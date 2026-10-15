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Marc Guehi admitiu que faltou agressividade ao Manchester City na derrocada diante do PSG na Champions League
Dificuldades do Manchester City no primeiro tempo ficam evidentes
O Manchester City teve uma noite difícil na Champions League ao ser surpreendido por um PSG eficiente nas finalizações. Gols de Desire Doue, Ousmane Dembele e Vitinha deram aos visitantes uma vantagem expressiva antes do intervalo, deixando a equipe de Enzo Maresca diante de uma tarefa difícil. O clube francês dominou os primeiros 45 minutos e aproveitou a hesitação da defesa do City, que teve dificuldades para conter suas transições rápidas.
Após o apito final, Guehi reconheceu as falhas da equipe no início da partida. "Precisamos jogar muito melhor no primeiro tempo, eu inclusive, nos dois primeiros gols", disse Guéhi em entrevista ao City Studios. Guehi explicou por que o PSG conseguiu exercer tanto controle antes do intervalo, apontando uma diferença de intensidade entre os dois clubes. "Acho que eles foram um pouco mais agressivos e venceram muitos duelos individuais no primeiro tempo, o que lhes deu condições de marcar aqueles gols", explicou o defensor.
- AFP
Guehi destaca melhora no segundo tempo
O segundo tempo foi marcado por um futebol ofensivo incessante. Ao longo dos 90 minutos de jogo intenso, as duas equipes somaram 42 finalizações. O defensor destacou uma mudança significativa de postura após a volta dos vestiários. “Acho que o segundo tempo foi o completo oposto. Fomos muito mais agressivos. Vencemos muito mais disputas, o que nos deu a base para marcar aqueles gols”, afirmou Guehi. Com essa mudança de postura, o City dominou a posse de bola e criou 21 chances apenas na segunda etapa, embora não tenha conseguido o resultado que buscava.
Ao avaliar a atuação como um todo, Guehi manteve o otimismo quanto à força demonstrada pelo elenco sob pressão. “Não foi o melhor primeiro tempo, mas há muitos pontos positivos a tirar do segundo. Isso diz muito não só sobre os jogadores, mas sobre o clube em geral. A torcida ficou ao nosso lado durante todo o jogo. O apoio foi incrível”, acrescentou.
O defensor cobra uma reação imediata
Com a campanha na Champions League ainda em seus primeiros estágios, o foco agora se volta para os compromissos nacionais e a evolução interna. Guehi ressaltou que a equipe precisa usar essa derrota como estímulo para melhorar, e não como um revés. “Acho que todos sabiam que, enquanto continuássemos lutando, havia algo ao nosso alcance. Acho que é apenas o começo da competição”, afirmou com confiança o ex-jogador do Crystal Palace. As lições aprendidas com a derrota para o PSG serão fundamentais para que a equipe mantenha o embalo nas competições nacionais. “Espero que possamos aprender com isso e ter atuações melhores nos próximos jogos”, concluiu Guehi.
- AFP
De olho no próximo desafio
O Manchester City viu sua sequência de oito jogos sem perder chegar ao fim ao ser derrotado pelos atuais campeões da Champions League no Etihad Stadium. Apesar da atuação determinada e aguerrida em casa, a derrota deixa o City na 17ª posição entre as 36 equipes da Champions League após duas rodadas. O City tentará reagir nos próximos dois jogos, ambos no Etihad Stadium. Neste sábado, volta a disputar a Premier League ao receber o Ipswich Town. Na terça-feira, enfrenta o AEK em casa pela Champions League.
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