"A saída do quinto técnico titular em quatro anos em Stamford Bridge sugere que o Chelsea precisa tanto de um novo proprietário quanto de um novo técnico", escreveu Carragher em sua coluna no Telegraph.
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"Máquina de títulos transformada em experimento fracassado": lenda da Inglaterra faz crítica devastadora ao Chelsea FC
A era BlueCo, que teve início com a chegada do empresário e bilionário norte-americano Todd Boehly em 2022, foi um “fracasso total”, segundo o jogador de 48 anos: “É um exemplo claro de que a imagem foi colocada acima da essência. No início da última temporada, escrevi nesta coluna que o Chelsea havia se transformado no clube de desenvolvimento mais rico do mundo. Na verdade, a situação é ainda pior.”
A nova equipe de proprietários liderada por Boehly teria “transformado uma máquina de títulos em um experimento fracassado”, continuou Carragher. A recente demissão do técnico Liam Rosenior seria “um sintoma da desastrosa má gestão da BlueCo, que destruiu um clube de sucesso.”
Os Blues se despediram de Rosenior na última quarta-feira, após a quinta derrota consecutiva no campeonato. O técnico de 41 anos havia assumido o cargo no clube londrino no início deste ano, sucedendo Enzo Maresca. Antes disso, ele havia treinado o RC Strasbourg, da primeira divisão francesa, que, assim como o Chelsea, faz parte da rede de clubes do empresário americano Boehly.
O jornal inglês Mirror especulou imediatamente que o Chelsea poderia pagar a Rosenior uma indenização de até 24 milhões de libras – o equivalente a quase 28 milhões de euros. O técnico ainda tinha seis anos de contrato, que supostamente lhe renderia quatro milhões de libras por temporada.
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Chelsea, apesar dos investimentos maciços, sem sucessos
Do ponto de vista esportivo, a demissão do técnico de 41 anos foi mais um golpe duro numa temporada que já vinha sendo ruim. Na Premier League, os Blues, atualmente em oitavo lugar, correm o risco de ficar de fora das competições internacionais; na Liga dos Campeões, foram claramente derrotados pelo Paris Saint-Germain nas oitavas de final.
Em contrapartida, há investimentos recordes nos últimos anos. Somente nas duas últimas janelas de transferências, Boehly e companhia injetaram quase 340 milhões de euros no elenco, mas não houve melhorias visíveis.
Desde a chegada de Boehly, o balanço parece ainda mais desastroso. Mais de 1,7 bilhão de euros foram investidos em novos jogadores desde 2022, mas os únicos títulos conquistados foram a pouco prestigiada Conference League e o Mundial de Clubes de 2025.