Getty Images Sport
Traduzido por
Marc Cucurella admite que um retorno ao Barcelona seria “difícil de recusar”, enquanto o zagueiro do Chelsea discute seu futuro fora de Stamford Bridge
Uma longa jornada de La Masia até Londres
Cucurella não descartou a possibilidade de voltar ao clube onde sua carreira realmente começou. O caminho do jogador de 27 anos até a Premier League não foi nada fácil. Tendo começado nas categorias de base do Espanyol, ele ingressou na famosa academia La Masia em 2012 e conquistou o título da Copa del Rey com o time catalão em 2018, após uma participação de sete minutos na primeira rodada — sua única aparição na equipe principal do clube. Para garantir tempo de jogo, o zagueiro passou por empréstimos ao Eibar e ao Getafe antes de se transferir para a Inglaterra. O Brighton o contratou por € 20 milhões no verão de 2021 e, apenas um ano depois, o Blues garantiu seus serviços por uma quantia colossal de € 65,3 milhões.
- Getty Images Sport
Sucesso continental e estatísticas consistentes
Desde que chegou a Stamford Bridge, o lateral consolidou sua posição como peça fundamental e conquistou um enorme sucesso, levantando os troféus da Liga Conferência e da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, além de vencer o Campeonato Europeu com a Espanha em 2024. Só nesta temporada, ele acumulou 41 partidas em todas as competições. No entanto, quando questionado sobre o fascínio pelo time de sua infância, o zagueiro foi totalmente sincero. Ele afirmou: “Seria difícil recusar. Não se trata apenas de mim. Eu teria que pensar na minha família. Se acontecer, aconteceu, e veremos qual decisão será tomada. A gente sempre pensa em voltar. [Mas] estou muito feliz lá [na Inglaterra], e minha família também. Vou deixar isso para daqui a alguns anos.”
Incerteza no vestiário do Chelsea
Esses últimos comentários surgem em um momento de intensa especulação em torno de vários jogadores importantes. Com Enzo Fernández recentemente associado a uma transferência de grande repercussão para o Real Madrid, o clube londrino enfrenta a difícil tarefa de manter o foco do seu núcleo principal.
Essa incerteza é agravada pelas dificuldades recentes da equipe em campo. O Chelsea tem sofrido um declínio notável, destacado pela dolorosa eliminação da Liga dos Campeões. Os Blues foram eliminados pelo Paris Saint-Germain nas oitavas de final, sofrendo uma goleada por 5 a 2 na França antes de perder por 3 a 0 em casa. No campeonato nacional, o time ocupa a sexta posição na tabela da Premier League com 48 pontos, buscando desesperadamente uma vaga nas competições europeias em meio a um período desafiador para o vestiário.
- AFP
O que vem por aí para o astro espanhol?
Olhando para o futuro, o foco imediato continua sendo terminar a temporada com força total. No cenário internacional, a Espanha tem um amistoso contra o Egito no dia 31 de março, que servirá como preparação essencial para a Copa do Mundo no próximo verão. No cenário nacional, o clube ainda tem uma reta final exaustiva pela frente, enquanto luta por uma classificação entre os quatro primeiros. A agenda inclui uma partida das quartas de final da FA Cup contra o Port Vale em 4 de abril, seguida por confrontos importantes no campeonato. O time receberá o Manchester City e o Manchester United em meados de abril, antes de viajar para enfrentar o Brighton. Em maio, terá desafios difíceis contra o Liverpool e o Tottenham, exigindo concentração máxima para salvar a temporada.