, um erro fatal de Marc Guehi deu ao Everton a chance de voltar ao jogo, que parecia estar sob o controle de Pep Guardiola.

  • O momento de loucura de Guehi dá início à recuperação do Everton

    O City parecia estar a caminho de conquistar três pontos vitais na sua perseguição ao Arsenal, até que um lapso de concentração de Guehi virou o jogo de cabeça para baixo.

    Depois que Jeremy Doku abriu o placar com uma finalização sublime, Guehi cometeu um erro lamentável que deu a Thierno Barry o gol de empate aos 68 minutos, apesar de o atacante do Everton ter estado em posição de impedimento no início da jogada. O erro desestabilizou completamente os visitantes, que antes pareciam tranquilos com a posse de bola.

    O erro se mostrou contagiante para a defesa do City, já que o Everton de repente ganhou um novo fôlego. Apenas cinco minutos depois, a reviravolta estava completa quando Jake O’Brien subiu mais alto para cabecear e colocar os donos da casa na frente, deixando Pep Guardiola absolutamente atordoado na linha lateral. A descrença no banco de reservas visitante era palpável, já que uma vantagem de 1 a 0 se transformou em desvantagem em um piscar de olhos, mudando fundamentalmente o rumo da disputa pelo título.


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  • FBL-ENG-PR-EVERTON-MANCHESTER CITYAFP

    Barry marca dois gols enquanto o City desmorona

    O drama não parou por aí, já que o Everton ampliou de forma sensacional sua vantagem para 3 a 1, com Barry marcando seu segundo gol. O estádio explodiu em comemoração, pois os Toffees pareciam estar acabando com as esperanças do City de conquistar o quarto título consecutivo.

    Apesar da avalanche de três gols, a natureza incansável do City acabou por se impor. Erling Haaland, muitas vezes o homem das grandes ocasiões, conseguiu marcar um gol de cabeça poucos minutos após o segundo de Barry, dando um lampejo de esperança.

    O gol silenciou a torcida da casa e forçou muitos torcedores que já haviam começado a sair a retornarem rapidamente aos seus lugares, sentindo que outra reviravolta era inevitável nessa partida cheia de emoções.

  • Doku salva um ponto, mas a vantagem na disputa pelo título diminui

    Com o tempo se esgotando e a disputa pelo título prestes a escapar, o City se lançou de cabeça para o ataque. A pressão finalmente surtiu efeito nos últimos instantes, quando Doku deu uma nova esperança à equipe de Guardiola ao mandar uma segunda bola espetacular no ângulo superior.

    Embora o gol tenha garantido apenas um ponto, o resultado deixa o City cinco pontos atrás do Arsenal, com um jogo a menos, tornando sua margem de erro praticamente inexistente.

    Mesmo que o City consiga vencer o jogo a menos contra o Crystal Palace e garanta vitórias em todas as partidas restantes, ainda precisará que o Arsenal tropece em pelo menos uma de suas três últimas partidas contra West Ham, Burnley e Crystal Palace para manter vivas suas esperanças de título.

  • Everton v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Everton está perto de garantir vaga na Europa

    Para o Everton, o resultado aproxima o time de uma possível vaga nas competições europeias, embora os jogadores estejam frustrados por não terem conseguido manter a vantagem de dois gols. Com o apito final de um jogo emocionante que terminou em 3 a 3, o panorama da Premier League permaneceu tão imprevisível como sempre, com o erro cometido por Guehi no início da partida destinado a ser um dos principais assuntos nas discussões que antecedem as últimas semanas da temporada.