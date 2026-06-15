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Marc Cucurella conclui transferência de 52 milhões de libras do Chelsea para o Real Madrid, enquanto o técnico José Mourinho, de volta ao clube, consegue sua primeira grande contratação
O Especial deixa sua marca
Mourinho não perdeu tempo para reformular o elenco do Real Madrid, tendo feito do lateral-esquerdo de 27 anos seu alvo prioritário logo após seu retorno. A contratação sinaliza uma grande ambição do gigante espanhol, que busca se reconstruir após duas temporadas sem conquistar nenhum título importante, proporcionando ao “Special One” um jogador internacional consagrado para liderar sua defesa renovada.
O negócio está avaliado em € 60 milhões (R$ 240 milhões) iniciais, segundo o Guardian, representando um investimento significativo para um jogador que inicialmente teve dificuldades para conquistar a torcida do Chelsea antes de se tornar uma figura-chave nos recentes sucessos europeus e mundiais do clube.
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Cucurella assina contrato de longo prazo
O Real Madrid agiu rapidamente para garantir a permanência do zagueiro, confirmando que o jogador da seleção espanhola assinou um contrato que o manterá no Bernabéu por um longo período. Em comunicado oficial, o clube anunciou: “O Real Madrid CF e o Chelsea FC chegaram a um acordo para a transferência do jogador Marc Cucurella, que estará vinculado ao nosso clube pelas próximas seis temporadas, até 30 de junho de 2032.”
O vencedor do Campeonato Europeu de 2024 está atualmente com a seleção espanhola na Copa do Mundo e se juntará aos seus novos companheiros de equipe imediatamente após o término do torneio. Sua saída marca o fim de uma era para a defesa do Chelsea, que se prepara para a vida sob sua nova direção.
O Chelsea se despede de um campeão mundial
O Chelsea confirmou a saída com uma mensagem de agradecimento ao zagueiro. Em comunicado oficial, o clube anunciou: “Marc Cucurella foi transferido definitivamente para o Real Madrid, da La Liga espanhola. Cucurella chegou ao Chelsea no verão de 2022, vindo do Brighton & Hove Albion, e fez parte da equipe que conquistou a Liga Europa Conferência da UEFA e o Mundial de Clubes da FIFA no ano passado.”
O clube também destacou seu sucesso internacional durante sua passagem, acrescentando: “Durante a permanência de Cucurella em Stamford Bridge, o zagueiro de 27 anos representou regularmente a seleção espanhola e conquistou o Campeonato Europeu da UEFA em 2024. Todos no Chelsea FC gostariam de agradecer a Marc por seus esforços durante o tempo que passou no clube e pelo papel que desempenhou em nossas conquistas recentes. Desejamos a ele todo o sucesso ao iniciar a próxima etapa de sua carreira.”
Apesar de seus sucessos em campo, as relações entre o jogador e a diretoria teriam se deteriorado no início deste ano. Cucurella havia criticado publicamente a direção do clube, sugerindo que o elenco estava pagando um preço alto pela “inexperiência” após a decepcionante eliminação da Liga dos Campeões nas mãos do Paris Saint-Germain. Ele também expressou sua frustração com a decisão de se separar de Enzo Maresca. Além disso, o zagueiro admitiu abertamente que um retorno ao clube de sua infância, o Barcelona, seria “difícil de recusar”.
- AFP
Começa a revolução de Mourinho no Bernabéu
Espera-se que a chegada de Cucurella seja apenas o início de uma grande campanha de contratações, já que Mourinho pretende reconstruir o elenco do Real Madrid. O clube já tem sido fortemente associado a vários alvos de destaque, incluindo Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté e Bernardo Silva, em sua busca por recuperar o domínio tanto no campeonato nacional quanto na Europa.
Para o Chelsea, a venda representa um impulso significativo para as finanças, enquanto o novo técnico Xabi Alonso busca um substituto. Embora alguns no clube tenham percebido uma queda no desempenho de Cucurella após o período de Natal, sua transferência para a capital espanhola prova que ainda há uma grande demanda por seus serviços no mais alto nível do futebol europeu.