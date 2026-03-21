Maradona Jr. surpreende: "Depois do meu pai, McTominay é o jogador mais decisivo da história do Napoli"

Diego Armando Maradona Jr. fez algumas declarações ao final da partida entre Cagliari e Napoli, no programa “Terzo Tempo Calcio Napoli” da Televomero, que certamente vão gerar polêmica entre os próprios torcedores do time napolitano. Após o gol da vitória de McTominay, o filho do “Pibe de Oro” ousou fazer uma comparação ousada entre o escocês e o próprio Maradona.