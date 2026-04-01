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England v Japan - International FriendlyGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Traduzido por

Marc Guehi faz uma confissão preocupante, admitindo que “não é fácil vestir a camisa”, após a derrota da Inglaterra para o Japão, que se mostrou “bem treinado”

M. Guehi
Inglaterra
Inglaterra x Japão
Japão
Amistosos
Manchester City
Premier League

A Inglaterra encerrou a pausa internacional de março com um resultado decepcionante, ao sofrer uma derrota por 1 a 0 contra o Japão em Wembley, com Marc Guehi fazendo uma confissão preocupante sobre a pressão de jogar pelos Três Leões após o apito final. Apesar de dominarem a posse de bola, os anfitriões foram derrotados por um gol de Kaoru Mitoma no primeiro tempo.

  • Derrota histórica em Wembley

    A escalação experimental de Thomas Tuchel teve dificuldades para mostrar eficiência, apesar de ter dominado 75% da posse de bola contra uma seleção japonesa disciplinada. O momento decisivo ocorreu aos 23 minutos, quando o ponta do Brighton, Mitoma, marcou o gol, marcando a primeira vez que uma seleção asiática derrotou a Inglaterra. O gol também pôs fim à notável sequência pessoal de Jordan Pickford de 922 minutos sem sofrer gols pela seleção, uma série que se estendia desde outubro de 2024.

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  • England v Japan - International FriendlyGetty Images Sport

    Um apelo do capitão ao realismo

    Usando a braçadeira de capitão na ausência de Harry Kane, Guehi foi sincero sobre a imensa pressão de jogar vestindo a camisa da seleção nacional contra adversários internacionais tão disciplinados. Ele enfatizou que, embora o resultado em Wembley tenha sido ruim, esses amistosos de alto risco são estrategicamente planejados para identificar falhas táticas antes do início do torneio na América do Norte. Ele disse à ITV: “Obviamente é decepcionante, mas temos que ser realistas. É por isso que disputamos esses jogos nesta altura da temporada; precisamos desses testes como equipe. Se tivermos a perspectiva certa, esses jogos nos ajudam a nos fortalecer, a sermos melhores, a evoluir e a avançarmos para a próxima fase, que é a Copa do Mundo, e a estarmos prontos.”

  • Manter a unidade sob escrutínio

    Guehi exortou tanto seus companheiros de equipe quanto os torcedores a permanecerem unidos, enquanto o time se prepara para o intenso escrutínio que caracteriza a fase de preparação para um grande torneio. Ele disse: “É importante disputar esses jogos para vermos em que ponto estamos, mas o que importa é a perspectiva: garantir que aprendamos e que permaneçamos unidos. É fácil olhar apenas para este jogo, especialmente depois da campanha que tivemos; tem sido positiva, por isso é importante que permaneçamos unidos e melhoremos.”

    Ele acrescentou: “Não é fácil vestir a camisa. Você joga contra times bem treinados e disciplinados. Eles também se classificaram para a Copa do Mundo e querem provar algo quando vêm aqui. Vou reiterar: é importante que permaneçamos unidos, aprendamos com este momento e sigamos em frente.”

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    Últimos preparativos para a América do Norte

    A Inglaterra enfrentará agora um período de intensas deliberações enquanto Tuchel define sua seleção de 26 jogadores para a Copa do Mundo. A falta de poder ofensivo sem Kane destaca uma dependência excessiva do capitão, uma questão que deve ser resolvida antes de a equipe enfrentar os diversos desafios do Grupo L contra Croácia, Gana e Panamá.