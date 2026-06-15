Marc Cucurella conclui transferência de 52 milhões de libras do Chelsea para o Real Madrid, enquanto o técnico José Mourinho, de volta ao clube, consegue sua primeira grande contratação

O Chelsea confirmou a saída com uma mensagem de agradecimento ao zagueiro. Em comunicado oficial, o clube anunciou: “Marc Cucurella foi transferido definitivamente para o Real Madrid, da La Liga espanhola. Cucurella chegou ao Chelsea no verão de 2022, vindo do Brighton & Hove Albion, e fez parte da equipe que conquistou a Liga Europa Conferência da UEFA e o Mundial de Clubes da FIFA no ano passado.”

O clube também destacou seu sucesso internacional durante sua passagem, acrescentando: “Durante a permanência de Cucurella em Stamford Bridge, o zagueiro de 27 anos representou regularmente a seleção espanhola e conquistou o Campeonato Europeu da UEFA em 2024. Todos no Chelsea FC gostariam de agradecer a Marc por seus esforços durante o tempo que passou no clube e pelo papel que desempenhou em nossas conquistas recentes. Desejamos a ele todo o sucesso ao iniciar a próxima etapa de sua carreira.”

Apesar de seus sucessos em campo, as relações entre o jogador e a diretoria teriam se deteriorado no início deste ano. Cucurella havia criticado publicamente a direção do clube, sugerindo que o elenco estava pagando um preço alto pela “inexperiência” após a decepcionante eliminação da Liga dos Campeões nas mãos do Paris Saint-Germain. Ele também expressou sua frustração com a decisão de se separar de Enzo Maresca. Além disso, o zagueiro admitiu abertamente que um retorno ao clube de sua infância, o Barcelona, seria “difícil de recusar”.