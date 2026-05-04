Marc Guehi, o que você está fazendo?! Erro crasso do zagueiro do Manchester City dá ao Everton o gol de empate decisivo, depois que Thierno Barry havia sido inicialmente flagrado em impedimento no empate que custou caro

O City parecia estar a caminho de conquistar três pontos vitais na sua perseguição ao Arsenal, até que um lapso de concentração de Guehi virou o jogo de cabeça para baixo.

Depois que Jeremy Doku abriu o placar com uma finalização sublime, Guehi cometeu um erro lamentável que deu a Thierno Barry o gol de empate aos 68 minutos, apesar de o atacante do Everton ter estado em posição de impedimento no início da jogada. O erro desestabilizou completamente os visitantes, que antes pareciam tranquilos com a posse de bola.

O erro se mostrou contagiante para a defesa do City, já que o Everton de repente ganhou um novo fôlego. Apenas cinco minutos depois, a reviravolta estava completa quando Jake O’Brien subiu mais alto para cabecear e colocar os donos da casa na frente, deixando Pep Guardiola absolutamente atordoado na linha lateral. A descrença no banco de reservas visitante era palpável, já que uma vantagem de 1 a 0 se transformou em desvantagem em um piscar de olhos, mudando fundamentalmente o rumo da disputa pelo título.



