Marc Cucurella exibe nova tatuagem de Luis de la Fuente enquanto herói da Espanha cumpre promessa da Copa do Mundo

Cucurella revelou no Instagram que cumpriu a promessa de tatuar em seu corpo o técnico da Espanha, publicando fotos da arte finalizada ao lado do tatuador de celebridades Ganga.

É uma homenagem impressionante ao homem que conduziu a seleção espanhola de volta ao topo do futebol internacional, após a dramática vitória por 1 a 0 sobre a Argentina na final. Depois da vitória, Cucurella confirmou imediatamente que honraria a promessa, chegando até a pedir sugestões aos torcedores sobre onde a tatuagem deveria ser feita. Agora, ele cumpriu o prometido. O lateral-esquerdo legendou sua publicação no X de forma simples: "Promessa cumprida."







