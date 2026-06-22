Marc Guehi entra, John Stones sai: como a Inglaterra DEVERIA escalar contra Gana, enquanto os Três Leões buscam garantir uma vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026

Stones recebeu de Tuchel a confiança de ser titular na estreia, mas não conseguiu retribuir a confiança do técnico. É claro que o zagueiro do Man City sempre foi confiável pela seleção inglesa, mas ele parecia exatamente um jogador que fez apenas 18 partidas pelo clube na última temporada.

Stones mostrou-se inseguro com a bola e lento nas reações sem ela. Ele ainda é um bom jogador, sem dúvida, mas parece que Stones precisa de semanas — e não de dias — para recuperar a forma física necessária para os jogos.

Infelizmente, não se tem esse tempo em torneios. Entra em cena Guehi, um jogador que muitos achavam que deveria ter começado a partida de estreia ao lado de Konsa. Ele saiu do banco para dar segurança na defesa no final da partida contra o Dallas e agora deve receber a chance de ser titular na terça-feira.

Isso significaria que a Inglaterra começaria uma partida de torneio sem Stones pela primeira vez desde o desastre contra a Islândia na Euro 2016, o que, reconhecidamente, não é um bom sinal. Mas os Três Leões são um time diferente agora do que eram há uma década, e o próprio Guehi tem experiência suficiente em torneios para que isso não se torne um problema.