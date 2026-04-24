"Máquina de títulos transformada em experimento fracassado": lenda da Inglaterra faz crítica devastadora ao Chelsea FC

A era BlueCo, que teve início com a chegada do empresário e bilionário norte-americano Todd Boehly em 2022, foi um “fracasso total”, segundo o jogador de 48 anos: “É um exemplo claro de que a imagem foi colocada acima da essência. No início da última temporada, escrevi nesta coluna que o Chelsea havia se transformado no clube de desenvolvimento mais rico do mundo. Na verdade, a situação é ainda pior.”

A nova equipe de proprietários liderada por Boehly teria “transformado uma máquina de títulos em um experimento fracassado”, continuou Carragher. A recente demissão do técnico Liam Rosenior seria “um sintoma da desastrosa má gestão da BlueCo, que destruiu um clube de sucesso.”

Os Blues se despediram de Rosenior na última quarta-feira, após a quinta derrota consecutiva no campeonato. O técnico de 41 anos havia assumido o cargo no clube londrino no início deste ano, sucedendo Enzo Maresca. Antes disso, ele havia treinado o RC Strasbourg, da primeira divisão francesa, que, assim como o Chelsea, faz parte da rede de clubes do empresário americano Boehly.

O jornal inglês Mirror especulou imediatamente que o Chelsea poderia pagar a Rosenior uma indenização de até 24 milhões de libras – o equivalente a quase 28 milhões de euros. O técnico ainda tinha seis anos de contrato, que supostamente lhe renderia quatro milhões de libras por temporada.