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Marc Guehi John Stones England GFXGetty/GOAL
Thomas Hindle

Traduzido por

Marc Guehi entra, John Stones sai: como a Inglaterra DEVERIA escalar contra Gana, enquanto os Três Leões buscam garantir uma vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026

Opinion
Inglaterra
Copa do Mundo
T. Tuchel
J. Stones
M. Guehi
A. Gordon
J. Bellingham
Especiais e Opinião
Inglaterra x Gana

A Inglaterra estreou-se com vitória na Copa do Mundo ao derrotar a Croácia por 4 a 2, mas o desempenho foi um pouco irregular, mesmo que o início dominante do segundo tempo tenha causado apreensão em alguns dos principais rivais dos Três Leões na busca pelo título mundial. No geral, Thomas Tuchel parece ter acertado na escolha da escalação. Jude Bellingham mais do que justificou seu lugar no time, enquanto a decisão de escalar Anthony Gordon como titular para que Marcus Rashford pudesse trazer aquele “fator X” saindo do banco valeu a pena.

Na defesa, no entanto, as coisas não funcionaram muito bem, o que significa que Tuchel talvez tenha uma decisão a tomar, já que Marc Guehi, do Manchester City, aguarda nos bastidores por sua chance de ser titular.

Então, quem deveria ser titular pela Inglaterra na partida contra Gana na terça-feira, sabendo que uma vitória garantirá a classificação para as oitavas de final? O GOAL escolheu nosso time titular para o confronto em Boston...

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    GK: Jordan Pickford

    No fim das contas, Jordan Pickford não teve um desempenho espetacular na estreia da Inglaterra. Ele poderia ter se saído melhor no primeiro gol da Croácia e só fez uma defesa importante nos últimos 15 minutos da partida. Na verdade, passou a maior parte do tempo gesticulando e gritando com a defesa (algo que ele faz com bastante frequência).

    Mas, quando se trata de goleiros, às vezes a ausência de notícias é uma boa notícia. Pickford não cometeu nenhum erro. Ele é o goleiro titular da Inglaterra, aconteça o que acontecer, e estará novamente defendendo o gol.

    • Publicidade
  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    RB: Reece James

    Reece James não fez sua melhor partida contra a Croácia — nem o restante da defesa da Inglaterra, para ser sincero.

    Ele estava ausente quando a Croácia explorou o espaço entre ele e Ezri Konsa para empatar pela segunda vez, e algumas de suas jogadas características com a bola também deixaram um pouco a desejar. Uma participação impressionante de Djed Spence sugeriu que James também não deve se sentir totalmente à vontade.

    No entanto, ele ainda tem mais qualidade do que seus rivais pela vaga e conta com crédito suficiente para ter a chance de causar impacto novamente.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    CB: Ezri Konsa

    Olhando em retrospecto, Ezri Konsa teve um desempenho bastante mediano na estreia da Inglaterra. Sua falta de agilidade na jogada que antecedeu o segundo gol da Croácia, por exemplo, pode ser totalmente questionada.

    Apesar disso, ele merece uma chance de voltar à equipe neste jogo. Konsa ainda tem as qualidades necessárias — velocidade na recuperação, domínio aéreo e visão de jogo — para ser extremamente valioso para esta equipe. Além disso, ele teve um excelente desempenho na Premier League durante toda a temporada. A partida contra a Croácia foi um dia ruim; ele logo provará seu valor.

  • England v Costa Rica - International FriendlyGetty Images Sport

    CB: Marc Guehi

    Stones recebeu de Tuchel a confiança de ser titular na estreia, mas não conseguiu retribuir a confiança do técnico. É claro que o zagueiro do Man City sempre foi confiável pela seleção inglesa, mas ele parecia exatamente um jogador que fez apenas 18 partidas pelo clube na última temporada.

    Stones mostrou-se inseguro com a bola e lento nas reações sem ela. Ele ainda é um bom jogador, sem dúvida, mas parece que Stones precisa de semanas — e não de dias — para recuperar a forma física necessária para os jogos.

    Infelizmente, não se tem esse tempo em torneios. Entra em cena Guehi, um jogador que muitos achavam que deveria ter começado a partida de estreia ao lado de Konsa. Ele saiu do banco para dar segurança na defesa no final da partida contra o Dallas e agora deve receber a chance de ser titular na terça-feira.

    Isso significaria que a Inglaterra começaria uma partida de torneio sem Stones pela primeira vez desde o desastre contra a Islândia na Euro 2016, o que, reconhecidamente, não é um bom sinal. Mas os Três Leões são um time diferente agora do que eram há uma década, e o próprio Guehi tem experiência suficiente em torneios para que isso não se torne um problema.

  • Nico O'ReillyGetty

    LB: Nico O'Reilly

    A defesa da Inglaterra pareceu nervosa como um todo na partida de estreia, mas, individualmente, Nico O'Reilly passou por grandes dificuldades.

    Seus números no ataque foram tão impressionantes quanto o esperado, figurando entre os melhores em dribles, chances criadas e incursões no terço final do campo, mas seu desempenho defensivo foi bem mais irregular. Ele venceu apenas metade dos duelos, sofreu dois dribles e pareceu um pouco inseguro em alguns momentos, o que fez com que a lateral esquerda da Inglaterra fosse explorada com muita facilidade nos contra-ataques da Croácia.

    O problema é que a Inglaterra não tem realmente uma boa opção de reserva. Dan Burn não inspira confiança, assim como Jarell Quansah, que Tuchel destacou como lateral reserva. Com Tino Livramento fora por lesão, neste momento a escolha é O’Reilly ou nada.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    CM: Declan Rice

    Declan Rice foi substituído contra a Croácia aos 72 minutos e parecia um pouco instável ao sair de campo. Tuchel foi questionado sobre a decisão de tirar seu principal jogador do meio-campo, e o alemão admitiu que Rice havia sofrido algum tipo de contusão. Posteriormente, foi divulgado que o meio-campista do Arsenal vem lidando com dores nos isquiotibiais há seis meses.

    É claro que isso imediatamente despertou preocupações, mas Tuchel insistiu que Rice lhe disse que estaria apto para jogar contra Gana e que treinou normalmente na preparação para a partida desta semana.

    É absolutamente crucial que Rice permaneça em forma — talvez até mais do que Harry Kane no ataque. Tudo parece bem por enquanto, e a Inglaterra terá que torcer para que continue assim.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    CM: Elliot Anderson

    Outra peça fundamental, Anderson teve dificuldades nos primeiros momentos da partida contra a Croácia, mas foi se adaptando ao jogo à medida que a partida avançava.

    Na verdade, foi um passe único e decisivo do jogador do Nottingham Forest que abriu o caminho de vez. Logo após o intervalo, ele lançou uma bola em profundidade pela linha lateral para Bellingham, que aproveitou e marcou o terceiro gol da Inglaterra. Esse momento, combinado com 45 minutos de jogo organizado no meio-campo, mostrou exatamente o que Anderson pode trazer para esta equipe.

    Há muito tempo a Inglaterra precisava de um terceiro meio-campista para estabilizar o meio-campo. Jordan Henderson não se encaixa totalmente nesse perfil, mas Anderson mostrou que pode ser a solução a longo prazo. Tuchel confia nele há meses, e não há motivo para supor que ele não continuará a fazê-lo.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    CAM: Jude Bellingham

    Tuchel admitiu após a partida que teve dificuldade em decidir entre Bellingham e Morgan Rogers para a tão cobiçada posição de camisa 10. É uma decisão complicada, de fato. Rogers não é tão talentoso quanto Bellingham, mas tem rendido bem pelo Aston Villa durante toda a temporada — e também cumpriu seu papel pela Inglaterra quando foi convocado.

    Mas Bellingham foi titular e, após 45 minutos instáveis, assumiu o controle da partida com firmeza. Ele marcou o terceiro gol decisivo e, em seguida, passou o restante do segundo tempo dominando o meio-campo, atuando tanto na posição 8 quanto na 10.

    Se Rice ou Anderson precisarem de um descanso, Bellingham pode recuar, e Rogers poderia ter sua chance, como aconteceu no segundo tempo contra a Croácia. Fora isso, porém, essa vaga é de Bellingham e só ele pode perdê-la.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    RW: Noni Madueke

    Noni Madueke pode não ser titular por muito tempo, mas mostrou o suficiente na estreia para sugerir que é muito mais do que uma opção de reserva de emergência. Atuando pela direita, o jogador do Arsenal foi o destaque da Inglaterra no primeiro tempo em Dallas, repetidamente abrindo o jogo e enfrentando seu marcador. Ele pareceu se cansar um pouco à medida que a partida avançava e foi substituído, com razão, mas ainda é uma opção sólida neste esquema.

    É claro que seu tempo vai acabar em breve. Bukayo Saka está recuperando a forma física ideal, e Tuchel confirmou que o “garoto-prodígio” do Arsenal estará pronto para ser titular quando chegar a terceira partida da fase de grupos, contra o Panamá. Isso deixará Madueke como uma opção extra vindo do banco. Até lá, ele é um titular mais do que competente, que vai pressionar Saka até o fim.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ST: Harry Kane

    Talvez Kane só precisasse ver um pênalti não entrar no gol para acalmar um pouco os nervos? Na verdade, o atacante talvez tenha tido um pouco de sorte, já que Josko Gvardiol invadiu a área e Dominik Livakovic saiu da linha ao mesmo tempo, garantindo que seu pênalti — que, de outra forma, teria sido bem ruim — tivesse que ser repetido.

    Mas ele se recuperou de maneira brilhante e encerrou a noite com dois gols. Não há necessidade de complicar as coisas aqui: Kane é o melhor jogador da Inglaterra e um dos melhores do mundo. Coloquem-no na equipe, custe o que custar.

  • FBL-WC-2026-MATCH22-ENG-CROAFP

    LW: Anthony Gordon

    Essa era uma situação complicada na véspera da quarta-feira, e continua igualmente complicada agora.

    Gordon cumpriu seu papel contra a Croácia e complicou bastante a vida da defesa adversária. Mesmo que seu impacto com a bola não tenha sido tão grande, ele contribuiu muito com sua velocidade e disposição para correr, mesmo sabendo que talvez não recebesse um passe.

    Houve alguns pedidos para que Rashford fosse titular, e ele certamente mostrou por que merecia. Seu gol foi muito bem marcado, e ele aproveitou o fato de que o jogo já havia se aberto um pouco mais quando ele entrou em campo. Tuchel também elogiou Rashford por ter sido mais “decisivo” no terço final do campo.

    Talvez seja uma questão de quem inicia as jogadas e quem finaliza. Gordon é excelente para iniciar jogadas, Rashford é ainda melhor para finalizar, e assim deve continuar.

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