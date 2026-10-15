O Manchester City teve uma noite difícil na Champions League ao ser surpreendido por um PSG eficiente nas finalizações. Gols de Desire Doue, Ousmane Dembele e Vitinha deram aos visitantes uma vantagem expressiva antes do intervalo, deixando a equipe de Enzo Maresca diante de uma tarefa difícil. O clube francês dominou os primeiros 45 minutos e aproveitou a hesitação da defesa do City, que teve dificuldades para conter suas transições rápidas.

Após o apito final, Guehi reconheceu as falhas da equipe no início da partida. "Precisamos jogar muito melhor no primeiro tempo, eu inclusive, nos dois primeiros gols", disse Guéhi em entrevista ao City Studios. Guehi explicou por que o PSG conseguiu exercer tanto controle antes do intervalo, apontando uma diferença de intensidade entre os dois clubes. "Acho que eles foram um pouco mais agressivos e venceram muitos duelos individuais no primeiro tempo, o que lhes deu condições de marcar aqueles gols", explicou o defensor.