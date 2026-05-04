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Marc Guehi, o que você está fazendo?! Erro crasso do zagueiro do Manchester City dá ao Everton o gol de empate decisivo, depois que Thierno Barry havia sido inicialmente flagrado em impedimento no empate que custou caro
O momento de loucura de Guehi dá início à recuperação do Everton
O City parecia estar a caminho de conquistar três pontos vitais na sua perseguição ao Arsenal, até que um lapso de concentração de Guehi virou o jogo de cabeça para baixo.
Depois que Jeremy Doku abriu o placar com uma finalização sublime, Guehi cometeu um erro lamentável que deu a Thierno Barry o gol de empate aos 68 minutos, apesar de o atacante do Everton ter estado em posição de impedimento no início da jogada. O erro desestabilizou completamente os visitantes, que antes pareciam tranquilos com a posse de bola.
O erro se mostrou contagiante para a defesa do City, já que o Everton de repente ganhou um novo fôlego. Apenas cinco minutos depois, a reviravolta estava completa quando Jake O’Brien subiu mais alto para cabecear e colocar os donos da casa na frente, deixando Pep Guardiola absolutamente atordoado na linha lateral. A descrença no banco de reservas visitante era palpável, já que uma vantagem de 1 a 0 se transformou em desvantagem em um piscar de olhos, mudando fundamentalmente o rumo da disputa pelo título.
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Barry marca dois gols enquanto o City desmorona
O drama não parou por aí, já que o Everton ampliou de forma sensacional sua vantagem para 3 a 1, com Barry marcando seu segundo gol. O estádio explodiu em comemoração, pois os Toffees pareciam estar acabando com as esperanças do City de conquistar o quarto título consecutivo.
Apesar da avalanche de três gols, a natureza incansável do City acabou por se impor. Erling Haaland, muitas vezes o homem das grandes ocasiões, conseguiu marcar um gol de cabeça poucos minutos após o segundo de Barry, dando um lampejo de esperança.
O gol silenciou a torcida da casa e forçou muitos torcedores que já haviam começado a sair a retornarem rapidamente aos seus lugares, sentindo que outra reviravolta era inevitável nessa partida cheia de emoções.
Doku salva um ponto, mas a vantagem na disputa pelo título diminui
Com o tempo se esgotando e a disputa pelo título prestes a escapar, o City se lançou de cabeça para o ataque. A pressão finalmente surtiu efeito nos últimos instantes, quando Doku deu uma nova esperança à equipe de Guardiola ao mandar uma segunda bola espetacular no ângulo superior.
Embora o gol tenha garantido apenas um ponto, o resultado deixa o City cinco pontos atrás do Arsenal, com um jogo a menos, tornando sua margem de erro praticamente inexistente.
Mesmo que o City consiga vencer o jogo a menos contra o Crystal Palace e garanta vitórias em todas as partidas restantes, ainda precisará que o Arsenal tropece em pelo menos uma de suas três últimas partidas contra West Ham, Burnley e Crystal Palace para manter vivas suas esperanças de título.
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Everton está perto de garantir vaga na Europa
Para o Everton, o resultado aproxima o time de uma possível vaga nas competições europeias, embora os jogadores estejam frustrados por não terem conseguido manter a vantagem de dois gols. Com o apito final de um jogo emocionante que terminou em 3 a 3, o panorama da Premier League permaneceu tão imprevisível como sempre, com o erro cometido por Guehi no início da partida destinado a ser um dos principais assuntos nas discussões que antecedem as últimas semanas da temporada.