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Marc Cucurella acredita que o Real Madrid está pronto para ter um grande ano sob o comando de Jose Mourinho
Fator Mourinho alimenta otimismo do Madrid
O internacional espanhol já ficou impressionado com o impacto que o técnico português teve no elenco durante as primeiras sessões de treino juntos. Em entrevista à Real Madrid TV após seu primeiro dia de treino com o grupo, Cucurella compartilhou suas primeiras impressões sobre o ex-treinador de Chelsea e Manchester United.
Quando foi perguntado especificamente sobre o que o experiente treinador trouxe ao campo de treino desde a sua chegada, o lateral-esquerdo disse: "Muita confiança e naturalidade. Temos que fazer em campo o que sabemos, e acima de tudo, nos divertir. Acho que o que todos nós queremos é vencer e ter um grande ano."
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Realizando um sonho de infância na capital
Apesar de sua ligação anterior com a famosa academia La Masia, do Barcelona, Cucurella admitiu que o apelo dos 15 vezes campeões europeus era simplesmente forte demais para ser ignorado quando a oferta chegou. O defensor, que ajudou a Espanha a conquistar a glória na Copa do Mundo antes de finalizar sua ida para Madri, descreveu o clube como o ápice do esporte. A chance de se juntar a um projeto liderado por Mourinho e jogar pelo que ele considera "o maior clube da Europa" foi um fator primordial em sua decisão de retornar à Espanha após uma passagem bem-sucedida de quatro anos pela Premier League com Brighton e Chelsea.
"Quando você começa a jogar futebol ainda criança e depois tem a oportunidade de jogar por um clube como este, é muito difícil recusar", disse Cucurella. "Quando a oportunidade surgiu, não hesitei nem por um segundo. Como espectador, vi todas aquelas noites mágicas, aquelas viradas no Bernabéu, todos os títulos da Champions League que eles conquistaram. Ter a chance de viver isso em primeira mão e fazer parte disso é uma grande responsabilidade, mas também um desafio muito bonito e importante."
Um privilégio vestir a famosa camisa branca
A transferência representa um marco importante para o jogador de 28 anos, que fez 163 partidas pelo Chelsea e ajudou o clube a conquistar a Conference League e a Copa do Mundo de Clubes em 2025. Integrando uma campanha de contratações estrelada que inclui Bernardo Silva, Ibrahima Konate e Denzel Dumfries, Cucurella tem plena consciência do nível de exigência no Madrid. Ele vê essa transferência não apenas como um passo na carreira, mas como a validação de todo o trabalho duro ao longo de sua trajetória por vários clubes, incluindo Getafe e Eibar, antes de sua afirmação na Inglaterra.
"É uma honra, não são muitas pessoas que podem dizer que vestiram essa camisa. Vimos grandes lendas aqui, é um clube com muita história, o maior da Europa. Estar aqui hoje é um privilégio, uma honra e, acima de tudo, uma recompensa por todo o esforço que coloquei na minha carreira", acrescentou.
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Preparação para a nova temporada de La Liga
A preparação do Madrid entra agora em uma fase crítica à medida que o início da nova temporada se aproxima. O elenco ainda terá mais testes de pré-temporada contra Deportivo de A Coruna e Schalke antes de começarem os jogos oficiais. Essas partidas permitirão que Mourinho integre ainda mais suas novas contratações e ajuste a abordagem tática que espera que sua equipe empregue ao longo do ano. A caminhada em busca de títulos começa oficialmente em 22 de agosto, quando o Madrid abre sua campanha em La Liga com uma partida fora de casa contra o Espanyol.
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