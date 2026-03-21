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Genoa CFC v SSC Napoli - Serie AGetty Images Sport

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Maradona Jr. surpreende: "Depois do meu pai, McTominay é o jogador mais decisivo da história do Napoli"

O filho do “Pibe de Oro” consagra o meio-campista escocês e o coloca no centro da história do Napoli

Diego Armando Maradona Jr. fez algumas declarações ao final da partida entre Cagliari e Napoli, no programa “Terzo Tempo Calcio Napoli” da Televomero, que certamente vão gerar polêmica entre os próprios torcedores do time napolitano. Após o gol da vitória de McTominay, o filho do “Pibe de Oro” ousou fazer uma comparação ousada entre o escocês e o próprio Maradona.

  • SU MCTOMINAY

    "McTominay? Depois do meu pai, McTominay é o jogador mais decisivo da história do Napoli. Em Nápoles, tivemos Deus; para mim, McTominay é Jesus. É um jogador fundamental."


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  • SU DE BRUYNE

    "De Bruyne? Não entendo como é possível pensar que jogadores tecnicamente tão bons como De Bruyne e McTominay não possam jogar juntos."

  • SOBRE CONTE

    "Com tudo o que aconteceu, sem o Conte, esse time estaria em décimo lugar. E se o Napoli terminasse em segundo lugar, seria preciso erguer uma estátua do treinador em Castel Volturno".



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