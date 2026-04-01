Marc Guehi faz uma confissão preocupante, admitindo que “não é fácil vestir a camisa”, após a derrota da Inglaterra para o Japão, que se mostrou “bem treinado”

Guehi exortou tanto seus companheiros de equipe quanto os torcedores a permanecerem unidos, enquanto o time se prepara para o intenso escrutínio que caracteriza a fase de preparação para um grande torneio. Ele disse: “É importante disputar esses jogos para vermos em que ponto estamos, mas o que importa é a perspectiva: garantir que aprendamos e que permaneçamos unidos. É fácil olhar apenas para este jogo, especialmente depois da campanha que tivemos; tem sido positiva, por isso é importante que permaneçamos unidos e melhoremos.”

Ele acrescentou: “Não é fácil vestir a camisa. Você joga contra times bem treinados e disciplinados. Eles também se classificaram para a Copa do Mundo e querem provar algo quando vêm aqui. Vou reiterar: é importante que permaneçamos unidos, aprendamos com este momento e sigamos em frente.”