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Marc Cucurella exibe nova tatuagem de Luis de la Fuente enquanto herói da Espanha cumpre promessa da Copa do Mundo
Uma promessa cumprida após a glória mundial
Cucurella revelou no Instagram que cumpriu a promessa de tatuar em seu corpo o técnico da Espanha, publicando fotos da arte finalizada ao lado do tatuador de celebridades Ganga.
É uma homenagem impressionante ao homem que conduziu a seleção espanhola de volta ao topo do futebol internacional, após a dramática vitória por 1 a 0 sobre a Argentina na final. Depois da vitória, Cucurella confirmou imediatamente que honraria a promessa, chegando até a pedir sugestões aos torcedores sobre onde a tatuagem deveria ser feita. Agora, ele cumpriu o prometido. O lateral-esquerdo legendou sua publicação no X de forma simples: "Promessa cumprida."
- (C)Getty Images
A arte por trás da homenagem
O desenho retrata De la Fuente segurando o troféu da Copa do Mundo, com o logotipo do torneio ao fundo. Ganga é um dos tatuadores mais conhecidos do mundo e já trabalhou com astros do esporte como LeBron James e Carlos Alcaraz. A tatuagem fica em um local claramente visível, apesar de Cucurella ter brincado inicialmente que poderia escondê-la. O nível de detalhe da peça é extraordinário, captando a emoção do treinador ao erguer o icônico troféu de ouro.
Um gesto tão permanente destaca o enorme respeito que o elenco tem por De la Fuente, que fez a transição das categorias de base para a equipe principal com sucesso incrível.
A ascensão meteórica de Cucurella ao topo
Cucurella foi um dos grandes destaques da Espanha ao longo de todo o torneio, desempenhando um papel fundamental na conquista da segunda Copa do Mundo do país pela equipe de Luis de la Fuente. Suas atuações coroaram um verão notável, que também incluiu sua badalada transferência do Chelsea para o Madrid.
Sua trajetória nos últimos anos foi simplesmente espetacular, evoluindo de um talento promissor em La Liga para um destaque da Premier League e, por fim, campeão da Eurocopa e da Copa do Mundo. A transição para o Madrid costuma trazer uma enorme pressão, mas Cucurella lidou com os holofotes com tranquilidade durante a Copa do Mundo.
- Getty Images Sport
Torres decide não seguir o exemplo de Cucurella
Nem toda promessa de Copa do Mundo foi cumprida, porém. O herói da final, Ferran Torres, havia prometido raspar a cabeça se a Espanha se tornasse campeã mundial, mas מאז então já tratou a ideia com bom humor. Durante a recepção da equipe no Palácio Real, a princesa Leonor até perguntou se ele planejava levar isso adiante, mas Torres sorriu e respondeu: “Não, não.”
Cucurella, porém, provou que falava sério desde o início. Como brincou De la Fuente depois da final, “Quando você diz algo, tem que cumprir sua palavra.”
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