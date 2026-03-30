Marc Cucurella admite que um retorno ao Barcelona seria “difícil de recusar”, enquanto o zagueiro do Chelsea discute seu futuro fora de Stamford Bridge

Esses últimos comentários surgem em um momento de intensa especulação em torno de vários jogadores importantes. Com Enzo Fernández recentemente associado a uma transferência de grande repercussão para o Real Madrid, o clube londrino enfrenta a difícil tarefa de manter o foco do seu núcleo principal.

Essa incerteza é agravada pelas dificuldades recentes da equipe em campo. O Chelsea tem sofrido um declínio notável, destacado pela dolorosa eliminação da Liga dos Campeões. Os Blues foram eliminados pelo Paris Saint-Germain nas oitavas de final, sofrendo uma goleada por 5 a 2 na França antes de perder por 3 a 0 em casa. No campeonato nacional, o time ocupa a sexta posição na tabela da Premier League com 48 pontos, buscando desesperadamente uma vaga nas competições europeias em meio a um período desafiador para o vestiário.