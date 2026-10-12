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Adhe Makayasa
Traduzido por

Marc Cucurella envolve o próprio cabelo na polêmica sobre um cartão vermelho para Vinicius Jr e faz alerta furioso ao árbitro durante vitória do Real Madrid com dez jogadores sobre o Villarreal

M. Cucurella
Vinicius Junior
N. Saliba
Real Madrid x Villarreal
Real Madrid
Villarreal
La Liga

A vitória apertada do Real Madrid sobre o Villarreal foi ofuscada por um momento de descontrole que terminou com a expulsão de Vinicius Junior e um ataque verbal contundente de Marc Cucurella à equipe de arbitragem. O atacante brasileiro foi expulso após a intervenção do VAR, o que provocou uma reação furiosa de seus companheiros enquanto o clima ficava hostil no Santiago Bernabéu.

  • Cartão vermelho polêmico acirra os ânimos

    Cucurella descarregou sua indignação contra a equipe de arbitragem depois que Vinicius recebeu cartão vermelho direto por puxar o cabelo de Nathan Saliba. A expulsão aos 72 minutos provocou confusão à beira do campo, quando os donos da casa tiveram um segundo gol anulado, interrompendo a comemoração efusiva de Jose Mourinho. Apesar de ficar com dez jogadores, o time contou com o gol marcado com precisão por Yan Diomande nove minutos antes para garantir os três pontos ao gigante espanhol.


  • Real Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Espanhol expressa raiva contra assistente

    Furioso com o que considerou uma arbitragem rigorosa demais contra seu companheiro de equipe, Cucurella foi direto até o árbitro assistente Francisco Garcia, à beira do campo, para lhe dar um aviso severo enquanto balançava o dedo. Seu companheiro no Madrid, Bernardo Silva, e o delegado do clube, Chendo, precisaram intervir para acalmar o lateral-esquerdo antes que a situação saísse do controle.

    DAZN registrou com suas câmeras o confronto acalorado do espanhol, que gritou para o árbitro: “Espero... Espero que, se alguém tocar em um fio de cabelo meu, você expulse essa pessoa. Vá conferir o VAR.”

  • Batalha tensa garante pontos cruciais

    Aproveitando a superioridade numérica, os visitantes se lançaram ao ataque e mantiveram os donos da casa recuados durante toda a reta final. Thibaut Courtois precisou fazer defesas decisivas nos minutos finais, ao impedir finalizações perigosas de Carlos Romero e Gerard Moreno. A resistência da defesa garantiu a vantagem mínima até o fim de uma partida tensa, marcada por uma série de cartões nos instantes finais.

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    Gigantes espanhóis terão teste europeu pela frente

    O Madrid agora volta suas atenções para os compromissos continentais, já que viaja para enfrentar a Roma pela Champions League na quarta-feira, 14 de outubro. Depois, a equipe de Mourinho retorna ao Santiago Bernabéu para receber o Sevilla no domingo, em busca de manter o bom momento no campeonato nacional. Jogar sem seu atacante de referência em La Liga colocará à prova a profundidade do elenco no ataque durante uma sequência exigente de partidas.

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