Diego Armando Maradona Jr. fez algumas declarações ao final da partida entre Cagliari e Napoli, no programa “Terzo Tempo Calcio Napoli” da Televomero, que certamente vão gerar polêmica entre os próprios torcedores do time napolitano. Após o gol da vitória de McTominay, o filho do “Pibe de Oro” ousou fazer uma comparação ousada entre o escocês e o próprio Maradona.
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Maradona Jr. surpreende: "Depois do meu pai, McTominay é o jogador mais decisivo da história do Napoli"
SU MCTOMINAY
"McTominay? Depois do meu pai, McTominay é o jogador mais decisivo da história do Napoli. Em Nápoles, tivemos Deus; para mim, McTominay é Jesus. É um jogador fundamental."
SU DE BRUYNE
"De Bruyne? Não entendo como é possível pensar que jogadores tecnicamente tão bons como De Bruyne e McTominay não possam jogar juntos."
SOBRE CONTE
"Com tudo o que aconteceu, sem o Conte, esse time estaria em décimo lugar. E se o Napoli terminasse em segundo lugar, seria preciso erguer uma estátua do treinador em Castel Volturno".
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