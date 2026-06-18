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Marc Cucurella revela o que José Mourinho lhe disse antes da transferência para o Real Madrid e explica por que “não hesitou”, apesar de seus laços com o Barcelona
O toque pessoal do “Special One”
Cucurella, nova contratação do Real Madrid, falou abertamente sobre um telefonema de boas-vindas que recebeu de Mourinho após sua transferência para o Bernabéu. O zagueiro de 27 anos, que acaba de ser transferido do Chelsea por 52 milhões de libras, revelou que o lendário técnico português entrou em contato para expressar sua confiança em relação ao trabalho que farão juntos na capital espanhola.
Em entrevista ao El Mundo, do centro de treinamento da seleção espanhola durante a Copa do Mundo de 2026, Cucurella disse: “Sim, conversamos e ele me disse que estava realmente ansioso para trabalhar comigo, que eu me adaptaria muito bem, que o Real Madrid era um grande clube. Depois, nada mais, apenas que eu deveria me sair muito bem na Copa do Mundo e que nos veríamos em Madri.”
Quando questionado sobre as especulações de que Mourinho teria dito explicitamente que não contrataria nenhum outro lateral-esquerdo caso o negócio não fosse adiante, Cucurella acrescentou: “Não, não sei se ele disse isso. Ele me disse que me queria, e só isso. Estou muito feliz com essa confiança. Mal posso esperar para começar a trabalhar com ele.”
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Escolher Madri em vez da lealdade a Barcelona
A transferência causou alvoroço na Espanha devido à trajetória de Cucurella na La Masia, mas o lateral-esquerdo permanece firme em sua escolha profissional. Ele explicou que quaisquer dúvidas iniciais desapareceram no momento em que o Real Madrid demonstrou interesse. “Havia diferentes opções, mas quando a oferta do Real Madrid surgiu, não hesitei. Acho que é uma oportunidade única. No fim das contas, jogar pelo Real Madrid é uma honra, e poucos jogadores podem dizer isso, então não tive dúvidas”, acrescentou.
Dirigindo-se aos torcedores que talvez tenham dificuldade em ver um ex-jovem do Barcelona vestindo a camisa branca do Real Madrid, ele disse: “Eu digo a eles que a vida tem diferentes fases. Neste caso, tive que tomar uma decisão importante e não tenho dúvidas; acho que é um grande passo para mim. Quando você é criança, sonha em jogar por grandes times, e acho que o Real Madrid é um deles. É o time com mais títulos da Liga dos Campeões do mundo, e espero conquistar títulos com eles e passar momentos maravilhosos lá.”
Um negócio rápido, concluído em poucos dias
A rapidez da negociação pegou muitos de surpresa, inclusive o próprio jogador, já que o acordo avançou do contato inicial até a assinatura confirmada em menos de dois dias. O momento era particularmente delicado, dada a participação de Cucurella na campanha da Espanha na Copa do Mundo, mas o zagueiro ficou aliviado por ter seu futuro resolvido tão rapidamente, evitando assim qualquer distração durante a convocação para a seleção.
“Acho que tudo foi resolvido em um dia e meio ou dois”, disse ele. “Muito melhor para mim, muito mais rápido, sem dores de cabeça. Finalmente foi finalizado e estou muito feliz. Acho que foi na tarde de domingo... quando me disseram que tudo estava mais ou menos resolvido, que ainda havia algumas questões burocráticas, assinaturas, mas nada sério. E então eles anunciaram, o que foi um pouco mais complicado por causa da diferença de fuso horário, porque saiu horas antes da partida contra Cabo Verde, mas a verdade é que tudo já estava resolvido.”
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Frustração com a La Roja na Copa do Mundo
Embora seu futuro no clube esteja garantido, Cucurella está atualmente focado em superar um início difícil na Copa do Mundo, depois que a Espanha empatou em 0 a 0 com Cabo Verde. O zagueiro reconheceu a decepção entre os torcedores, mas pediu paciência, já que os campeões europeus buscam encontrar seu ritmo nos próximos jogos.
“Está claro que não foi bom. Todos nós queríamos vencer, e talvez parecesse mais fácil do que realmente foi”, admitiu Cucurella, ao antecipar o confronto contra a Arábia Saudita. “Cometemos alguns erros, não fomos totalmente precisos, um pouco imprecisos, e contra essas seleções, quando você não começa bem, tudo fica complicado. Faltou-nos um pouco de frescor, de ideias, porque normalmente não cometemos muitos erros. Mas, bem, temos tempo para melhorar e nos preparar bem para a próxima partida. É melhor que o que aconteceu em Cabo Verde tenha acontecido agora, para que possamos melhorar aos poucos.”