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Marc-André ter Stegen está prestes a ser emprestado ao Ajax, já que o Barcelona concordou em arcar com a maior parte do salário do goleiro
O Barcelona está cada vez mais perto da saída de Ter Stegen
O Barça está agora a um passo de enviar Ter Stegen por empréstimo ao Ajax, com o clube catalão se comprometendo a arcar com a maior parte do salário do goleiro alemão, segundo o AD. A transferência ocorre após um período difícil para o jogador de 34 anos sob o comando de Hansi Flick. Outrora capitão e goleiro titular do Barcelona, Ter Stegen ficou atrás de Joan Garcia na hierarquia, enquanto a chegada de Wojciech Szczesny reduziu ainda mais suas chances de ter tempo de jogo regular. Fatores financeiros também influenciaram a decisão. Ter Stegen permanece sob contrato até 2028, com salários diferidos de temporadas anteriores contribuindo para os compromissos salariais do Barcelona.
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Problemas com lesões e exclusão da seleção
A transferência ocorre após um período difícil para o jogador da seleção alemã. Uma ruptura no tendão patelar o deixou fora dos gramados por sete meses em 2025, antes que uma lesão nas costas exigisse uma cirurgia após seu retorno. Apesar de ter sido emprestado ao Girona em janeiro passado, uma lesão no tendão da coxa que sofreu em sua segunda partida pelos Blanquivermells o forçou a perder o restante da última temporada. Esse revés também fez com que ele fosse cortado da seleção alemã de Julian Nagelsmann para a Copa do Mundo de 2026, após o retorno de Manuel Neuer da aposentadoria internacional.
Drama no Camp Nou
A relação de Ter Stegen com o Barcelona também ficou abalada. Em agosto de 2025, o clube o destituiu temporariamente da capitania após um desentendimento sobre a documentação relacionada ao registro de um jogador substituto durante sua ausência por lesão. Embora a questão tenha sido resolvida em 24 horas e sua capitania tenha sido restabelecida, o incidente foi alvo de debates entre comentaristas e torcedores por semanas.
Com o Barça operando constantemente perto de seu teto salarial, o desejo de se desfazer de um veterano com alto salário tem sido evidente há várias janelas de transferências. O atual acordo verbal com o Ajax parece ser a solução mais viável para todas as partes envolvidas.
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Oportunidade de recomeçar em Amsterdã
A transferência por empréstimo agora aguarda a finalização, com a mesma reportagem afirmando que o goleiro viajará para Amsterdã nos próximos dias. Uma passagem pelo Ajax ofereceria a Ter Stegen a oportunidade de recuperar a forma física, reconstruir sua confiança e garantir uma vaga como titular após um período marcado por lesões. Para o Barcelona, o acordo representa mais um passo na redução de seus compromissos salariais, ao mesmo tempo em que fortalece o elenco de cara para a temporada 2026-27.
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