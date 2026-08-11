Apesar de sua ligação anterior com a famosa academia La Masia, do Barcelona, Cucurella admitiu que o apelo dos 15 vezes campeões europeus era simplesmente forte demais para ser ignorado quando a oferta chegou. O defensor, que ajudou a Espanha a conquistar a glória na Copa do Mundo antes de finalizar sua ida para Madri, descreveu o clube como o ápice do esporte. A chance de se juntar a um projeto liderado por Mourinho e jogar pelo que ele considera "o maior clube da Europa" foi um fator primordial em sua decisão de retornar à Espanha após uma passagem bem-sucedida de quatro anos pela Premier League com Brighton e Chelsea.

"Quando você começa a jogar futebol ainda criança e depois tem a oportunidade de jogar por um clube como este, é muito difícil recusar", disse Cucurella. "Quando a oportunidade surgiu, não hesitei nem por um segundo. Como espectador, vi todas aquelas noites mágicas, aquelas viradas no Bernabéu, todos os títulos da Champions League que eles conquistaram. Ter a chance de viver isso em primeira mão e fazer parte disso é uma grande responsabilidade, mas também um desafio muito bonito e importante."