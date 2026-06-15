Marc Cucurella deve ser um sucesso imediato no Real Madrid após a contratação do zagueiro do Chelsea por € 60 milhões: o GOAL avalia as maiores transferências da janela de transferências de verão de 2026

Para o Chelsea: Esta situação parece um pouco estranha para o Chelsea; Cucurella é um jogador que se tornou uma peça fundamental na defesa dos Blues desde que chegou em 2022, após um início pouco promissor, por isso vê-lo partir com prejuízo é um pouco intrigante. No seu melhor, ele está indiscutivelmente entre os melhores do mundo na sua posição. Dito isso, o Chelsea definitivamente pagou a mais inicialmente ao contratar o espanhol do Brighton por £ 60 milhões (US$ 80 milhões), e, considerando que ele teria sinalizado sua intenção de sair nos bastidores e tem criticado abertamente a forma como o clube está sendo administrado, o clube provavelmente ficará satisfeito em recuperar até £ 52 milhões (US$ 69 milhões), tendo concluído que ele não era intocável. De fato, eles talvez tivessem dificuldade em conseguir mais do que isso nas próximas janelas de transferências por um jogador que completará 28 anos em julho. A saída de Cucurella também significa que um elenco com grande falta de experiência perdeu um de seus jogadores mais experientes, mas o Chelsea deve estar confiante de que o jovem Jorrel Hato pode preencher a lacuna, assim como o esperado novo reforço Valentin Barco. Nota: B-
Para o Real Madrid: Parece que tudo o que José Mourinho diz é lei, já que o Real Madrid dá início à sua campanha de contratações no início da janela com uma contratação surpreendente. O clube gastou uma fortuna em um lateral-esquerdo no verão passado para trazer Álvaro Carreras de volta ao Bernabéu, vindo do Benfica, mas isso não os impediu de gastar uma fortuna com Cucurella, que teria sido identificado como alvo pelo seu novo (antigo) técnico. Uma taxa de € 60 milhões é muito alta para um time que tem adotado uma abordagem bastante parcimoniosa na janela de transferências nos últimos anos, e exigirá um retorno imediato do investimento em um jogador cujo desempenho caiu um pouco nos últimos meses. Prestes a completar 28 anos, Cucurella deveria estar no auge de suas habilidades, mas quantos anos de alta qualidade os Blancos conseguirão, realisticamente, tirar dele? Ele tem, pelo menos, as características de um jogador “à la Mourinho”, com sua energia e agressividade. O Real também se vê agora com quatro laterais-esquerdos no time titular: o recém-contratado, Carreras, Ferland Mendy e Fran Garcia, então certamente algo terá que acontecer em termos de saídas. Nota: C
Para Cucurella: Sem dúvida o principal beneficiado dessa transferência, Cucurella cumpriu seu objetivo de escapar de um Chelsea à deriva e se juntou a um dos maiores clubes do planeta no auge de sua carreira. Havia sido amplamente divulgado que o zagueiro queria voltar para a Espanha, tendo ficado desiludido com a maneira como o BlueCo conduzia seus negócios em Stamford Bridge, mas ninguém esperava que ele fosse para o Bernabéu em meio ao interesse do Atlético de Madrid. Não é surpresa, então, que o negócio tenha sido fechado tão rapidamente, com Cucurella provavelmente aceitando na hora quando o Real entrou em contato. Considerando que ele aparentemente foi escolhido por Mourinho, ele tem grandes chances de se estabelecer como um jogador-chave também, com Carreras provavelmente entrando e saindo do time titular do português. No entanto, diante do alto valor da transferência, ele precisa mostrar resultados imediatamente ou corre o risco de ter a torcida do Bernabéu, notoriamente impaciente, contra si, especialmente por causa de suas ligações com o Barcelona. Nota: A
Krishan Davis