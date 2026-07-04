Marc-André ter Stegen está prestes a ser emprestado ao Ajax, já que o Barcelona concordou em arcar com a maior parte do salário do goleiro

A relação de Ter Stegen com o Barcelona também ficou abalada. Em agosto de 2025, o clube o destituiu temporariamente da capitania após um desentendimento sobre a documentação relacionada ao registro de um jogador substituto durante sua ausência por lesão. Embora a questão tenha sido resolvida em 24 horas e sua capitania tenha sido restabelecida, o incidente foi alvo de debates entre comentaristas e torcedores por semanas.

Com o Barça operando constantemente perto de seu teto salarial, o desejo de se desfazer de um veterano com alto salário tem sido evidente há várias janelas de transferências. O atual acordo verbal com o Ajax parece ser a solução mais viável para todas as partes envolvidas.