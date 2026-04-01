Getty Images Sport
Traduzido por
Marc Guehi faz uma confissão preocupante, admitindo que “não é fácil vestir a camisa”, após a derrota da Inglaterra para o Japão, que se mostrou “bem treinado”
Derrota histórica em Wembley
A escalação experimental de Thomas Tuchel teve dificuldades para mostrar eficiência, apesar de ter dominado 75% da posse de bola contra uma seleção japonesa disciplinada. O momento decisivo ocorreu aos 23 minutos, quando o ponta do Brighton, Mitoma, marcou o gol, marcando a primeira vez que uma seleção asiática derrotou a Inglaterra. O gol também pôs fim à notável sequência pessoal de Jordan Pickford de 922 minutos sem sofrer gols pela seleção, uma série que se estendia desde outubro de 2024.
- Getty Images Sport
Um apelo do capitão ao realismo
Usando a braçadeira de capitão na ausência de Harry Kane, Guehi foi sincero sobre a imensa pressão de jogar vestindo a camisa da seleção nacional contra adversários internacionais tão disciplinados. Ele enfatizou que, embora o resultado em Wembley tenha sido ruim, esses amistosos de alto risco são estrategicamente planejados para identificar falhas táticas antes do início do torneio na América do Norte. Ele disse à ITV: “Obviamente é decepcionante, mas temos que ser realistas. É por isso que disputamos esses jogos nesta altura da temporada; precisamos desses testes como equipe. Se tivermos a perspectiva certa, esses jogos nos ajudam a nos fortalecer, a sermos melhores, a evoluir e a avançarmos para a próxima fase, que é a Copa do Mundo, e a estarmos prontos.”
Manter a unidade sob escrutínio
Guehi exortou tanto seus companheiros de equipe quanto os torcedores a permanecerem unidos, enquanto o time se prepara para o intenso escrutínio que caracteriza a fase de preparação para um grande torneio. Ele disse: “É importante disputar esses jogos para vermos em que ponto estamos, mas o que importa é a perspectiva: garantir que aprendamos e que permaneçamos unidos. É fácil olhar apenas para este jogo, especialmente depois da campanha que tivemos; tem sido positiva, por isso é importante que permaneçamos unidos e melhoremos.”
Ele acrescentou: “Não é fácil vestir a camisa. Você joga contra times bem treinados e disciplinados. Eles também se classificaram para a Copa do Mundo e querem provar algo quando vêm aqui. Vou reiterar: é importante que permaneçamos unidos, aprendamos com este momento e sigamos em frente.”
- Getty Images Sport
Últimos preparativos para a América do Norte
A Inglaterra enfrentará agora um período de intensas deliberações enquanto Tuchel define sua seleção de 26 jogadores para a Copa do Mundo. A falta de poder ofensivo sem Kane destaca uma dependência excessiva do capitão, uma questão que deve ser resolvida antes de a equipe enfrentar os diversos desafios do Grupo L contra Croácia, Gana e Panamá.