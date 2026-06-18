Marc Cucurella revela o que José Mourinho lhe disse antes da transferência para o Real Madrid e explica por que “não hesitou”, apesar de seus laços com o Barcelona

Cucurella, nova contratação do Real Madrid, falou abertamente sobre um telefonema de boas-vindas que recebeu de Mourinho após sua transferência para o Bernabéu. O zagueiro de 27 anos, que acaba de ser transferido do Chelsea por 52 milhões de libras, revelou que o lendário técnico português entrou em contato para expressar sua confiança em relação ao trabalho que farão juntos na capital espanhola.

Em entrevista ao El Mundo, do centro de treinamento da seleção espanhola durante a Copa do Mundo de 2026, Cucurella disse: “Sim, conversamos e ele me disse que estava realmente ansioso para trabalhar comigo, que eu me adaptaria muito bem, que o Real Madrid era um grande clube. Depois, nada mais, apenas que eu deveria me sair muito bem na Copa do Mundo e que nos veríamos em Madri.”

Quando questionado sobre as especulações de que Mourinho teria dito explicitamente que não contrataria nenhum outro lateral-esquerdo caso o negócio não fosse adiante, Cucurella acrescentou: “Não, não sei se ele disse isso. Ele me disse que me queria, e só isso. Estou muito feliz com essa confiança. Mal posso esperar para começar a trabalhar com ele.”



