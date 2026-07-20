Marc Cucurella confirma que vai fazer uma tatuagem com o rosto de Luis de la Fuente, já que o herói da seleção espanhola cumpre a promessa feita antes da Copa do Mundo

Apesar de sua determinação em cumprir a promessa, o lateral espanhol confessou que ainda tem algumas dúvidas logísticas sobre fazer a tatuagem.

“Ainda não sei. Tenho que pensar onde vou fazer”, disse Cucurella aoMarca na zona mista. “As pessoas também vão me perguntar, então não precisa ser em um lugar visível, mas tudo bem. Acho que temos uma longa jornada pela frente agora; espero que me deem ideias, vou pensar nisso e depois terei que fazer.”

De la Fuente também comentou sobre o assunto durante as comemorações após o título da Copa do Mundo. Longe de tentar dissuadir seus jogadores de tais excentricidades estéticas, o técnico enfatizou a importância da integridade e de cumprir a palavra dada, dizendo: “Já disse a eles que estavam errados. E se você faz uma promessa, tem que cumpri-la. Eu também não sou tão feio assim.”