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Marc Cucurella confirma que vai fazer uma tatuagem com o rosto de Luis de la Fuente, já que o herói da seleção espanhola cumpre a promessa feita antes da Copa do Mundo
Uma promessa gravada em sua pele
Antes do início da campanha da Espanha no torneio, Cucurella deixou claro na Cadena COPE qual seria seu sacrifício pessoal caso a seleção conquistasse a glória máxima, afirmando: “Se ganharmos a Copa do Mundo, vou fazer uma tatuagem do rosto de Luis de la Fuente.”
Após o apito final da vitória da Espanha por 1 a 0 sobre a Argentina no domingo, e com a medalha de campeão pendurada no pescoço, o novo zagueiro do Real Madrid rapidamente recorreu às redes sociais para começar a busca pelo tatuador que fará o trabalho, postando: “Tem algum tatuador por aí?”
- AFP
O dilema da escolha do local da tatuagem
Apesar de sua determinação em cumprir a promessa, o lateral espanhol confessou que ainda tem algumas dúvidas logísticas sobre fazer a tatuagem.
“Ainda não sei. Tenho que pensar onde vou fazer”, disse Cucurella aoMarca na zona mista. “As pessoas também vão me perguntar, então não precisa ser em um lugar visível, mas tudo bem. Acho que temos uma longa jornada pela frente agora; espero que me deem ideias, vou pensar nisso e depois terei que fazer.”
De la Fuente também comentou sobre o assunto durante as comemorações após o título da Copa do Mundo. Longe de tentar dissuadir seus jogadores de tais excentricidades estéticas, o técnico enfatizou a importância da integridade e de cumprir a palavra dada, dizendo: “Já disse a eles que estavam errados. E se você faz uma promessa, tem que cumpri-la. Eu também não sou tão feio assim.”
Superando as críticas por meio do sucesso global
Além da história da tatuagem, Cucurella aproveitou esse momento de pura alegria para refletir sobre sua trajetória até o topo e os obstáculos que teve de superar. “Estou muito orgulhoso, muito feliz. No fim das contas, não é fácil estar aqui. Durante nossas carreiras, especialmente na adolescência e quando somos jovens, é difícil, e a gente tem que tomar decisões. Às vezes, as pessoas dizem que você não é bom o suficiente ou que nunca vai conseguir”, confessou o lateral-esquerdo. “A todas essas pessoas que dizem essas coisas, agradeço por terem dedicado seu tempo para me dar conselhos, assim como a todas as pessoas que me ajudaram. Fomos teimosos, nunca desistimos e, hoje, temos a recompensa de estar aqui.”
- Getty Images Sport
Um verão inesquecível para a seleção espanhola
Viver juntos por quase dois meses criou um laço inquebrável entre os jogadores, algo que Cucurella destaca como fundamental para o sucesso final contra a Argentina.
“Este verão não foi fácil para nós, e estou muito feliz... Foi uma longa jornada; estamos juntos há muito tempo, e agora é hora de comemorar. Viemos para cá com um objetivo, passamos quase 50 dias no campo de treinamento, e agora é hora de comemorar, estarmos juntos e relembrar esses momentos”, disse ele.
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