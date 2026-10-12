Furioso com o que considerou uma arbitragem rigorosa demais contra seu companheiro de equipe, Cucurella foi direto até o árbitro assistente Francisco Garcia, à beira do campo, para lhe dar um aviso severo enquanto balançava o dedo. Seu companheiro no Madrid, Bernardo Silva, e o delegado do clube, Chendo, precisaram intervir para acalmar o lateral-esquerdo antes que a situação saísse do controle.

DAZN registrou com suas câmeras o confronto acalorado do espanhol, que gritou para o árbitro: “Espero... Espero que, se alguém tocar em um fio de cabelo meu, você expulse essa pessoa. Vá conferir o VAR.”