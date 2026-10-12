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Marc Cucurella envolve o próprio cabelo na polêmica sobre um cartão vermelho para Vinicius Jr e faz alerta furioso ao árbitro durante vitória do Real Madrid com dez jogadores sobre o Villarreal
Cartão vermelho polêmico acirra os ânimos
Cucurella descarregou sua indignação contra a equipe de arbitragem depois que Vinicius recebeu cartão vermelho direto por puxar o cabelo de Nathan Saliba. A expulsão aos 72 minutos provocou confusão à beira do campo, quando os donos da casa tiveram um segundo gol anulado, interrompendo a comemoração efusiva de Jose Mourinho. Apesar de ficar com dez jogadores, o time contou com o gol marcado com precisão por Yan Diomande nove minutos antes para garantir os três pontos ao gigante espanhol.
- Getty Images Sport
Espanhol expressa raiva contra assistente
Furioso com o que considerou uma arbitragem rigorosa demais contra seu companheiro de equipe, Cucurella foi direto até o árbitro assistente Francisco Garcia, à beira do campo, para lhe dar um aviso severo enquanto balançava o dedo. Seu companheiro no Madrid, Bernardo Silva, e o delegado do clube, Chendo, precisaram intervir para acalmar o lateral-esquerdo antes que a situação saísse do controle.
DAZN registrou com suas câmeras o confronto acalorado do espanhol, que gritou para o árbitro: “Espero... Espero que, se alguém tocar em um fio de cabelo meu, você expulse essa pessoa. Vá conferir o VAR.”
Batalha tensa garante pontos cruciais
Aproveitando a superioridade numérica, os visitantes se lançaram ao ataque e mantiveram os donos da casa recuados durante toda a reta final. Thibaut Courtois precisou fazer defesas decisivas nos minutos finais, ao impedir finalizações perigosas de Carlos Romero e Gerard Moreno. A resistência da defesa garantiu a vantagem mínima até o fim de uma partida tensa, marcada por uma série de cartões nos instantes finais.
- Pressinphoto
Gigantes espanhóis terão teste europeu pela frente
O Madrid agora volta suas atenções para os compromissos continentais, já que viaja para enfrentar a Roma pela Champions League na quarta-feira, 14 de outubro. Depois, a equipe de Mourinho retorna ao Santiago Bernabéu para receber o Sevilla no domingo, em busca de manter o bom momento no campeonato nacional. Jogar sem seu atacante de referência em La Liga colocará à prova a profundidade do elenco no ataque durante uma sequência exigente de partidas.
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